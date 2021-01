Soldes | Notre sélection de bonnes affaires chez Basket4Ballers.com

Jusqu’au 16 février, les soldes prennent possession de Basket4Ballers.com avec près de 1000 articles, chaussures, maillots et accessoires de basketball soldés jusqu’à -50%. En prime, un code promo pour faire baisser le prix de 20% supplémentaires.

Près de 400 chaussures sont concernées par l’opération et pour les pratiquants il y a vraiment de très belles affaires à réaliser, on a retenu pour vous :

• La toute nouvelle Kyrie 7 est à 83,13 euros au lieu de 129,90 euros ;

• La nouvelle LeBron 18 est à 121,53 euros, au lieu de 189,90 euros ;

• La Jordan XXXV est à 118,33 euros au lieu de 184,90 euros ;

• La KD 13 est à 83,94 euros au lieu de 149,90 euros ;

• La PG4 est à 67,14 euros au lieu de 119,90 euros.

Ces soldes concernent aussi les textiles, et notamment les maillots NBA, comme celui de Luka Doncic trouvable pour 51,13 euros, ou encore les dernières collections signatures de LeBron James et Kyrie Irving toutes deux démarquées à -20% et desquelles vous pouvez déduire 20% supplémentaires.

Code promo : HIVER21

Accès aux soldes de Basket4Ballers.com