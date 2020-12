Michael Porter Jr. déjà tancé pour sa « défense »

Avec Nikola Jokic (2m13, 129kg), Paul Millsap (2m01, 117kg) et Michael Porter Jr. (2m08, 100kg), le « frontcourt » des Nuggets a fière allure. Du talent et du physique à chaque poste, mêlant jeunesse et expérience.

Mais sur le papier seulement ! En pratique, c’est une autre paire de manches. Comme le souligne Mike Malone, déjà agacé après les deux défaites initiales de son équipe. Deux défaites et deux contre-performances aux rebonds…

« On a eu des gars qui ont joué 14 ou 15 minutes en une mi-temps et ont fini à 0 et 1 rebond », ronchonne l’entraîneur dans le Denver Post. « C’était un point central de notre discours même avant qu’on commence les matchs en présaison. Quand on ne prend pas les rebonds, on ne gagne pas. »

Dans le viseur, Paul Millsap, le vétéran qui a terminé à 1 rebond face aux Clippers mais encore plus Michael Porter Jr., le nouvel ailier titulaire qui a récolté 8 rebonds en deux matchs. Largement insuffisant.

Titularisé en lieu et place de Jerami Grant qui est allé chercher un rôle plus important (et un gros contrat) chez les Pistons, le jeune MPJ a encore du pain sur la planche pour satisfaire les exigences défensives de son coach.

On sait qu’en NBA, la part belle est donnée à l’attaque, mais encore faut-il pouvoir être un défenseur suffisamment potable pour ne pas annuler son propre apport offensif…

« Si on doit cacher un gars en défense, alors il ne devrait pas être dans le cinq de départ »

« Fais ton boulot. Kawhi est un ailier shooteur, Michael est un ailier shooteur. Si on doit cacher un gars en défense, alors il ne devrait pas être dans le cinq de départ. »

Le ton est dur, mais ainsi va la vie en NBA. Michael Porter Jr. a entendu le message et sait qu’il est attendu au tournant pour le prochain match, face à Houston ce soir.

« Il n’y a pas de secret, on sait qu’on doit gagner le prochain match. Même s’ils jouaient avec cinq aveugles en face, on doit arriver super concentré. »

Grand talent offensif ainsi que ses 17 points de moyenne le confirment sur ce début de saison, auteur de 11 points et 7 rebonds de moyenne sur les derniers playoffs, Michael Porter Jr. avait séduit au point de tenter définitivement de l’intégrer au cinq majeur. Il s’agit maintenant d’assumer les responsabilités, défensives, qui vont avec…

« J’ai bien progressé sur ma défense depuis le début, mais je sais que j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir », conclut MPJ. « C’est l’expérience qui va m’aider. »