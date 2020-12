Les Raptors ne sont toujours pas sur la même longueur d’ondes

Plusieurs fois en tête avec un écart qui est monté jusqu’à 14 unités, les Raptors ont de nouveau flanché. Depuis leur déménagement à Tampa, Toronto n’a toujours pas engrangé la moindre victoire et ça fait donc trois défaites en autant de matchs pour débuter la saison, loin d’être idéal…

Pire, encore, comme on l’a déjà évoqué par avant, les Raptors ne trouvent toujours pas leurs repères en défense, leur marque de fabrique ces dernières saisons.

« On arrive déjà dans une situation de must win »

« Je pense juste qu’on n’est pas tous sur la même longueur d’ondes en ce moment », lance Kyle Lowry sur Sportsnet. « C’est très important pour nous. On n’est pas encore à la page mais on y travaille. On est encore en train d’intégrer quelques nouveaux joueurs, sur de nouvelles situations et dans des nouveaux rôles, et puis avec la saison raccourcie, la courte intersaison, certains gars cherchent encore leurs jambes. Mais on n’a plus de temps à perdre. On est à 0-3 et on a besoin d’une victoire très vite. On arrive déjà dans une situation de « must win ». On doit tout faire pour gagner le prochain. »

Face à Joel Embiid, les Raptors avaient récemment Marc Gasol et Serge Ibaka à lui opposer. Des adversaires de taille et d’expérience pour contrer, et intimider même le grand Camerounais. Cette fois, le trident Baynes – Len – Boucher a été mangé par le Sixer, qui termine à 29 points et 16 rebonds, malgré une frayeur à la jambe droite.

La présence dominatrice du pivot des Sixers a même laissé grand ouvert Seth Curry pour le dernier coup de poignard, un 3-points tout seul en tête de raquette.

« On a eu quelques problèmes à couvrir le shooteur démarqué dans ces trois premiers matchs, que ce soit Redick, Patty Mills ou Curry », se lamente Nick Nurse. « C’est une question de cohésion défensive, d’être bien connecté les uns les autres. Il y avait neuf gars dans la raquette parce que tout le monde pensait qu’Embiid allait shooter. Mais il a ressorti la balle sur Curry qui était le seul joueur à l’extérieur. »

« On doit garder le pied sur la pédale pendant les 48 minutes »

À l’image de l’autre Camerounais de la soirée, Pascal Siakam, scotché à 20 points à 8/23 aux tirs et sorti pour 6 fautes après 35 minutes de jeu, les Raptors manquent encore de confiance et de détermination.

« Je pense qu’on n’est pas assez fort balle en mains », reprend l’entraîneur canadien. « On a beaucoup d’actions en pénétration où on a soit un problème dans la dernière passe, soit un problème à la finition. Ou quand on ne joue pas la passe, on a même perdu le ballon en dehors du terrain plusieurs fois. On n’a pas bien maîtrisé le ballon avec assez de force dans les fins de match. »

Peu performant en ce début de saison, OG Anunoby peine encore à justifier son gros contrat tout juste signé. Face à Philly, il a montré des signes de progrès avec 20 points, 6 rebonds et 5 interceptions, mais ça n’a pas suffi.

« On a tendance à lever le pied de la pédale et ne pas garder le même sentiment d’urgence qu’on a quand on construit nos avances dans nos temps forts », confirme ainsi l’ailier. « On doit simplement jouer plus intelligemment, car on prend parfois des mauvais tirs et on ne joue pas assez dur en défense. On doit garder le pied sur la pédale pendant les 48 minutes pour bien finir le match. »

Ces Raptors-là sont loin de ceux de la saison passée, et encore plus de leur année couronnée du titre. La saison est encore longue mais Toronto doit réagir sous peine de se retrouver largués avant même d’avoir pu se lancer…