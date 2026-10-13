Quels sites de paris sportifs permettent le retrait immédiat ? La liste en Octobre 2026

Les sites de paris avec retrait immédiat en France en Octobre 2026 sont Winamax, Betclic, bet365, Unibet, PMU Play et Olybet, tous agréés par l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Nous avons vérifié l’agrément ANJ et la page de retrait de chaque opérateur directement sur son site.

La saison NBA reprend le 20 octobre, et vos premiers paris gagnants avec elle. Reste à savoir combien de temps vos gains mettront à rejoindre votre compte bancaire.

J’ai effectué 2 à 3 retraits tests chez cinq de ces opérateurs entre juillet et octobre 2026 (PMU Play n’a pas encore été testé), et l’argent arrive en moins de 2 minutes, hors premier retrait chez Olybet.

Quels sites de paris permettent un retrait immédiat en 2026 ?

Opérateur Méthode de retrait Délai constaté Idéal pour Inscription Betclic Licence 0011-PS-2025-09-08-AGR-03 Virement instantané vers un compte bancaire Moins de 10 secondes 3 retraits gratuits par période de 24 heures S’inscrire sur Betclic Unibet Licence 0007-PS-2010-06-05 Virement instantané vers un compte bancaire Moins d’une minute Retirer à partir de 0,01 €, le plus bas de notre comparatif S’inscrire sur Unibet bet365 Licence 0067-PS-2026-04-16-AGR-00 Virement instantané vers un compte bancaire Moins de 30 secondes Un chat 24h/24 en français, avec une réponse en 10 minutes lors de notre essai de nuit S’inscrire sur bet365 Winamax Licence 003-PS-2014-05-14 Virement instantané vers un compte bancaire Moins de 10 secondes Retirer dès 1 €, sans frais S’inscrire sur Winamax PMU Play Licence 0002-PS-2010-06-07 Virement instantané vers un compte bancaire Instantané disponible non testé Un service client joignable par téléphone si le virement tarde S’inscrire sur PMU Play Olybet Licence 0060-PS-2023-04-20 Virement instantané vers un compte bancaire Moins de 2 minutes 4 jours pour le premier retrait Retirer en moins de 2 minutes dès le 2e retrait S’inscrire sur Olybet

L’ordre de ce tableau et des avis ci-dessous ne constitue pas un classement.

Pour figurer parmi ces sites de paris avec retrait immédiat, il faut un agrément ANJ valide et un virement instantané proposé par l’opérateur.

Le délai constaté est le temps écoulé entre ma demande dans l’application et le crédit sur mon compte bancaire. Chez Olybet, l’instantané ne s’applique qu’à partir du deuxième retrait.

Ces opérateurs figurent aussi dans notre comparatif des sites pour parier sur la NBA, où l’on juge cette fois les cotes et la profondeur des marchés.

Comment fonctionne le retrait instantané chez un bookmaker ?

Le retrait instantané repose sur SEPA Instant, un virement en euros crédité en 10 secondes maximum, 24h/24 et 365 jours par an. Un gain encaissé à 1 h du matin après un match NBA peut donc arriver sur votre compte avant la fin de la nuit, sans attendre l’ouverture des banques.

Un virement SEPA classique, lui, n’est traité que les jours ouvrés et arrive le jour ouvré suivant. La chaîne du retrait instantané compte quatre maillons.

Votre vérification KYC est validée par l’opérateur Vous déposez une demande de retrait dans la caisse L’opérateur la contrôle, puis émet le virement instantané Votre banque crédite votre compte

Winamax annonce 60 secondes en moyenne pour l’ensemble sur sa page Retrait instantané.

Un virement émis en instantané par le bookmaker n’arrive pas toujours en 10 secondes chez vous.

Les banques de la zone euro doivent recevoir ces virements depuis le 9 janvier 2025 (règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024), mais un compte hors zone euro ou un contrôle de votre banque peut repousser le crédit jusqu’au jour ouvré suivant.

À retenir : compte validé et banque en zone euro, mes virements instantanés sont arrivés en moins d’une minute chez Winamax, Betclic, bet365 et Unibet, et en moins de 2 minutes chez Olybet, hors premier retrait.

Les prérequis pour retirer instantanément vos gains

Un retrait instantané se prépare avant le pari, pas après. Chez bet365, la vérification du compte m’a pris 20 heures, contre 4 heures chez Unibet. Lancée un soir de match, elle bloque donc votre gain jusqu’au lendemain soir. Faites valider votre compte avant les playoffs, sinon votre gain d’un Game 7 attendra vos justificatifs.

