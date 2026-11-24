Les meilleures cotes NBA de la nuit sont dans le comparateur juste en dessous. Pour chaque match, vous voyez la cote de Betclic, celle de bet365 et la meilleure des deux, avec l’heure du coup d’envoi à Paris.

Les cotes sont mises à jour plusieurs fois par jour, week-end compris.

Meilleures cotes NBA ce soir : nuit du mardi 24 au mercredi 25 novembre Ce soir (3) Demain soir (4) Nuit du mardi 24 au mercredi 25 novembre : 3 matchs, heures de Paris. En bleu : la meilleure cote des deux bookmakers pour chaque équipe. 01h00 · mercredi 25 novembre TRJ 91,7 % Orlando Magic – Detroit Pistons Betclic Betclic bet365 bet365 Magic 2,05 1,98 Pistons 1,66 1,66 Voir la cote sur Betclic 02h00 · mercredi 25 novembre TRJ 91,8 % Washington Wizards – Boston Celtics Betclic Betclic bet365 bet365 Wizards 4,20 4,27 Celtics 1,17 1,12 Voir sur BetclicVoir sur bet365 04h00 · mercredi 25 novembre TRJ 92,3 % Denver Nuggets – Dallas Mavericks Betclic Betclic bet365 bet365 Nuggets 1,26 1,20 Mavericks 3,35 3,45 Voir sur BetclicVoir sur bet365 Nuit du mercredi 25 au jeudi 26 novembre : 4 matchs, heures de Paris. En bleu : la meilleure cote des deux bookmakers pour chaque équipe. 23h00 · mercredi 25 novembre TRJ 90,2 % Philadelphia 76ers – Miami Heat Betclic Betclic bet365 bet365 76ers 1,53 – Heat 2,20 – Voir la cote sur Betclic 01h30 · jeudi 26 novembre TRJ 90,2 % Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves Betclic Betclic bet365 bet365 Thunder 1,32 – Timberwolves 2,85 – Voir la cote sur Betclic 01h30 · jeudi 26 novembre TRJ 90,0 % New York Knicks – Cleveland Cavaliers Betclic Betclic bet365 bet365 Knicks 1,39 – Cavaliers 2,55 – Voir la cote sur Betclic 02h30 · jeudi 26 novembre TRJ 90,1 % Houston Rockets – Phoenix Suns Betclic Betclic bet365 bet365 Rockets 1,22 – Suns 3,45 – Voir la cote sur Betclic Marché « Vainqueur du match », prolongations comprises. En bleu : la meilleure cote des deux bookmakers pour chaque équipe. Dernière mise à jour : mardi 24 novembre à 11h39 (heure de Paris). Les cotes peuvent évoluer : vérifiez la cote sur le site du bookmaker avant de valider. Basket USA perçoit une commission si vous ouvrez un compte via nos liens, sans surcoût pour vous. Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Les meilleures cotes NBA de ce soir sont en bleu dans le comparateur : pour chaque équipe, la plus haute des deux bookmakers au dernier relevé. Le TRJ indique la part des mises reversée aux parieurs avec ces deux cotes : plus il est haut, plus la marge prélevée est faible.

Les cotes affichées portent sur le marché « Vainqueur du match », prolongations comprises. Le bouton placé sous la meilleure cote ouvre le site du bookmaker qui la propose. Pas de match cette nuit ? Le comparateur affiche la prochaine soirée, avec sa date.

Vous cherchez un avis sur l'issue des matchs plutôt que les cotes ? La rédaction publie ses pronostics NBA chaque jour de semaine.

Comment simuler un combiné NBA pour ce soir ?

Choisissez une équipe dans deux matchs ou plus : le simulateur multiplie leurs cotes chez Betclic et chez bet365, puis affiche le gain potentiel et la probabilité implicite du combiné. Un combiné se joue chez un seul bookmaker : celui qui paie le mieux est encadré.

