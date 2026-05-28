Pronostics NBA | Misez sur Victor Wembanyama dans le Game 6

Victor Wembanyama a été muselé dans le Game 5 (20 points, 6 rebonds, 3 contres) par Isaiah Hartenstein et les autres intérieurs d’Oklahoma City. Mais attention : Wemby à domicile, dos au mur, c’est une tout autre bête. Surtout que les Spurs sont éliminés s’ils perdent ce soir — et la franchise repose sur ses épaules.

Son coach Mitch Johnson lui a lancé un défi public cette semaine et la NBA l’a rappelé à l’ordre. L’orgueil du Français est piqué et le contexte est parfait pour le voir réaliser un grand match.

– Victor Wembanyama réalise plus de 3.5 contres. Cote : 1.70

– Victor Wembanyama inscrit plus de 29.5 points. Cote : 2.05

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