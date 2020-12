Danny Green a de grandes ambitions pour les Sixers

Double champion en titre (2019 avec Toronto puis 2020 avec Los Angeles), Danny Green est arrivé à Philadelphie dans le cadre du transfert d’Al Horford, après un passage éphémère à OKC, suite à l’échange de Dennis Schroder.

L’arrière va donc pouvoir tenter le triplé avec les Sixers de Doc Rivers, ce qui serait sa quatrième bague de champion (la première fut remportée avec les Spurs en 2014). Car à Philadelphie, il ne vise rien d’autre que les sommets.

« Je n’ai aucun objectif individuel, je regarde les objectifs collectifs », assure-t-il à Fox Sports. « Je veux que cette équipe gagne 50 ou 60 matches. Je veux voir deux ou trois de mes coéquipiers intégrer la All-Defensive Team. Je veux aussi deux ou trois All-Stars. Il n’y a aucune raison que ce ne soit pas possible. Ni que cette équipe ne soit pas championne ou, au moins, fasse les Finals. Ce sont les buts que je vois pour ce groupe. »

Avec ses trois bagues, ses 145 matches de playoffs et son expérience au côté de joueurs comme Tim Duncan, Kawhi Leonard ou encore LeBron James, Danny Green sera peut-être le facteur X des Sixers, sur le plan mental, pour faire franchir un palier à Joel Embiid et Ben Simmons.

« C’est mon boulot de non seulement être meilleur individuellement, mais de rendre le groupe meilleur », poursuit-il. « Cela passe par donner de la confiance aux jeunes joueurs, par m’assurer qu’ils savent ce qu’ils doivent faire, notamment avec Embiid et Simmons. Que ce dernier ait davantage confiance en lui pour shooter, car il en est capable. Que Tobias Harris soit plus présent au rebond. Ce sont les petites choses pour lesquelles les Sixers m’ont fait venir. Pour jouer mon rôle mais aussi diriger ces joueurs, pour qu’ils soient prêts le moment venu. »