Simulateur de combiné · nuit du mardi 24 au mercredi 25 novembre une équipe par match, cotes du dernier relevé 01h00 Magic 2,05 Pistons 1,66 02h00 Wizards 4,27 Celtics 1,17 04h00 Nuggets 1,26 Mavericks 3,45 Betclic Betclic – bet365 bet365 – Mise (€) Faire ce combiné sur BetclicFaire ce combiné sur bet365 Gain total – Gain net – Probabilité implicite – Choisissez une équipe dans au moins deux matchs pour voir la cote du combiné. Effacer la sélection Cote du combiné = produit des cotes « Vainqueur du match » de chaque bookmaker au dernier relevé, hors cote boostée et offres de combiné. Un combiné se joue chez un seul bookmaker : le meilleur des deux est encadré. n.c. : un des matchs n'est pas coté chez ce bookmaker. Dernière mise à jour : mardi 24 novembre à 11h39 (heure de Paris). Les cotes peuvent évoluer : vérifiez la cote sur le site du bookmaker avant de valider. Basket USA perçoit une commission si vous ouvrez un compte via nos liens, sans surcoût pour vous. Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Chaque sélection ajoutée fait monter la cote, mais aussi le risque : un seul match perdu et tout le ticket est perdu. Le guide du pari combiné détaille le calcul et ses pièges.

Comment fonctionne le comparateur de cotes NBA ?

Pour chaque match de la nuit, le comparateur affiche la cote de Betclic et celle de bet365 sur le vainqueur du match, et met en avant la plus haute. Les deux bookmakers sont agréés par l'ANJ.

Entre deux mises à jour, la cote peut changer chez le bookmaker : c'est celle de son site qui compte au moment de valider. Les termes affichés sur les cartes :

Meilleure cote : la plus haute des deux bookmakers pour une même issue, au dernier relevé.

TRJ (taux de retour joueur) : la part des mises qui revient aux parieurs. Pour un match à deux issues, TRJ = 1 ÷ (1 ÷ cote de l'équipe A + 1 ÷ cote de l'équipe B). Ce qui manque pour atteindre 100 % correspond à la marge du bookmaker.

Cote d'ouverture : la première cote relevée pour un match.

Heure de mise à jour : l'heure du relevé affiché, en heure de Paris.

Le comparateur ne couvre que Betclic et bet365, et seulement les cotes d'avant-match. Les cotes en direct, pendant le match, ne sont pas relevées. Les autres opérateurs agréés sont comparés dans le classement des meilleurs sites de paris sportifs.

Comment lire une cote NBA ?

Une cote NBA se lit de deux façons : elle donne ce que vous touchez si le pari passe, et la chance que le bookmaker accorde à l'issue.

Sur un match NBA, Betclic affiche trois marchés principaux : « Vainqueur du match » (moneyline), « Écart de points entre les équipes », qu'on appelle aussi handicap au basket (spread), et « Nombre total de points » (plus/moins). Le comparateur suit le premier.

Sur ce marché, la lecture se fait en deux temps : d'abord le gain potentiel, ensuite la probabilité implicite. Les deux parties ci-dessous détaillent chaque calcul.

Cote décimale et gain potentiel : le calcul mise × cote

En France, les cotes sont décimales. Le gain total se calcule ainsi : mise × cote. Il comprend la mise. Le gain net, lui, vaut (mise × cote) − mise.

Exemple avec le comparateur du jour : au relevé de 11h39, la meilleure cote du Magic est de 2,05. Une mise de 10 € sur cette cote rapporte 20,50 € si le Magic gagne, soit 10,50 € de gain net. Cote du soir Autre cote (saisie libre) Pistons (contre Magic) · 1,66 Betclic Magic (contre Pistons) · 2,05 Betclic Celtics (contre Wizards) · 1,17 Betclic Wizards (contre Celtics) · 4,27 bet365 Mavericks (contre Nuggets) · 3,45 bet365 Nuggets (contre Mavericks) · 1,26 Betclic Cote Mise (€) Gain total – Gain net – Probabilité implicite – Gain total = mise × cote, mise comprise. Gain net = gain total − mise. Probabilité implicite = 1 ÷ cote, marge du bookmaker comprise. Un pari peut être perdu : ne misez que ce que vous pouvez perdre. Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Probabilité implicite : ce que la cote dit des chances d'une équipe

La probabilité implicite d'une cote vaut 1 ÷ cote. C'est la chance de victoire que le bookmaker attribue à l'équipe, marge comprise. Additionnez les probabilités des deux équipes : le total dépasse 100 %, et ce qui dépasse correspond à la marge.

