Le 28 novembre 1992, Reggie Miller passait 57 points aux Hornets

C’est toujours le record de franchise pour Indiana. Le 28 novembre 1992, des Pacers au bilan négatif (5 victoires – 6 défaites) se rendent à Charlotte pour faire face à la troupe d’Alonzo Mourning, Larry Johnson et Muggsy Bogues.

Déçu de ne pas avoir été pris dans la « Dream Team », et désormais privé de Chuck Person, Reggie Miller peut par contre compter sur la montée en puissance de Rik Smits et Detlef Schrempf, mais c’est bien lui qui va illuminer la rencontre face à Charlotte, en réalisant son record en carrière : 57 points, 8 passes et 5 rebonds !

Pourtant, le shooteur démarre doucement, avec seulement 7 points dans le premier quart-temps. Il se fait même contrer par David Wingate et personne n’imagine l’explosion lorsqu’il va se reposer sur le banc.

Mais à son retour, au milieu du deuxième quart, c’est un festival. En 15 minutes, à cheval sur les deuxième et troisième quart-temps, Reggie Miller va inscrire 43 points ! De quoi permettre aux Pacers de filer vers la victoire (134-122) et à l’intéressé de valider pour de bon sa réputation d’artilleur.

La ligne de stats est ainsi très belle, avec un 16/29 au tir (4/11 à 3-points) et 21/23 aux lancers francs en 38 minutes.

Reggie Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1987-88 IND 82 22 48.8 35.5 80.1 1.2 1.2 2.3 1.6 1.9 0.7 1.2 0.2 10.0 1988-89 IND 74 34 47.9 40.2 84.4 1.0 3.0 4.0 3.1 2.3 1.3 1.9 0.4 16.0 1989-90 IND 82 39 51.4 41.4 86.8 1.2 2.4 3.6 3.8 2.1 1.3 2.7 0.2 24.6 1990-91 IND 82 36 51.2 34.8 91.8 1.0 2.4 3.4 4.0 2.0 1.3 2.0 0.2 22.6 1991-92 IND 82 38 50.1 37.8 85.8 1.0 2.9 3.9 3.8 2.6 1.3 1.9 0.3 20.7 1992-93 IND 82 36 47.9 39.9 88.0 0.8 2.3 3.2 3.2 2.2 1.5 1.8 0.3 21.2 1993-94 IND 79 33 50.3 42.1 90.8 0.4 2.3 2.7 3.1 2.4 1.5 2.2 0.3 19.9 1994-95 IND 81 33 46.2 41.5 89.7 0.4 2.2 2.6 3.0 1.9 1.2 1.9 0.2 19.6 1995-96 IND 76 35 47.3 41.0 86.3 0.5 2.3 2.8 3.3 2.3 1.0 2.5 0.2 21.1 1996-97 IND 81 37 44.4 42.7 88.0 0.7 2.9 3.5 3.4 2.1 0.9 2.1 0.3 21.6 1997-98 IND 81 35 47.7 42.9 86.8 0.6 2.3 2.9 2.1 1.8 1.0 1.6 0.1 19.5 1998-99 IND 50 36 43.8 38.5 91.5 0.5 2.2 2.7 2.2 2.0 0.7 1.5 0.2 18.4 1999-00 IND 81 37 44.8 40.8 91.9 0.6 2.3 3.0 2.3 1.6 1.1 1.6 0.3 18.2 2000-01 IND 81 39 44.0 36.6 92.8 0.5 3.1 3.5 3.2 2.0 1.0 1.6 0.2 18.9 2001-02 IND 79 37 45.3 40.6 91.1 0.3 2.5 2.8 3.2 1.8 1.1 1.5 0.1 16.5 2002-03 IND 70 30 44.1 35.5 90.0 0.3 2.2 2.5 2.4 1.3 0.9 0.9 0.1 12.6 2003-04 IND 80 28 43.8 40.1 88.5 0.2 2.1 2.4 3.1 1.2 0.8 0.9 0.1 10.0 2004-05 IND 66 32 43.7 32.2 93.3 0.3 2.1 2.4 2.2 1.7 0.8 1.2 0.1 14.8 Total 1389 34 47.1 39.5 88.8 0.6 2.4 3.0 3.0 2.0 1.1 1.7 0.2 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.