Le 20 mars 2005, LeBron James devient le plus jeune joueur à dépasser les 50 points

Le All-Star Game de Denver, où LeBron James faisait ses grands débuts, avait cassé l’équilibre fragile instauré à Cleveland lors de cette saison 2004-2005. Bien installés à la troisième place de l’Est mi-février, les Cavaliers chutent lourdement ensuite. Ils accumulent les défaites et Paul Silas, le coach, tâtonne.

Ce dimanche 20 mars, LeBron James prend alors les choses en main. Face aux Raptors, il colle 56 points à 50 % de réussite au shoot, 10 rebonds, 5 passes. C’est alors son record personnel, celui de la franchise et jamais un joueur aussi jeune n’avait atteint une telle barre (20 ans et 80 jours, battu par Brandon Jennings, 20 ans et 52 jours en 2009) dans l’histoire de la ligue.

C’est alors un LeBron James, au visage enfantin, encore très brut sur le plan technique. Il est très fluide, très rapide mais sa maîtrise est bien moins bonne que dans les années à venir. Son geste à 3-points, par exemple, est souvent déséquilibré. Et malgré ses efforts, Cleveland finira par s’incliner et preuve que la saison des Cavaliers tournait très mal : Paul Silas est limogé le lundi matin…

« J’ai probablement joué le meilleur match de ma vie, mais il ne vaut rien puisqu’on a perdu », déclare LBJ après la rencontre à ESPN. « Je me fiche des statistiques individuelles, surtout si on perd. Je suis déçu de faire un si bon match et de repartir sans la victoire. »

Une sensation désagréable qu’il goûtera à nouveau en début de saison suivante, puis plus jamais. Depuis ses deux défaites en 2005, LeBron James a toujours remporté les rencontres de saison régulière où il a marqué plus de 50 points. Et ce grand match de mars 2005 a été effacé par des chefs-d’œuvre bien plus imposants.