Une cote n'a d'intérêt que si la vraie chance de l'équipe dépasse sa probabilité implicite : on parle de value bet. Personne ne connaît cette vraie chance avec certitude. C'est ce qui fait d'un pari sportif un jeu d'argent, avec un résultat incertain.

Pourquoi les cotes NBA bougent-elles avant et pendant le match ?

Une cote bouge quand l'information change. En NBA, l'information qui compte arrive tard pour un parieur en France : les franchises publient puis mettent à jour leur rapport des blessés NBA jusqu'au jour du match, donc souvent pendant notre nuit.

Le repos joue aussi. Une équipe qui enchaîne deux soirs de suite (back-to-back) peut laisser souffler ses cadres, ce qu'on appelle le load management. La décision tombe souvent tard, et la cote de l'adversaire baisse dès qu'elle est connue.

Les mises comptent également. Quand une équipe reçoit beaucoup d'argent, le bookmaker baisse sa cote pour limiter son risque, même sans nouvelle sur le terrain.

Pendant le match, les cotes en direct changent au fil du score. Le comparateur ne les suit pas : il s'arrête au dernier relevé d'avant-match.

Une cote prise le matin peut donc être meilleure, ou moins bonne, que celle du coup d'envoi. Avant de valider, jetez un œil à l'actualité NBA de la nuit sur Basket USA.

Cote vainqueur NBA : qui est favori pour le titre ?

