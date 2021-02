On s’arrache les places pour voir les Knicks

À partir de mardi prochain, le Madison Square Garden rouvre ses portes au public, et la jauge a été fixée à 2 000 spectateurs, soit environ 10% de la capacité de la salle.

Jeudi, le club avait mis en vente les places pour les trois rencontres, face aux Warriors, aux Pacers et aux Kings, prévues les 23 et 27 février, ainsi que le 3 mars. Des places à des tarifs compris entre 50 et 360 dollars, et trente minutes plus tard, toutes les places pour les matches face aux Warriors et aux Pacers avaient trouvé preneurs.

Selon le New York Post, il ne reste que quelques places pour la venue des Kings. Les places sont vendues à l’unité, et chaque acheteur est limité à quatre places. Ensuite, chaque spectateur reçoit un lien pour prendre rendez-vous pour un test rapide au Covid-19, et il doit se présenter à la salle avec un résultat négatif de moins de 72 heures.

Pour l’instant, les places pour les rencontres face aux Lakers et aux Pelicans, les deux dernières à domicile avant la coupure, ne sont pas en vente. Mais on imagine qu’elles partiront en quelques minutes.