Alors que les deux équipes sont désormais à égalité, deux victoires partout, ce Game 5 a comme toujours des allures de bascule. Pour Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama, il va donc falloir tout donner…

Pour Shai Gilgeous-Alexander, il s’agit de rebondir après deux rencontres où il a été très maladroit. Il devra encore en faire davantage puisque Jalen Williams est forfait, et que Ajay Williams est incertain.

Pour Wemby, il peut s’attendre au même traitement de faveur de la part d’Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren, mais sa capacité à marquer, même du milieu de terrain (!), doit lui permettre d’atteindre au moins les 25 points.

– Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander inscrivent 55 points en cumulé. Cote : 1.70

– Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander inscrivent 25 points ou plus chacun. Cote : 2.00

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