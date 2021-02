Les Rockets garantissent le contrat de DeMarcus Cousins

Cela ne signifie pas forcément qu’il finira la saison à Houston, mais DeMarcus Cousins a validé sa « période d’essai » puisque ESPN annonce que les dirigeants ont garanti son contrat jusqu’à la fin de la saison, huit jours avant la date-butoir pour éventuellement s’en séparer. L’ancien pivot All-Star touchera donc 2.3 millions de dollars pour cette vraie saison de relance après plusieurs graves blessures.

A Houston, Cousins a retrouvé John Wall, son ami et ancien coéquipier à Kentucky et leur duo fait partie des bonnes surprises de cette saison. Initialement 7e homme, et première rotation intérieure, Cousins a retrouvé le cinq de départ depuis la blessure de Christian Wood.

Même si Houston reste sur sept défaites de rang, Cousins est plutôt efficace avec 11.7 pts, 8.2 rbds de moyenne en 24 minutes en février. Il ne lui reste plus qu’à améliorer sa défense et à affiner sa sélection de tirs, et il pourra envisager de s’installer durablement.