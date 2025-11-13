NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
CLE
TOR1:00
PHO
IND3:00
UTH
ATL3:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Pronostics NBA | Misez sur Donovan Mitchell face aux Raptors

Publié le 13/11/2025 à 19:02 Twitter Facebook

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce jeudi, les Cavaliers reçoivent les Raptors à domicile.

Mis au repos face au Heat, Donovan Mitchell et Evan Mobley seront en tenue ce soir face aux Raptors, et ils devraient permettre aux Cavaliers d'enchaîner une 2e victoire de suite.

– Donovan Mitchell marque 25 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 3.50

– Evan Mobley marque 20 points ou + et prend 10 rebonds ou +. Cote : 2.75

JUSQU'À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu'à 100 euros s'il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d'infos).

UNIBET TV, C'EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l'image est plein écran, et c'est gratuit.

Pariez en ligne sur la NBA avec :
29-Mai à 2:30Oklahoma City Thunder1.27pariez4Minnesota Timberwolves
30-Mai à 2:00New York Knicks1.54pariez2.44Indiana Pacers
Lecteurs de Basket USA, 100€ offerts !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toronto Raptors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes