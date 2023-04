Il y a 17 ans, LeBron James compilait un triple-double pour son premier match en playoffs

Après deux saisons à manquer les playoffs malgré de remarquables performances individuelles avec les Cavaliers, LeBron James effectuait enfin ses débuts en playoffs le 22 avril 2006. À domicile, contre les Wizards de Gilbert Arenas…

Allait-il être à la hauteur de l’événement et de ce premier match de playoffs pour Cleveland depuis 1998 ? Lui qui était, comme toujours, au centre des attentions pour ce Game 1 du premier tour. « Il a joué sur le devant de la scène toute sa vie », avait rassuré son coéquipier Drew Gooden.

La pression s’est faite ressentir lors de son premier tir, conclu par un vilain airball. « C’était déjà le cas pour mon premier All-Star Game », soulignera après la rencontre l’ailier, touché par un petit rhume.

Mais ensuite, le « show James » peut débuter : 13 points, 4 passes et 3 rebonds dans le premier quart-temps ! Solides en défense, les Cavaliers dominent les débats et ne se relâchent jamais, puisque leur meilleur joueur ne sortira pas de la partie. Le jeune LeBron, âgé de 21 ans à l’époque, disputera donc… 48 minutes.

« Welcome to LePlayoffs »

Le temps de l’emporter, de remplir le Top 10 quotidien et de compiler 32 points, 11 rebonds et 11 passes. Un triple-double pour un premier match en playoffs en carrière ? Ce n’est arrivé que trois autre fois : Johnny McCarthy en mars 1960, Magic Johnson en avril 1980, puis Nikola Jokic en avril 2019.

« Plus rien ne me surprend avec lui désormais », expliquait après coup Zydrunas Ilgauskas. « C’est un joueur sensationnel. On a de la chance de l’avoir parmi nous, qu’il soit capable de sortir ce genre de performances et de stats. »

ESPN écrivait alors que, si ce premier match en playoffs devait être une indication pour la suite de la carrière de LeBron James, il serait à part dans l’histoire. Nos confrères avaient même annoncé « Welcome to LePlayoffs ».

Dix-sept ans après, le « King » est le meilleur marqueur et intercepteur, le deuxième meilleur passeur, le sixième meilleur rebondeur et le onzième meilleur contreur de tous les temps en playoffs. En plus d’être un quadruple champion NBA et MVP des Finals, avec trois équipes différentes.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 Total 1421 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.