À cause de la météo, le match Houston – Indiana de samedi également reporté

La NBA est obligée de reporter une troisième rencontre dans le Texas, suite à la vague de froid qui paralyse actuellement l’État et qui a provoqué de multiples coupures de courant.

Déjà forcée de repousser le Dallas – Detroit de mercredi puis le Houston – Dallas de ce soir, la ligue vient d’annoncer que Houston ne pourrait pas non plus jouer demain soir, face à Indiana.

Pas question en effet pour les autorités locales d’utiliser l’électricité disponible pour faire fonctionner des enceintes sportives, et le Toyota Center, comme d’autres salles de l’État, ne rouvrira que lorsque la situation sera rétablie.

C’est la 33e rencontre de cette première partie de saison reportée, 30 l’ayant été à cause du Covid-19 et 3 donc à cause de la météo. De quoi densifier encore le calendrier à venir de la deuxième partie de saison, alors qu’ESPN assure que la NBA n’a pas l’intention de repousser le début des playoffs, prévu le 22 mai.