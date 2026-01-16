Un « exceptionnel » Rayan Rupert fait basculer le match pour les Blazers

Sans Deni Avdija, les Blazers ont du mal à suivre le rythme des Hawks. Tiago Splitter appelle ainsi un temps-mort à 2 minutes 37 de la fin du troisième quart-temps, alors que Luke Kennard vient d’obtenir un bon tir sur un simple « curl ». Atlanta pointe à ce moment-là du match à +6 (75-81) et semble avoir la main sur la rencontre.

Fautif sur l’action précédente, Shaedon Sharpe laisse alors sa place à Rayan Rupert, qui récupère un ballon dévié et part en contre-attaque dans la foulée pour attaquer Nickeil Alexander-Walker.

Le Français conclut ce troisième quart-temps d’un 3-pts au buzzer qui lui permet de faire exploser sa joie, et qui convainc son coach de le laisser sur le terrain. Et le fils de Thierry et frère d’Iliana ne va pas le décevoir, avec un nouveau 3-pts pour lancer le quatrième quart. Malgré la gourmandise de Caleb Love, il est l’un des moteurs de cette séquence, à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps, où les Blazers vont renverser la rencontre.

Rayan Rupert ne ressort ainsi qu’à quatre minutes de la fin du match, alors que les Blazers pointent désormais à +11 (109-98). La bascule a été faite sur les 10 minutes et 38 secondes passées par le Français sur le terrain, qui a inscrit 10 points à 4/5 au tir sur la séquence, dont 2/3 à 3-points, pour aller avec 3 interceptions !

« C’est l’énergie de ce groupe qui a été décisive »

« Ce groupe qui était là à la fin du troisième quart-temps, Rob (Williams), Rups (Rayan Rupert), Caleb (Love)… Ils ont vraiment apporté de l’énergie, du peps, autant en défense qu’en attaque » salue Tiago Splitter. « Ils nous ont remis dans le match et, littéralement, ils l’ont gagné à ce moment-là. Après ça, on a surtout géré le score et on a remis Drew, Jeremy — juste pour finir le match. Mais c’est l’énergie de ce groupe qui a été décisive. »

Avec donc un Rayan Rupert décisif, qui termine le match avec 13 points en 16 minutes, et le meilleur +/- de son équipe (+22), à égalité avec Robert Williams III, également précieux par sa dissuasion.

« Il a été agressif. Il n’a pas hésité, des deux côtés du terrain. Il a bien shooté. Il a aussi gratté quelques ballons, réalisé des interceptions… Il fait toujours ça : en défense, il est presque parfait. Il se bat sur les écrans, il passe au-dessus des pick-and-rolls, il est vraiment bon là-dessus. Et quand, en plus, il met ses tirs comme aujourd’hui et qu’il est agressif offensivement, c’est exceptionnel » peut ainsi conclure le coach de Portland sur le Français.

Rayan Rupert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 39 16:14 33.5 35.9 76.0 0.6 1.7 2.4 1.6 1.4 0.3 0.8 0.1 4.0 2024-25 POR 52 8:51 40.8 27.1 76.7 0.5 0.8 1.3 0.5 0.7 0.3 0.6 0.1 3.0 2025-26 POR 34 11:04 35.9 25.6 58.3 0.4 1.3 1.6 0.6 1.1 0.4 0.3 0.1 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.