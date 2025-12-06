Pronostics NBA | Misez sur Anthony Edwards face aux Clippers

Tenu à 11 points le match précédent, Anthony Edwards était pourtant sur une série impressionnante en attaque, et les Wolves en profitent bien avec quatre victoires de suite. Ce soir, ils reçoivent des Clippers au bord de la crise de nerfs.

– Anthony Edwards marque 30 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. La grosse cote : 4.75

– Anthony Edwards et James Harden cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 80 ou +. Cote : 2.00

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.