Ça s’est passé un 28 mars : le dernier duel entre Kobe Bryant et Michael Jordan

Los Angeles. Une ville à part dans la carrière de Michael Jordan, car c’est notamment là-bas qu’il a remporté son premier titre NBA, en 1991 avec les Bulls, et qu’il a remporté sa première médaille d’or olympique, en 1984 avec Team USA.

Forcément, le 28 mars 2003 est une date particulière pour « His Airness », qui dispute l’ultime match de sa glorieuse carrière dans la « Cité des Anges », contre la meilleure équipe du monde : les Lakers. Triples champions en titre, ils sont guidés par le golgoth Shaquille O’Neal et le jeune prodige Kobe Bryant.

Pas une mince affaire pour Michael Jordan (20.0 points de moyenne), 40 ans passés et désormais membre des Wizards, dans un duel qui s’annonce comme une passation de pouvoir entre le maître Jordan et l’élève Kobe.

Michael brille, mais Kobe rayonne davantage…

Un mois plus tôt, faut-il le rappeler, Kobe Bryant avait gâché la fête de Michael Jordan au All-Star Game d’Atlanta (bien aidé par l’arbitre…). Mais le numéro 8 de Los Angeles réalise une énorme saison. On peut même parler de « standards Jordanesques », car il tourne à 30.0 points, 6.9 rebonds, 5.9 passes et 2.2 interceptions de moyenne !

Pour ce dernier affrontement, le « Mamba » veut marquer les esprits contre le meilleur joueur de l’histoire. « MJ » est ovationné par le public californien et il démarre fort le match, avec trois paniers et un dunk en contre-attaque. Dans son sillage, Washington démarre mieux la rencontre que les « Purple & Gold ».

Mais Kobe Bryant lui répond et il ne s’arrêtera plus : 19 points après douze minutes et un début de deuxième quart-temps de folie. Il enchaîne les 3-points et, sur les 38 unités des Lakers, il en a déjà marqué 30, dont 23 d’affilée, avec un… 9/9 au shoot !

L’arrière de 24 ans termine la première mi-temps avec un total ahurissant de… 42 points ! Le tout à 8/11 à 3-points et on en oubliera presque que Michael Jordan a (déjà) inscrit 17 points, à 50% d’adresse.

Une « incroyable démonstration »

Le troisième quart-temps est ensuite plus calme. L’écart grimpe à +20 en faveur de Los Angeles et on retiendra surtout l’image du passage en force de Kobe sur Jordan en fin de quart-temps. « Tout le monde savait que tu n’allais pas faire la passe », plaisantera la légende de Chicago avec la future légende des Lakers, selon l’acteur John Cusack présent aux premières loges.

Michael Jordan et Kobe Bryant se parleront aussi en fin de match, comme lors du All-Star Game quelques semaines plus tôt, et après une faute commise sur Shaquille O’Neal, « His Airness » prend sa sixième et doit sortir. Il est alors ovationné pendant que le pivot des Lakers tire ses lancers-francs.

Symbole ultime de cette passation de pouvoir, remportée 108-94 par les hommes de Phil Jackson, Jordan termine avec 23 points, tandis que Kobe finit avec 55 points au compteur (à 9/13 à 3-points). C’est tout simplement le record de la saison, accompagné d’un record de franchise de 42 points en une seule mi-temps (il le battra lors de son carton à 81 points…) !

La revanche d’un « psychopathe »

Interrogé après la rencontre, sur ce fameux passage de témoin, Michael Jordan confiera : « Il a certainement une partie du flambeau. Mais d’autres le portent avec lui. »

Pour sa part, Shaquille O’Neal nous fera du Shaquille O’Neal : « Il n’y aura jamais d’autre Michael Jordan. Kobe est concentré sur une chose : être le premier Kobe Bryant. »

Encore chez les Warriors à cette époque, avant de rejoindre les Wizards quelques mois plus tard, Gilbert Arenas se fendra d’une savoureuse anecdote concernant l’esprit de compétiteur de Kobe Bryant.

« À Washington, Michael prend la victoire [en novembre 2002, ndlr] et il donne une tape sur les fesses de Kobe en lui disant : ‘Tu peux enfiler les chaussures [celles de sa marque, Jordan Brand] mais tu ne pourras jamais marcher dans mes pas’. On a dit ensuite que Kobe n’a pas parlé à ses coéquipiers pendant deux semaines. Il a juste gardé le silence, il était en mission. L’équipe a demandé à Phil Jackson : ‘Phil, que se passe-t-il avec Kobe ? Il est énervé contre nous ?’. Phil a répondu : ‘Non, il ne vous en veut pas, c’est par rapport à ce que lui a dit Michael à Washington… –Quoi, il y a deux semaines !? –Oui, il lui a dit qu’il pouvait le copier autant qu’il voulait, faire ce qu’il voulait, il ne marcherait jamais dans ses traces’. Les joueurs ont grimacé et ont compris ce jour-là ce qui allait se passer contre Michael quand il allait venir à Los Angeles. Kobe n’a même pas eu besoin d’en parler à l’équipe. Une fois qu’ils ont eu vent de ce qui s’était passé, ils savaient ce que Kobe était décidé à faire. Et il lui a mis 55 points. C’est un psychopathe. »

Le mot de la fin pour Phil Jackson, qui connaît bien les deux monstres : « Ce fut une démonstration incroyable. On est arrivé à un point où il y avait ce facteur de curiosité : va-t-il marquer 80 points ? Je suis sûr qu’il l’avait en tête. »

Le « Zen Master », qui a tout connu avec Jordan et Kobe, ne croyait pas si bien dire…

