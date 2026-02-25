Le 25 février 1977, Pete Maravich marquait 68 points aux Knicks

Pete Maravich, plus connu sous le nom de « Pistol Pete », est décédé le 5 janvier 1988, victime de son cœur lors d’un match entre amis. Il avait 40 ans. S’il a laissé une trace aussi profonde dans l’imaginaire NCAA et NBA, c’est évidemment pour ses qualités de joueur. Pete Maravich était ainsi en avance sur son temps. Sa technique, sa fantaisie et son shoot extérieur auraient été parfaits pour le basket rythmé et offensif des années 2010 et 2020.

Ce cocktail s’est parfaitement exprimé lors de la saison 1976/77, où il termine meilleur marqueur de la ligue avec 31.1 points de moyenne, et encore davantage le 25 février 1977, face aux Knicks.

« Il s’est passé quelque chose cette soirée », raconte son coéquipier du Jazz, Mo Howard. « La salle était presque pleine. Je ne savais pas que les choses allaient tourner comme ça. Dès qu’on a commencé à jouer, il a tout mis. Et des tirs comme je n’en avais jamais vus de ma carrière. Pourtant, j’ai grandi à Philadelphie, j’ai vu Wilt Chamberlain. Mais Wilt jouait près du cercle. Là, s’il y avait eu la ligne à 3-pts, Pete marquait 80 points. »

Un précurseur pour les Stephen Curry, Klay Thompson et James Harden

Comme elle n’existe pas encore et qu’il est sorti pour six fautes à 1 minute 18 de la fin, Pete Maravich s’arrête à 68 points, à 26/43 au shoot, 16/19 aux lancers-francs. Dans le détail : 17 points en premier quart-temps, 14 en deuxième, 17 en troisième et enfin 20 dans le dernier acte.

« J’aurais pu marquer plus », regrettera le héros de la soirée pour le New York Times, après la victoire des siens 124-107. « J’ai manqué beaucoup de shoots faciles en début de rencontre. »

Jamais un extérieur n’avait inscrit autant de points dans l’histoire de la NBA à l’époque. Seuls Wilt Chamberlain et Elgin Baylor avaient fait mieux, mais beaucoup plus près du cercle. David Thompson, Michael Jordan, David Robinson, Kobe Bryant, Devin Booker, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Joel Embiid et Luka Doncic suivront par la suite.

« Tout le monde voit bien comment Stephen Curry, Klay Thompson et James Harden shootent ? Maravich faisait pareil », se souvient Bob McAdoo, MVP 1975 et triple meilleur marqueur de la ligue entre 1974 et 1976. « On n’avait pas la ligne à 3-pts donc on ne s’entraînait pas pour ce style de tir. Pete était capable de shooter de loin et ils n’étaient pas nombreux comme lui. C’est la plus grande performance dont j’ai été témoin. »

Pete Maravich Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1970-71 ATL 81 36 45.8 80.0 0.0 0.0 3.7 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 23.2 1971-72 ATL 66 35 42.7 81.1 0.0 0.0 3.9 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 19.3 1972-73 ATL 79 39 44.1 80.0 0.0 0.0 4.4 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 26.1 1973-74 ATL 76 38 45.7 82.6 1.0 3.0 4.9 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 27.7 1974-75 NOJ 79 36 41.9 81.1 1.0 4.0 5.3 6.0 2.0 1.0 0.0 0.0 21.5 1975-76 NOJ 62 38 45.9 81.1 0.0 4.0 4.8 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 25.9 1976-77 NOJ 73 42 43.3 83.5 1.0 3.0 5.1 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 31.1 1977-78 NOJ 50 41 44.4 87.0 0.0 2.0 3.6 6.0 2.0 2.0 4.0 0.0 27.0 1978-79 NOJ 49 37 42.1 84.1 0.0 1.0 2.5 4.0 2.0 1.0 4.0 0.0 22.6 1979-80 * All Teams 43 22 44.9 66.7 86.7 0.0 1.0 1.8 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 13.7 1979-80 * BOS 26 17 49.4 75.0 90.9 0.0 1.0 1.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 11.5 1979-80 * UTH 17 31 41.2 63.6 82.0 0.0 1.0 2.4 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 17.1 Total 658 37 44.1 66.7 82.0 0.0 3.0 4.2 5.0 2.0 1.0 3.0 0.0 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.