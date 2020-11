Wayne Ellington revient aux Pistons

Laissé libre par les Knicks, Wayne Ellington fait partie des joueurs qui ont le plus la bougeotte en NBA, et le voilà donc qui revient à Detroit où il s’est engagé pour un contrat de 2.6 millions de dollars sur un an.

C’est une franchise qu’il connaît bien puisqu’il y avait terminé la saison en 2019, et ça coïncide d’ailleurs avec son meilleur passage en carrière avec 26 titularisations à 12 points par match.

Après un an à New York, il revient donc au bercail, et il va y apporter expérience et adresse extérieure dans un groupe largement remanié avec 10 arrivées ! Sur le papier, il reprendra le rôle de Langston Galloway en sortie de banc, et il pourra épauler Killian Hayes, Delon Wright et Derrick Rose à la mène.

INTERSAISON PISTONS 2020

Arrivées/signatures : Killian Hayes, Saddiq Bey, Isaiah Stewart, Dzanan Musa (Nets), Zhaire Smith (Sixers), Jahlil Okafor (Pelicans), Mason Plumlee et Jerami Grant (Nuggets), Delon Wright (Mavs), Wayne Ellington.

Départs : Bruce Brown (Nets), Luke Kennard (Clippers), Tony Snell (Hawks), Christian Wood (Rockets), Brandon Knight