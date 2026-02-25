Le 25 février 1977, Pete Maravich marquait 68 points aux Knicks

Pete Maravich, plus connu sous le nom de « Pistol Pete », est décédé le 5 janvier 1988, victime de son cœur lors d’un match entre amis. Il avait 40 ans. S’il a laissé une trace aussi profonde dans l’imaginaire NCAA et NBA, c’est évidemment pour ses qualités de joueur. Pete Maravich était ainsi en avance sur son temps. Sa technique, sa fantaisie et son shoot extérieur auraient été parfaits pour le basket rythmé et offensif des années 2010 et 2020.
Ce cocktail s’est parfaitement exprimé lors de la saison 1976/77, où il termine meilleur marqueur de la ligue avec 31.1 points de moyenne, et encore davantage le 25 février 1977, face aux Knicks.
« Il s’est passé quelque chose cette soirée », raconte son coéquipier du Jazz, Mo Howard. « La salle était presque pleine. Je ne savais pas que les choses allaient tourner comme ça. Dès qu’on a commencé à jouer, il a tout mis. Et des tirs comme je n’en avais jamais vus de ma carrière. Pourtant, j’ai grandi à Philadelphie, j’ai vu Wilt Chamberlain. Mais Wilt jouait près du cercle. Là, s’il y avait eu la ligne à 3-pts, Pete marquait 80 points. »
Un précurseur pour les Stephen Curry, Klay Thompson et James Harden
Comme elle n’existe pas encore et qu’il est sorti pour six fautes à 1 minute 18 de la fin, Pete Maravich s’arrête à 68 points, à 26/43 au shoot, 16/19 aux lancers-francs. Dans le détail : 17 points en premier quart-temps, 14 en deuxième, 17 en troisième et enfin 20 dans le dernier acte.
« J’aurais pu marquer plus », regrettera le héros de la soirée pour le New York Times, après la victoire des siens 124-107. « J’ai manqué beaucoup de shoots faciles en début de rencontre. »
Jamais un extérieur n’avait inscrit autant de points dans l’histoire de la NBA à l’époque. Seuls Wilt Chamberlain et Elgin Baylor avaient fait mieux, mais beaucoup plus près du cercle. David Thompson, Michael Jordan, David Robinson, Kobe Bryant, Devin Booker, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Joel Embiid et Luka Doncic suivront par la suite.
« Tout le monde voit bien comment Stephen Curry, Klay Thompson et James Harden shootent ? Maravich faisait pareil », se souvient Bob McAdoo, MVP 1975 et triple meilleur marqueur de la ligue entre 1974 et 1976. « On n’avait pas la ligne à 3-pts donc on ne s’entraînait pas pour ce style de tir. Pete était capable de shooter de loin et ils n’étaient pas nombreux comme lui. C’est la plus grande performance dont j’ai été témoin. »
|Pete Maravich
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|1970-71
|ATL
|81
|36
|45.8
|80.0
|0.0
|0.0
|3.7
|4.0
|2.0
|0.0
|0.0
|0.0
|23.2
|1971-72
|ATL
|66
|35
|42.7
|81.1
|0.0
|0.0
|3.9
|5.0
|3.0
|0.0
|0.0
|0.0
|19.3
|1972-73
|ATL
|79
|39
|44.1
|80.0
|0.0
|0.0
|4.4
|6.0
|3.0
|0.0
|0.0
|0.0
|26.1
|1973-74
|ATL
|76
|38
|45.7
|82.6
|1.0
|3.0
|4.9
|5.0
|3.0
|1.0
|0.0
|0.0
|27.7
|1974-75
|NOJ
|79
|36
|41.9
|81.1
|1.0
|4.0
|5.3
|6.0
|2.0
|1.0
|0.0
|0.0
|21.5
|1975-76
|NOJ
|62
|38
|45.9
|81.1
|0.0
|4.0
|4.8
|5.0
|3.0
|1.0
|0.0
|0.0
|25.9
|1976-77
|NOJ
|73
|42
|43.3
|83.5
|1.0
|3.0
|5.1
|5.0
|2.0
|1.0
|0.0
|0.0
|31.1
|1977-78
|NOJ
|50
|41
|44.4
|87.0
|0.0
|2.0
|3.6
|6.0
|2.0
|2.0
|4.0
|0.0
|27.0
|1978-79
|NOJ
|49
|37
|42.1
|84.1
|0.0
|1.0
|2.5
|4.0
|2.0
|1.0
|4.0
|0.0
|22.6
|1979-80 *
|All Teams
|43
|22
|44.9
|66.7
|86.7
|0.0
|1.0
|1.8
|1.0
|1.0
|0.0
|1.0
|0.0
|13.7
|1979-80 *
|BOS
|26
|17
|49.4
|75.0
|90.9
|0.0
|1.0
|1.5
|1.0
|1.0
|0.0
|1.0
|0.0
|11.5
|1979-80 *
|UTH
|17
|31
|41.2
|63.6
|82.0
|0.0
|1.0
|2.4
|3.0
|1.0
|0.0
|2.0
|0.0
|17.1
|Total
|658
|37
|44.1
|66.7
|82.0
|0.0
|3.0
|4.2
|5.0
|2.0
|1.0
|3.0
|0.0
|24.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.