Michael Jordan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1984-85 CHI 82 38 51.5 17.3 84.5 2.0 4.5 6.5 5.9 3.5 2.4 3.6 0.8 28.2 1985-86 CHI 18 25 45.7 16.7 84.0 1.3 2.3 3.6 2.9 2.6 2.1 2.5 1.2 22.7 1986-87 CHI 82 40 48.2 18.2 85.7 2.0 3.2 5.2 4.6 2.9 2.9 3.3 1.5 37.1 1987-88 ★ CHI 82 40 53.5 13.2 84.1 1.7 3.8 5.5 5.9 3.3 3.2 3.1 1.6 35.0 1988-89 CHI 81 40 53.8 27.6 85.0 1.8 6.2 8.1 8.0 3.1 2.9 3.6 0.8 32.5 1989-90 CHI 82 39 52.6 37.6 84.8 1.7 5.2 6.9 6.3 2.9 2.8 3.0 0.7 33.6 1990-91 ★ CHI 82 37 53.9 31.2 85.1 1.4 4.6 6.0 5.5 2.8 2.7 2.5 1.0 31.5 1991-92 ★ CHI 80 39 51.9 27.0 83.2 1.1 5.3 6.4 6.1 2.5 2.3 2.5 0.9 30.1 1992-93 CHI 78 39 49.5 35.2 83.7 1.7 5.0 6.7 5.5 2.4 2.8 2.7 0.8 32.6 1994-95 CHI 17 39 41.1 50.0 80.1 1.5 5.4 6.9 5.3 2.8 1.8 2.1 0.8 26.9 1995-96 ★ CHI 82 38 49.5 42.7 83.4 1.8 4.8 6.6 4.3 2.4 2.2 2.4 0.5 30.4 1996-97 CHI 82 38 48.6 37.4 83.3 1.4 4.5 5.9 4.3 1.9 1.7 2.0 0.5 29.7 1997-98 ★ CHI 82 39 46.5 23.8 78.4 1.6 4.2 5.8 3.5 1.8 1.7 2.3 0.6 28.7 2001-02 WAS 60 35 41.6 18.9 79.0 0.8 4.8 5.7 5.2 2.0 1.4 2.7 0.4 22.9 2002-03 WAS 82 37 44.5 29.1 82.1 0.9 5.2 6.1 3.8 2.1 1.5 2.1 0.5 20.0 Total 1072 38 49.7 32.7 83.5 1.6 4.7 6.2 5.3 2.6 2.4 2.7 0.8 30.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Kobe Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 LAL 71 16 41.7 37.5 81.9 0.7 1.2 1.9 1.3 1.4 0.7 1.6 0.3 7.6 1997-98 LAL 79 26 42.8 34.1 79.4 1.0 2.1 3.1 2.5 2.3 0.9 2.0 0.5 15.4 1998-99 LAL 50 38 46.5 26.7 83.9 1.1 4.2 5.3 3.8 3.1 1.4 3.1 1.0 19.9 1999-00 LAL 66 38 46.8 31.9 82.1 1.6 4.7 6.3 4.9 3.3 1.6 2.8 0.9 22.5 2000-01 LAL 68 41 46.4 30.5 85.3 1.5 4.3 5.9 5.0 3.3 1.7 3.2 0.6 28.5 2001-02 LAL 80 38 46.9 25.0 82.9 1.4 4.1 5.5 5.5 2.9 1.5 2.8 0.4 25.2 2002-03 LAL 82 42 45.1 38.3 84.3 1.3 5.6 6.9 5.9 2.7 2.2 3.5 0.8 30.0 2003-04 LAL 65 38 43.8 32.7 85.2 1.6 3.9 5.5 5.1 2.7 1.7 2.6 0.4 24.0 2004-05 LAL 66 41 43.3 33.9 81.6 1.4 4.5 5.9 6.0 2.6 1.3 4.1 0.8 27.6 2005-06 LAL 80 41 45.0 34.7 85.0 0.9 4.4 5.3 4.5 2.9 1.8 3.1 0.4 35.4 2006-07 LAL 77 41 46.3 34.4 86.8 1.0 4.7 5.7 5.4 2.7 1.4 3.3 0.5 31.6 2007-08 ★ LAL 82 39 45.9 36.1 84.0 1.2 5.2 6.3 5.4 2.8 1.8 3.1 0.5 28.3 2008-09 LAL 82 36 46.7 35.1 85.6 1.1 4.1 5.2 4.9 2.3 1.5 2.6 0.5 26.8 2009-10 LAL 73 39 45.6 32.9 81.1 1.1 4.3 5.4 5.0 2.6 1.6 3.2 0.3 27.0 2010-11 LAL 82 34 45.1 32.3 82.8 1.0 4.1 5.1 4.7 2.1 1.2 3.0 0.2 25.3 2011-12 LAL 58 39 43.0 30.3 84.5 1.1 4.3 5.4 4.6 1.8 1.2 3.5 0.3 27.9 2012-13 LAL 78 39 46.3 32.4 83.9 0.9 4.7 5.6 6.0 2.2 1.4 3.7 0.3 27.4 2013-14 LAL 6 30 42.5 18.8 85.7 0.3 4.0 4.3 6.3 1.5 1.2 5.7 0.2 13.8 2014-15 LAL 35 35 37.3 29.3 81.3 0.7 4.9 5.7 5.6 1.9 1.3 3.7 0.2 22.3 2015-16 LAL 66 28 35.8 28.5 82.6 0.6 3.1 3.7 2.8 1.7 0.9 2.0 0.2 17.6 Total 1346 36 44.7 32.9 83.7 1.1 4.1 5.2 4.7 2.5 1.4 3.0 0.5 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.