Si un tragique accident de voiture une autoroute allemande ne l’avait pas emporté le 7 juin 1993, Drazen Petrovic aurait célébré ses 59 ans ce 22 octobre.

Le Mozart du basket, considéré par certains comme le meilleur joueur européen de l’histoire, a marqué ce sport en faisant le pont entre l’Europe et la NBA dans les années 80 et 90. Pour rendre hommage à ce génie, un des plus grands shooteurs de tous les temps, voici un (trop) mince résumé de ses exploits.