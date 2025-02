Le 9 février 1992, Magic Johnson bouleversait la NBA en devenant MVP du All-Star Game

C’est l’une des plus belles et émouvantes pages de l’histoire de la NBA. Le 9 février 1992, un Magic Johnson séropositif revient sur les parquets, trois mois après avoir annoncé sa retraite dans une conférence de presse historique, le 7 novembre 1991.

Même s’il ne dispute pas la saison régulière, les fans l’ont tout de même plébiscité dans les votes pour le All-Star Game et la ligue a donc autorisé sa participation au match des étoiles à Orlando.

Le All-Star Weekend dépasse alors le cadre du rendez-vous des meilleurs joueurs NBA, pour se transformer en un immense hommage et un véritable jubilé du meneur des Lakers, sourire aux lèvres comme toujours.

« C’était la thérapie dont j’avais besoin pour continuer à vivre pour le restant de ma vie », expliquait alors Magic. « C’était un grand moment. »

Le MVP d’une soirée inoubliable

Le match de Magic Johnson fut tout simplement parfait : 25 points (à 9/12 au shoot et 3/3 à 3-points), 9 passes, 5 rebonds et 2 interceptions. Toutes les stars tentent de le jouer, mais c’est sa soirée. La fin de partie tourne même au conte de fées avec un Magic « on fire » à longue distance…

« Même si j’avais manqué tous mes shoots, j’aurais probablement été applaudi, et j’apprécie cela », avait-il réagi, alors que les joueurs décident de ne pas disputer les dernières secondes afin d’applaudir le héros du jour.

La conférence Ouest gifle la conférence Est dans une victoire 153-113 et le triple MVP de la saison régulière, quintuple champion NBA, est logiquement élu MVP de la rencontre. Une belle leçon, alors que certains étaient contre sa participation, avec en toile de fond la peur liée à la maladie du SIDA.

« Cela a montré à tout le monde que Magic était de retour. On peut jouer contre lui, sans aucune crainte. Je pense que cela a été important pour le monde et pour le SIDA. J’ai fait beaucoup pour les gens qui ont cette maladie. La NBA et le All-Star Game à Orlando ont éduqué le monde. »

Magic Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1979-80 LAL 77 36 53.0 22.6 81.0 2.2 5.6 7.7 7.3 2.8 2.4 4.0 0.5 18.0 1980-81 LAL 37 37 53.2 17.6 76.0 2.7 5.9 8.7 8.6 2.7 3.4 3.9 0.7 21.6 1981-82 LAL 78 38 53.7 20.7 76.0 3.2 6.4 9.6 9.5 2.9 2.7 3.7 0.4 18.6 1982-83 LAL 79 37 54.8 0.0 80.0 2.7 5.9 8.7 10.5 2.5 2.2 3.8 0.6 16.8 1983-84 LAL 67 38 56.5 20.7 81.0 1.5 5.9 7.3 13.1 2.5 2.2 4.6 0.7 17.6 1984-85 LAL 77 36 56.1 18.9 84.3 1.2 5.0 6.2 12.6 2.0 1.5 4.0 0.3 18.3 1985-86 LAL 72 36 52.6 23.8 87.1 1.2 4.8 5.9 12.5 1.9 1.6 3.8 0.2 18.8 1986-87 ★ LAL 80 36 52.3 20.5 84.8 1.5 4.8 6.3 12.2 2.1 1.7 3.8 0.5 23.9 1987-88 LAL 72 37 49.2 19.6 85.3 1.2 5.0 6.2 11.9 2.0 1.6 3.7 0.2 19.6 1988-89 ★ LAL 77 38 50.9 31.4 91.1 1.4 6.4 7.9 12.8 2.2 1.8 4.1 0.3 22.5 1989-90 ★ LAL 79 37 48.0 38.4 89.0 1.6 5.0 6.6 11.5 2.1 1.7 3.7 0.4 22.3 1990-91 LAL 79 37 47.7 32.0 90.6 1.3 5.7 7.0 12.5 1.9 1.3 4.0 0.2 19.4 1995-96 LAL 32 30 46.6 37.9 85.6 1.3 4.5 5.7 6.9 1.5 0.8 3.2 0.4 14.6 Total 906 37 52.0 30.3 84.8 1.8 5.5 7.2 11.2 2.3 1.9 3.9 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.