San Antonio Spurs est le favori pour le titre NBA, avec une cote de 4,20 chez Betclic, soit une probabilité implicite de 23,8 %. Le tableau classe les franchises de la cote la plus courte à la plus longue, chez Betclic et chez bet365. Titre NBA Conférence Est Conférence Ouest Franchise Betclic bet365 Proba. Betclic au 09/11 1 Spurs 4,20 3,40 23,8 % ↗ 3,90 2 Thunder 6,00 5,45 16,7 % ↗ 5,60 3 76ers 9,00 7,50 11,1 % = 9,00 4 Celtics 9,00 8,00 11,1 % ↘ 12 5 Knicks 11 8,50 9,1 % = 11 6 Rockets 12 10,50 8,3 % ↘ 15 7 Timberwolves 18 13,50 5,6 % = 18 8 Raptors 20 18,50 5,0 % ↗ 18 9 Pistons 22 15 4,5 % = 22 10 Lakers 22 18,50 4,5 % ↘ 25 Voir les 20 autres franchises 11 Nuggets 28 21 3,6 % ↗ 25 12 Cavaliers 30 24,50 3,3 % = 30 13 Heat 30 29,50 3,3 % ↘ 50 14 Trail Blazers 40 29,50 2,5 % ↘ 50 15 Pacers 50 48 2,0 % ↗ 40 16 Warriors 60 39 1,7 % ↗ 40 17 Magic 80 66 1,2 % = 80 18 Hawks 125 66 0,8 % ↗ 70 19 Grizzlies 150 116 0,7 % = 150 20 Mavericks 250 141 0,4 % ↗ 200 21 Hornets 300 211 0,3 % ↗ 200 22 Suns 500 351 0,2 % ↗ 300 23 Wizards 750 676 0,1 % ↗ 400 24 Bulls 1000 1401 0,1 % = 1000 25 Pelicans 1000 1401 0,1 % ↗ 750 26 Clippers 1000 1401 0,1 % = 1000 27 Bucks 1000 1901 0,1 % = 1000 28 Jazz 1000 1901 0,1 % ↗ 750 29 Kings 1000 1901 0,1 % = 1000 30 Nets 1000 1901 0,1 % = 1000 Franchise Betclic bet365 Proba. Betclic au 09/11 1 Celtics 4,20 4,05 23,8 % ↘ 4,75 2 76ers 4,40 3,90 22,7 % = 4,40 3 Knicks 5,00 4,40 20,0 % = 5,00 4 Pistons 8,00 7,00 12,5 % ↘ 8,50 5 Raptors 9,00 8,00 11,1 % ↗ 7,50 6 Cavaliers 12 10 8,3 % ↗ 11 7 Heat 13 10,50 7,7 % ↘ 18 8 Pacers 20 16,50 5,0 % ↗ 18 9 Magic 28 24 3,6 % ↘ 30 10 Hawks 30 24 3,3 % ↗ 20 11 Hornets 125 66 0,8 % ↗ 70 12 Wizards 250 211 0,4 % ↗ 100 13 Bulls 1000 676 0,1 % ↗ 500 14 Bucks 1000 901 0,1 % ↗ 500 15 Nets 1000 901 0,1 % ↗ 750 Franchise Betclic bet365 Proba. Betclic au 09/11 1 Spurs 2,30 2,37 42,2 % = 2,30 2 Thunder 3,75 3,50 26,7 % ↗ 3,30 3 Rockets 6,50 6,70 14,9 % ↘ 8,00 4 Timberwolves 7,25 8,00 12,5 % ↘ 7,50 5 Lakers 12 10 8,3 % = 12 6 Nuggets 13 10,50 7,7 % = 13 7 Trail Blazers 18 13,50 5,6 % ↘ 20 8 Warriors 18 18,50 5,4 % ↘ 20 9 Grizzlies 65 52 1,5 % ↘ 75 10 Mavericks 100 66 1,0 % ↗ 80 11 Suns 200 141 0,5 % ↗ 150 12 Pelicans 750 541 0,1 % ↗ 400 13 Jazz 750 676 0,1 % ↗ 500 14 Clippers 1000 676 0,1 % ↗ 750 15 Kings 1000 901 0,1 % ↗ 750 En bleu : la meilleure cote des deux bookmakers. Probabilité implicite = 1 ÷ meilleure cote, marge comprise. Colonne de droite : première cote Betclic de l'archive (09/11/2026), ↘ si la cote a baissé depuis, ↗ si elle a monté. Dernière mise à jour : mardi 24 novembre à 11h39 (heure de Paris). Les cotes peuvent évoluer : vérifiez la cote sur le site du bookmaker avant de valider. Basket USA perçoit une commission si vous ouvrez un compte via nos liens, sans surcoût pour vous. Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Une cote de champion bouge moins vite qu'une cote de match, mais elle bouge par paliers. Une star absente pour des semaines, un échange conclu avant la date limite des transferts (trade deadline) ou une longue série de défaites la font monter chez les deux bookmakers.

Les conférences Est et Ouest ont aussi leur marché : la cote du vainqueur de chaque conférence, c'est-à-dire de chaque finaliste. Les deux onglets du tableau les affichent, avec la même colonne d'évolution que pour le titre.

Jeu responsable : fixer ses limites sur les paris NBA

Parier sur la NBA depuis la France, c'est parier la nuit : la plupart des matchs se jouent pendant que vous dormez. Le manque de sommeil et l'envie de « se refaire » sur le match suivant sont les deux pièges à surveiller.

Chaque opérateur agréé par l'ANJ vous fait fixer un plafond de dépôt avant votre premier versement, et un plafond de mises avant votre premier pari, calculés sur sept jours glissants. Vous pouvez les baisser quand vous voulez.

fixez un budget pour la nuit de matchs, et arrêtez-vous quand il est atteint ;

décidez à l'avance du nombre de paris de la soirée ;

ne pariez jamais pour récupérer une perte ;

si vous veillez pour suivre un match, fixez-vous une heure de coucher.

