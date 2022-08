L’incroyable triple-double de Fat Lever face aux Bulls de Michael Jordan

Lafayette « Fat » Lever, qui fête ses 62 ans ce 18 août, était l’un des spécialistes du triple-double dans les années 80-90 avec 43 au compteur. Pour donner une idée du potentiel de l’ancien arrière des Nuggets, sachez qu’il termina la saison 1988/89 avec 19.8 points, 9.3 rebonds et 7.9 passes de moyenne ! En mesurant à peine 1m90… et à une époque où c’était une performance bien plus rare qu’aujourd’hui.

Un an plus tôt, en janvier 1988, Fat Lever avait même réussi face aux Bulls l’un des plus beaux triple-double de l’histoire avec 31 points, 16 rebonds, 12 passes et 6 interceptions.

Adversaire de Michael Jordan, Charles Oakley ou encore Scottie Pippen, il réalisera l’exploit de terminer meilleur marqueur, rebondeur, passeur et intercepteur du match ! Hélas pour lui, ce ne sera pas suffisant pour l’emporter.