Un compte validé, avec une pièce d’identité en cours de validité acceptée par l’opérateur

Un RIB à votre nom enregistré dans votre espace joueur, les comptes de tiers sont refusés

Un justificatif de domicile si l’opérateur le demande, comme chez bet365

Un compte dans une banque de la zone euro, traditionnelle ou néobanque, pour recevoir le virement instantané

Un solde retirable au moins égal au minimum de l’opérateur, soit 0,01 € chez Unibet, 1 € chez Winamax et 10 € chez Betclic, bet365, PMU Play et Olybet

Un premier retrait déjà effectué si vous êtes chez Olybet, dont les conditions excluent le premier retrait de l’instantané

Envoyez vos documents dès l’inscription. La réglementation française interdit tout retrait tant que le compte est provisoire (décret n° 2010-518), chez Betclic comme chez les autres opérateurs agréés. Unibet vous laisse 60 jours pour transmettre vos justificatifs avant de désactiver le compte, mais vos gains restent bloqués pendant toute cette attente.

Notre test : délais réels de retrait constatés

Notre protocole de test (comptes déjà validés, banque réceptrice : BNP Paribas) :

Winamax, Unibet et bet365 : 3 retraits chacun d’un montant de 10 € à chaque fois, entre août et octobre 2026

Betclic : 2 retraits de 10 €, entre août et octobre 2026

Olybet : 2 retraits, 50 € puis 20 €, 50 € le 31 juillet puis 20 € le 22 août 2026

PMU Play : pas encore testé

Ces mesures servent de repère avant la reprise du 20 octobre. Le but est de savoir où un retrait NBA arrive le plus vite.

Le délai constaté va de la demande dans l’application au crédit visible sur mon compte. Moins de 10 secondes chez Winamax et Betclic, moins de 30 secondes chez bet365, moins d’une minute chez Unibet et moins de 2 minutes chez Olybet, hors premier retrait.

Le parcours de retrait ne dépend pas de la compétition. Un gain sur l’EuroLeague ou sur la NBA part par le même virement qu’un gain sur la Betclic Elite.

1. Retrait instantané sur Betclic : comment ça marche ?

Chez Betclic, le retrait instantané passe par un virement vers votre compte bancaire enregistré, seule méthode proposée. J’ai fait ma demande en octobre 2026 depuis l’application, et l’argent était sur mon compte en moins de 10 secondes.

Si aucun contrôle ne s’ajoute, un gain sur un match NBA de la nuit peut donc être sur votre compte bancaire avant la fin de la rencontre suivante.

Mail de confirmation de retrait instantané chez Betclic le 03 Octobre 2026

Le minimum est de 10 €, contre 1 € chez Winamax, et les cotes comme l’application sont détaillées dans notre avis Betclic.

Avantages Virement instantané reçu en moins de 10 secondes

Virement instantané reçu en moins de 10 secondes 3 retraits gratuits par période de 24 heures

3 retraits gratuits par période de 24 heures Retrait possible depuis l’application, notée 4,6/5 sur le Play Store Inconvénients 5 € de frais par retrait à partir du quatrième en 24 heures, à surveiller si vous retirez après chaque match de la nuit

5 € de frais par retrait à partir du quatrième en 24 heures, à surveiller si vous retirez après chaque match de la nuit Minimum de 10 €, contre 1 € chez Winamax et 0,01 € chez Unibet : si vous voulez retirer un petit gain de quelques euros après un pari NBA, Betclic vous oblige à laisser le solde en attente

Minimum de 10 €, contre 1 € chez Winamax et 0,01 € chez Unibet : si vous voulez retirer un petit gain de quelques euros après un pari NBA, Betclic vous oblige à laisser le solde en attente Pas de téléphone, et un historique de chat non consultable

2. Retrait instantané sur Unibet : comment ça marche ?

Chez Unibet, le retrait instantané part par virement vers votre compte bancaire, et l’argent est arrivé en moins d’une minute lors de notre test. Il propose l’instantané depuis la Coupe du Monde 2026, même si sa FAQ, datée du 10 avril, ne le décrit pas encore.

Avec moins d’une minute lors de notre test, un gain des Finales peut être sur votre compte avant la remise du trophée, sauf vérification supplémentaire.