Une pause est possible à tout moment : chaque opérateur propose une auto-exclusion, de 24 heures à 12 mois. Pour vous interdire de jeu chez tous les opérateurs à la fois, la demande se fait auprès de l'ANJ.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez Joueurs Info Service au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Faut-il toujours jouer les meilleures cotes NBA ?

Si vous avez déjà décidé de parier sur un match et que vous avez un compte chez les deux bookmakers, prendre la meilleure cote ne vous coûte rien. Sur une saison, l'écart s'additionne, pari après pari.

Vous n’avez de compte que chez l’un des deux ? Chez Betclic, un premier pari perdant est remboursé en feebets, la page code promo Betclic en détaille les conditions.

Chez bet365, un premier pari perdant est aussi remboursé, sous forme de bonus, la page code bonus bet365 explique l’inscription et ses conditions.

Une meilleure cote ne fait pas un bon pari pour autant. Elle n'a d'intérêt que si la vraie chance de l'équipe dépasse sa probabilité implicite, et personne ne la connaît à coup sûr.

Le comparateur est mis à jour chaque jour : regardez-le avant les matchs de la nuit, avec un budget fixé à l'avance.

Questions fréquentes sur les cotes NBA Les réponses courtes aux questions courantes sur les cotes NBA. Où trouver les meilleures cotes NBA ? + Sur cette page : le comparateur met à jour plusieurs fois par jour les cotes de Betclic et de bet365, week-end compris, et met en bleu la plus haute pour chaque équipe de la nuit. Avant de valider, vérifiez la cote chez le bookmaker : c’est elle qui compte au moment du pari. Comment les bookmakers fixent-ils les cotes NBA ? + Les bookmakers estiment la chance de victoire de chaque équipe à partir des statistiques, de la forme, des blessures et du calendrier. Ils transforment cette estimation en cote, puis ajoutent leur marge. Ensuite, la cote bouge avec les nouvelles, comme un forfait ou un repos, et avec les mises reçues. Comment calculer son gain avec une cote NBA ? + Multipliez la mise par la cote : c’est le gain total, mise comprise. Sans la mise, c’est le gain net. Avec 10 € sur une cote de 2,00, vous touchez 20 € au total, soit 10 € de gain net. Le calculateur de la page le fait pour vous. Les prolongations sont-elles incluses dans la cote du vainqueur d'un match NBA ? + Oui, sur le marché « Vainqueur du match » de Betclic, qui n’a que deux issues : un match NBA ne peut pas finir sur un nul, donc les prolongations comptent. Certains bookmakers proposent aussi un marché en temps réglementaire, où le nul est possible. Lisez l’intitulé du marché avant de valider. Pourquoi une cote NBA diffère-t-elle d'un bookmaker à l'autre ? + Chaque bookmaker fait sa propre estimation, applique sa propre marge et reçoit des mises différentes. Sur un même match, Betclic et bet365 peuvent donc proposer deux cotes différentes pour la même équipe. Le comparateur affiche les deux et met en avant la plus haute au dernier relevé. À quelle heure sortent les cotes des matchs NBA de la nuit ? + Sur cette page, les cotes de la nuit arrivent avec le premier relevé de la journée, en fin de matinée, puis sont mises à jour dans l’après-midi. Chez les bookmakers, elles changent jusqu’au coup d’envoi, surtout quand un forfait tombe tard dans le rapport des blessés. Peut-on parier en direct sur les matchs NBA de la nuit depuis la France ? + Oui. Betclic et bet365 proposent des paris en direct sur la NBA pendant les matchs, et les cotes changent alors au fil du score. Le comparateur de Basket USA ne relève que les cotes d’avant-match : pour le direct, il faut regarder chez le bookmaker. Une cote NBA peut-elle changer après la validation de mon pari ? + Non. Votre pari est payé à la cote affichée au moment où vous l’avez validé, même si elle monte ou baisse ensuite. C’est pour ça que le moment où vous pariez compte : la même équipe peut être mieux payée le matin qu’au coup d’envoi, ou l’inverse.

Basket USA perçoit une commission si vous ouvrez un compte via nos liens, sans surcoût pour vous. Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).