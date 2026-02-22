Pronostics NBA | Misez sur le choc Thunder – Cavaliers

James Harden n’a toujours pas perdu avec les Cavaliers, et ce soir, il est de passage à OKC où il a signé ses premiers exploits comme 6e homme.

– Chet Holmgren, James Harden et Donovan Mitchel réalisent une performance (Points + rebonds + passes) de 30 ou + chacun. Cote : 3.40

– James Harden marque 20 points ou + et réussit 10 passes ou +. Cote : 4.00