Mail de confirmation de retrait instantané chez Unibet, le 17 août 2026

Le retrait part dès 0,01 €, avec 3 demandes possibles par jour et aucun frais au-dessus de 10 €. Partenaire officiel de la NBA, l’opérateur garde ses arguments sur les marchés joueurs, que nous détaillons dans notre avis Unibet.

Avantages Minimum de retrait de 0,01 €, le plus bas de notre comparatif

Minimum de retrait de 0,01 €, le plus bas de notre comparatif Aucun frais sur les retraits de plus de 10 €

Aucun frais sur les retraits de plus de 10 € Jusqu’à 3 demandes de retrait par jour

Jusqu’à 3 demandes de retrait par jour Compte validé en 4 heures lors de notre inscription Inconvénients Entre 30 secondes et une minute, soit le délai le plus long parmi Winamax, Betclic, bet365 et Unibet

Entre 30 secondes et une minute, soit le délai le plus long parmi Winamax, Betclic, bet365 et Unibet FAQ non mise à jour depuis le 10 avril 2026, qui ne décrit pas le retrait instantané

FAQ non mise à jour depuis le 10 avril 2026, qui ne décrit pas le retrait instantané Pas de service client par téléphone

3. Retrait instantané sur bet365 : comment ça marche ?

Chez bet365, le retrait instantané part par virement vers votre compte bancaire. J’ai fait ma demande de retrait en octobre 2026 depuis l’application, vers mon compte bancaire.

Le retrait est apparu en moins de 30 secondes sur mon compte bancaire

L’opérateur peut appliquer des vérifications supplémentaires selon la banque réceptrice ou le retrait, ce qui peut porter le délai jusqu’à 4 heures, selon l’opérateur. Aucun frais n’a été prélevé.

Exemple de retrait traité en 4 secondes chez bet365, le 02 octobre 2026

Pour un parieur NBA, ce délai permet de retrouver ses gains sur son compte bancaire dès la fin du match, sans les laisser dormir sur le solde du bookmaker. Le reste de l’offre est passé en revue dans notre avis bet365 France.

Avantages Retrait reçu en moins de 30 secondes

Retrait reçu en moins de 30 secondes Aucun frais sur les retraits

Aucun frais sur les retraits Chat en direct 24h/24 en français si le virement tarde Inconvénients Minimum de 10 €, contre 1 € chez Winamax

Minimum de 10 €, contre 1 € chez Winamax Vérification du compte en 20 heures lors de notre test, contre 4 heures chez Unibet

Vérification du compte en 20 heures lors de notre test, contre 4 heures chez Unibet Site récent lancé le 26 mai 2026, contre 2010 pour Betclic et Unibet, moins de recul

4. Retrait instantané sur Winamax : comment ça marche ?

Winamax, agréé par l’ANJ avec le numéro 003-PS-2014-05-14, affiche le meilleur délai de retrait de notre comparatif, à égalité avec Betclic. En octobre 2026, j’ai demandé un virement instantané depuis la rubrique Mon compte de l’application, et l’argent était sur mon compte en moins de 10 secondes.

Mon historique de retrait chez Winamax

Sa page Retrait instantané annonce 60 secondes en moyenne. Le plancher est de 1 € et Winamax ne prélève aucun frais. Le retrait part uniquement vers un compte bancaire, donc tout dépend ensuite de votre banque réceptrice, qui doit accepter le virement instantané.

Dix secondes, c’est plus court qu’un temps mort ! Lors de notre test, l’argent est arrivé en moins de 10 secondes : de quoi encaisser un gain à la mi-temps avant la reprise, sauf contrôle supplémentaire. Les cotes et le bonus en cash sont analysés dans notre avis Winamax.

Avantages Moins de 10 secondes constatées, 60 secondes annoncées en moyenne

Moins de 10 secondes constatées, 60 secondes annoncées en moyenne Minimum de 1 € et aucun frais

Minimum de 1 € et aucun frais Bonus de bienvenue remboursé en cash retirable, pas en freebets Inconvénients Ni chat en direct ni téléphone si le virement tarde, donc aucune réponse immédiate en pleine nuit NBA

Ni chat en direct ni téléphone si le virement tarde, donc aucune réponse immédiate en pleine nuit NBA Historique difficile à trouver dans le compte depuis l’application mobile

5. Retrait instantané sur PMU Play : comment ça marche ?

PMU Play propose le retrait instantané mais nous n’avons pas encore fait le test chez cet opérateur. D’après la FAQ, le retrait de gains est possible en virement instantané de 10 € à 500 € si votre compte y est éligible.

