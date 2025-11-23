Pronostics NBA | Misez sur le Heat à Philadelphie

Pas de Joel Embiid, pas de Kelly Oubre Jr, pas de VJ Edgecombe… Les Sixers sont très diminués pour accueillir le Heat de Bam Adebayo. Peut-être même trop diminué, et avantage à Miami, une des formations surprises de ce début de saison.

– Victoire du Heat. Cote : 1.85

– Bam Adebayo réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou +, et son équipe gagne. Cote : 3.0

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.