Pronostics NBA | Misez sur Brandon Ingram face aux Celtics

Les Celtics visent une 5e victoire de suite mais aussi la 3e place de la conférence Est. Pour cela, il faudra s’imposer à Toronto où Brandon Ingram a retrouvé son meilleur niveau.

– Scottie Barnes et Brandon Ingram cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 70 ou +. La cote : 1.90

– Brandon Ingram marque 20 points ou + et prend 6 rebonds ou +. Cote : 2.00

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.