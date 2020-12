Pas de prolongation pour Lauri Markkanen ?

Comme tous les membres de la Draft 2017, Lauri Markkanen a la possibilité de prolonger dès cet automne, mais selon NBC Sports Chicago, ça n’en prend pas le chemin.

Contrairement à Donovan Mitchell, De’Aaron Fox ou encore Bam Adebayo et Jayson Tatum, le Finlandais est encore loin des meilleurs et historiquement, Chicago a toujours été prudent lorsqu’il s’agissait de prolonger ses rookies. Ce fut le cas par exemple de Ben Gordon, Nikola Mirotic et même de Jimmy Butler.

On se souvient aussi que les Bulls avaient laissé Zach LaVine accepter une « offer sheet » des Kings avant de finalement l’égaler pour le conserver.

Pour les Bulls, rien ne presse, et nos confrères rapportent qu’Arturas Karnisovas n’a pas l’intention de casser sa tirelire sur un joueur qu’il découvre, et qui reste sur une saison décevante. Des négociations sont en cours, mais il y aurait un fossé entre ce que souhaite l’agent du joueur et la proposition de la franchise.

À quelques heures de la « deadline » pour prolonger, Lauri Markkanen devrait donc être free agent protégé l’été prochain, et les Bulls auront toujours la main sur le dossier puisqu’ils pourront, comme pour Zach LaVine, égaler toutes les offre extérieures afin de le conserver.