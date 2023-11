Jason Williams, l’éternel enfant de la balle

Il fête aujourd’hui ses 48 balais, mais on voit toujours de temps en temps apparaître ses exploits réalisés sur divers terrains aux Etats-Unis. Surnommé « White Chocolate », Jason Williams est en tout cas resté dans le coeur des fans NBA grâce à son inimitable flair sur les terrains de basket, notamment à ses débuts à Sacramento.

Son duo avec Chris Webber était ainsi l’un des plus spectaculaires de la ligue. Avec ses airs de Pete Maravich et ses relents de streetball façon And1 Mixtape, Jason Williams a détonné dans la Grande Ligue.

Dans ce clip, on redécouvre certaines des actions marquantes du meneur de jeu, avec notamment ce départ croisé mythique qui a figé Gary Payton, ou cette passe vraiment magique avec le coude pour Raef LaFrentz lors du Rookie Challenge du All-Star Game 2000, ou encore sa passe laser à une main (gauche) pour Corliss Williamson.

Champion en 2006 avec Miami

On peut toujours remonter le temps et savourer les dribbles chaloupés du natif de Virginie occidentale qui finira par obtenir une bague de champion à Miami en 2006 en Floride… là même où il avait terminé sa carrière universitaire sous les ordres d’un certain Billy Donovan, actuel coach des Bulls.

En fait, Jason Williams a deux lignes importantes dans la catégorie « récompenses » : une nomination dans le meilleur cinq rookie (en 1999) et un titre NBA (en 2006). Entre les deux, du pur spectacle ! Et le garçon est encore resté un éternel enfant de la balle, toujours aussi vivace et spectaculaire durant l’été.