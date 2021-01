Terrence Ross, Aaron Gordon et Josh Okogie rejoignent le giron de Klutch Sports

En 2012, Rich Paul créait son agence Klutch Sports avec comme clients LeBron James, Tristan Thompson, Cory Joseph et Eric Bledsoe. Neuf ans plus tard, son portefeuille ne cesse de s’agrandir.

Déjà en charge d’une trentaine de joueurs, le grand ami du King représentera désormais Terrence Ross selon The Athletic. L’arrière, qui tourne pour l’instant à presque 19 points de moyenne (sa meilleure en carrière), est sous contrat avec Orlando jusqu’en 2023.

Et ce n’est pas tout : l’agent Calvin Andrews, qui représente Aaron Gordon et Josh Okogie, va désormais travailler dans le giron de Klutch Sports. Une information ayant un peu plus d’importance pour le premier, qui fait l’objet de nombreuses rumeurs de transfert, que pour le deuxième, bien installé à Minnesota.