Un virement classique reste possible dès 1 €. Le retrait ne part que vers le compte bancaire enregistré : aucun portefeuille électronique n’est accepté, PayPal compris.

Côté vérification, ne faites pas valider votre justificatif de domicile à la dernière minute. Lors de notre inscription sur PMU Play, il est resté 48 heures en traitement. Envoyez-le à l’inscription, pas le soir d’un match au risque de devoir attendre avant de faire votre retrait.

Avantages Premier pari remboursé jusqu’à 100 € en cash, retirable sans condition de mise

Premier pari remboursé jusqu’à 100 € en cash, retirable sans condition de mise Service client joignable par téléphone, contrairement à Winamax, Betclic et Unibet

Service client joignable par téléphone, contrairement à Winamax, Betclic et Unibet Virement classique possible dès 1 € Inconvénients Retrait instantané pas encore testé par notre rédaction

Retrait instantané pas encore testé par notre rédaction Plafond de 500 € par retrait, minimum de 10 € en instantané

6. Retrait instantané disponible à partir du 2e retrait sur Olybet

Chez Olybet, le retrait instantané ne s’applique qu’à partir du deuxième retrait. Nous avons testé les retraits Olybet fin juillet 2026, pour notre avis Olybet.

Le premier retrait est exclu du traitement instantané, quel que soit son montant. Olybet annonce 3 à 5 jours ouvrés. Notre retrait de 50 €, demandé le 31 juillet, est arrivé le 4 août, 4 jours plus tard. Le deuxième, de 20 €, est arrivé en moins de 2 minutes.

À partir du deuxième retrait, l’instantané s’applique entre 10 € et 500 €. Au-delà de 500 €, le virement repasse dans le circuit classique. Olybet peut changer ce plafond sans préavis.

Une clause des conditions générales mérite votre attention : un retrait qui porte sur un dépôt non joué peut subir une retenue de 20 %, pour des montants de 10 € à 1 000 €.

L’offre de bienvenue (code OLYUSA, jusqu’à 100 €) est versée en freebets, qui ne se retirent pas.

Avantages Moins de 2 minutes constatées dès le deuxième retrait

Moins de 2 minutes constatées dès le deuxième retrait Compte validé en 6 heures

Compte validé en 6 heures Aucun frais de retrait Inconvénients Premier retrait exclu de l’instantané : 4 jours lors de notre test

Premier retrait exclu de l’instantané : 4 jours lors de notre test Retenue de 20 % possible sur un dépôt non joué

Ce qui peut ralentir un retrait “instantané”

Lors de mes retraits, l’argent est arrivé en moins de 2 minutes chez tous les opérateurs testés, et en moins d’une minute chez quatre d’entre eux, à l’exception du premier retrait Olybet, arrivé en 4 jours.

La boucle fermée, version française : déposer avec un portefeuille électronique comme PayPal ou Skrill ne change rien, les opérateurs agréés doivent respecter la réglementation ANJ et ne retirent que par virement vers un compte bancaire à votre nom. Sans RIB enregistré, la demande de retrait reste bloquée.

: déposer avec un portefeuille électronique comme PayPal ou Skrill ne change rien, les opérateurs agréés doivent respecter la réglementation ANJ et ne retirent que par virement vers un compte bancaire à votre nom. Sans RIB enregistré, la demande de retrait reste bloquée. Une vérification KYC lancée trop tard : comptez jusqu’à 24 à 48 heures si vous envoyez vos documents le jour du retrait. Aucun virement, instantané ou non, ne part avant la validation.

: comptez jusqu’à 24 à 48 heures si vous envoyez vos documents le jour du retrait. Aucun virement, instantané ou non, ne part avant la validation. Un solde bonus confondu avec le solde réel : les freebets ne se retirent pas, seuls les gains nets rejoignent votre solde retirable. Avec 10 € de freebets placés sur une cote à 3,00, vous retirez 20 € et non 30 €.

: les freebets ne se retirent pas, seuls les gains nets rejoignent votre solde retirable. Avec 10 € de freebets placés sur une cote à 3,00, vous retirez 20 € et non 30 €. Une demande déposée le week-end : si l’opérateur lance un contrôle supplémentaire un samedi, le virement peut n’arriver que le jour ouvré suivant.

