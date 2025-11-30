Matchs
Pronostics NBA | Misez sur De'Aaron Fox face aux Wolves

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce dimanche, les Spurs se déplacent à Minnesota où les Wolves sont en back-to-back.

Tout va bien pour les Spurs qualifiés pour les quarts de finale de la NBA Cup, et qui n’ont perdu qu’un match depuis la blessure de Victor Wembanyama. A la mène, De’Aaron Fox a retrouvé son meilleur niveau avec 37 points face aux Blazers, et il devrait profiter du back-to-back des Wolves pour les punir.

– De’Aaron Fox marque 20 points ou + et réussit 7 passes ou +. Cote : 2.10

– Julius Randle, De’Aaron Fox et Anthony Edwards marquent respectivement 15, 20 et 25 points ou +. Cote : 2.15

