Kristaps Porzingis a vite retrouvé ses sensations

Même si les Mavs ont perdu leurs trois derniers matchs, Rick Carlisle peut au moins se satisfaire de voir Kristaps Porzingis, de retour d’une opération au ménisque du genou droit, reprendre ses marques. Le principal lieutenant de Luka Doncic a disputé ses quatre premiers matchs de la saison en montrant des progrès à chaque rencontre.

Il a même participé au « back-to-back » de dimanche et lundi respectivement face à Chicago et Toronto, signe que KP a retrouvé toutes ses capacités physiques.

« Il est de mieux en mieux », a reconnu Rick Carlisle. « Je crois qu’il se sent mieux, il doit simplement continuer à s’appuyer là-dessus. La semaine a été démente, très très difficile. Mais il voulait vraiment jouer lundi. Le staff l’a jugé apte et je trouve qu’il a fait un super boulot ».

Lors de ce « back-to-back », Kristaps Porzingis a livré deux prestations intéressantes à 20 et 23 points, avec de meilleurs pourcentages. Les victoires ne sont qu’une question de temps, l’heure étant malheureusement encore aux ajustements. Mais d’un point de vue personnel, même s’il arrose encore un peu afin de retrouver des sensations, avec une tendance à être court sur ses tirs, ses premières sorties sont plutôt encourageantes.

Plein le dos d’être privé de « back-to-back »

« Je pense que vous pouvez voir qu’à chaque match, je me sens de plus en plus à l’aise » , a-t-il déclaré. « J’essaie de trouver mon rythme, et aussi pour nous, en tant qu’équipe. Je pense que je me rapproche petit à petit de ma pleine puissance. On a aussi de nouveaux joueurs et il y a certains absents que nous avons l’habitude d’avoir avec nous. Donc c’est toujours un ajustement et ce n’est jamais la même situation, chaque match est différent. »

Kristaps Porzingis a également exprimé son soulagement d’être à nouveau autorisé à jouer des « back-to-back » et de pouvoir aller au combat avec ses coéquipiers. Ce premier test réussi montre qu’il est sur la bonne voie et que la collaboration avec le staff médical a été efficace.

« Le personnel médical sait que j’ai toujours tendance à vouloir jouer. C’était déjà le cas l’année dernière. Mais la saison dernière, nous étions peut-être plus prudents parce que je revenais de ma blessure aux ligaments croisés du genou. Cette année, je pense avoir le droit de jouer des « back-to-back », on verra comment ça évolue à l’avenir.. Mais je suis heureux d’avoir pu jouer avec mes coéquipiers contre les Raptors. Ça craint toujours de ne pas pouvoir jouer le deuxième match. Vous savez que vos coéquipiers aussi sont fatigués et vous voulez être avec eux pour essayer de gagner ces matchs. Avec le staff, on parle, ils voient comment je me sens et j’essaie d’être honnête en leur faisant savoir ce que je ressens et que je veux continuer à jouer, peu importe les petits pépins qui peuvent arriver au cours d’une saison. C’est une bonne relation », a-t-il ajouté.

Le prochain « back-to-back » des Mavericks arrive très vite avec une double dose de derby texan dès ce week-end : un déplacement à San Antonio vendredi et la réception de Houston samedi.