: si l’opérateur lance un contrôle supplémentaire un samedi, le virement peut n’arriver que le jour ouvré suivant. Un contrôle supplémentaire de l’opérateur : selon la banque ou le montant, il peut vérifier la demande avant d’émettre le virement, et le délai passe alors de quelques secondes à plusieurs heures : bet365 annonce jusqu’à 4 heures.

: selon la banque ou le montant, il peut vérifier la demande avant d’émettre le virement, et le délai passe alors de quelques secondes à plusieurs heures : bet365 annonce jusqu’à 4 heures. Les conditions propres à l’opérateur : Olybet exclut le premier retrait de l’instantané, et plafonne ensuite à 500 € comme PMU Play.

Winamax et PMU Play échappent au piège du solde bonus. Leur offre de bienvenue rembourse le premier pari perdant en cash. Chez les deux opérateurs, ce remboursement en cash se retire sans condition de mise. Betclic, Unibet, bet365 et Olybet remboursent en freebets.

Peut-on faire un retrait instantané directement depuis l’application mobile du bookmaker ?

Oui. J’ai fait mes retraits depuis l’application mobile, et le parcours est identique à celui du site sur ordinateur. Même caisse, mêmes étapes, mêmes délais. Un retrait rapide sur mobile dépend donc de l’opérateur, pas de l’appareil.

Winamax , moins de 10 secondes

, moins de 10 secondes Betclic , moins de 10 secondes

, moins de 10 secondes bet365 , moins de 30 secondes

, moins de 30 secondes Unibet , moins d’une minute

, moins d’une minute PMU Play , officiellement oui, mais non testé à ce jour

, officiellement oui, mais non testé à ce jour Olybet, moins de 2 minutes (hors premier retrait)

Un parieur NBA suit les matchs la nuit et place souvent son pari en direct depuis son téléphone. Seule contrainte pratique, l’application Winamax pèse 870 Mo, contre moins de 200 Mo pour les autres opérateurs comme Unibet (129 Mo).

Les notes sur les stores, le streaming et l’ergonomie sont comparés dans notre sélection des meilleures applications de paris sportifs.

Retrait instantané vs retrait classique : quelles différences ?

La différence entre un retrait instantané ou classique, c’est le circuit. Le retrait instantané utilise SEPA Instant : l’argent peut arriver en quelques secondes, y compris le week-end et les jours fériés, sauf contrôle supplémentaire de l’opérateur ou de votre banque. Nos retraits tests ont été faits en semaine.

Le retrait classique passe par un virement SEPA standard, traité seulement les jours ouvrés.

Un gain retiré un vendredi soir après un match NBA n’arrive alors que le lundi ou mardi. Le virement classique a encore sa place dans certains cas : pour un retrait de plus de 500 € chez PMU Play et Olybet, pour le premier retrait chez Olybet (4 jours lors de notre test) et pour un petit montant chez PMU Play, dès 1 € contre 10 € en instantané.

Quels sites de paris avec retrait instantané choisir ?

Winamax et Betclic sont les sites de paris sportifs avec le retrait instantané le plus rapide de notre test, avec un virement crédité en moins de 10 secondes.

Vous retirez de petits gains après chaque match : Winamax, dès 1 € et sans frais. Unibet accepte même les retraits à partir de 0,01 €.

: Winamax, dès 1 € et sans frais. Unibet accepte même les retraits à partir de 0,01 €. Vous voulez de l’aide si le virement tarde en pleine nuit : bet365, avec un chat en français 24h/24 et un retrait reçu en moins de 30 secondes.

: bet365, avec un chat en français 24h/24 et un retrait reçu en moins de 30 secondes. Vous avez déjà un compte principal : Olybet, en second compte, crédite en moins de 2 minutes à partir du deuxième retrait.

Dans tous les cas, faites valider votre compte dès l’inscription. Sans compte validé, aucun retrait n’est possible.

Les jeux d’argent sont interdits aux moins de 18 ans. Un retrait rapide sert à mettre vos gains à l’abri sur votre compte bancaire, pas à les rejouer. Si vous sentez que vos paris prennent trop de place, Joueurs Info Service répond au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Questions fréquentes sur les sites de paris retrait immédiat

Voici les réponses aux cinq questions que les parieurs nous posent le plus souvent sur le retrait immédiat.