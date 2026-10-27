Bonus PokerStars Sport : notre test de l’offre de bienvenue sur la NBA

Bonus PokerStars Sport Jusqu’à 100 € de bonus de bienvenue 50 % de la mise remboursés en freebets dès le règlement du premier pari

Second freebets débloqués après 5 paris éligibles à 1,50 minimum

Freebets jouables sur tous les marchés NBA, props joueurs compris S’inscrire sur Pokerstars Sport Vérifié aujourd’hui par notre équipe

aujourd’hui par notre équipe Sous licence en: FR Conditions générales: Licence ANJ n° 0006-PS-2016-06-07. Site officiel : pokerstars.fr. Jouer comporte des risques, réservé aux français de +18 ans.

Le bonus PokerStars Sport en Octobre 2026 fonctionne ainsi : si votre tout premier pari sportif est perdant, PokerStars égale votre mise en deux freebets, jusqu’à 100 €. Le premier freebet arrive dès le règlement du pari, le second après 5 paris éligibles en argent réel.

Cette page traite uniquement de l’offre de bienvenue paris sportifs. J’ai ouvert mon compte en octobre 2026 et placé mon premier pari sur Celtics-Pistons : 30 € sur les Celtics à 1,68. Le match s’est soldé par une victoire des Pistons 121 à 113 : voici ce que j’ai réellement reçu, et quand.

Que contient l’offre de bienvenue PokerStars Sport ?

L’offre rembourse votre premier pari sportif perdant en freebets, à hauteur de votre mise et jusqu’à 100 €. Le remboursement arrive en deux temps correspondant à 50 % de votre mise chacun, le second étant soumis à 5 paris supplémentaires.

Page de l’offre de bienvenue sur pokerstars.fr, Octobre 2026

Élément Bonus PokerStars Sport officiel Ce que j’ai constaté Plafond du remboursement 100 € au total par client Ma mise de 30 € ouvre droit à 30 € de freebets si elle perd Forme du remboursement Deux freebets valant chacun 50 % du premier pari 2 freebets de 15 € dans mon cas Premier freebet Crédité dès le paiement du premier pari 15 € de freebets obtenus environ 5 minutes après la fin du match Second freebet Crédité après le paiement de 5 paris éligibles placés après le premier 15 € de freebets reçus dans la nuit après le règlement de mon 5e pari Cote et mise minimales 1,50 et 1 € sur tous les paris éligibles Celtics à 1,68, pari éligible Validité des freebets 7 jours après leur crédit 7 jours après la réception Délai du premier pari Pari réglé dans les 90 jours suivant l’inscription Pari placé après la validation de mon compte, 24 heures après l’inscription Dépôt Dépôt valable requis, 10 € minimum 30 € déposés

Conditions vérifiées sur pokerstars.fr en Octobre 2026

L’offre est réservée aux nouveaux clients. Les jeux d’argent sont interdits aux mineurs. Les détenteurs d’un compte ouvert côté poker relèvent d’une offre distincte, que cette page ne couvre pas.

Faut-il un code bonus PokerStars Sport ?

Non. Le formulaire d’inscription ne contient aucun champ code promo, et le règlement de l’offre n’en mentionne aucun. Le bonus se déclenche avec votre premier pari sportif, à condition d’avoir fait un dépôt valable.

Les sites de coupons qui se positionnent sur « code bonus PokerStars Sport » listent surtout des codes poker. Ils ne s’appliquent pas à l’offre sport : inutile de les chercher, et méfiez-vous de toute page qui promet un bonus sport supplémentaire avec un code.

Point clé

Aucun code à saisir, l’offre s’applique automatiquement à votre premier pari sportif.

Comment activer le bonus PokerStars Sport étape par étape ?

De l’inscription au premier freebet, comptez au moins 24 heures, le temps que le compte soit validé. Voici le parcours complet de l’offre de bienvenue PokerStars.

Créez vos identifiants. Pays de résidence, nom d’utilisateur, mot de passe, email et date de naissance. Renseignez votre identité (prénom, nom, sexe, pays, département et ville de naissance, adresse), puis fixez vos limites de dépôt, de mise et de retrait automatique. Faites vérifier votre compte en envoyant une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un RIB à votre nom. Vous avez 30 jours pour envoyer vos justificatifs, mais vous ne pourrez pas parier tant que le compte n’est pas validé. Je vous conseille de les envoyer tout de suite. Déposez au moins 10 €, puis placez votre tout premier pari sportif à une cote d’au moins 1,50. S’il perd, le premier freebet tombe dès le règlement. Placez 5 paris éligibles pour débloquer le second freebet.

Ouvrir et valider son compte PokerStars Sport

L’offre vise uniquement les nouveaux clients majeurs ayant ouvert un Compte Stars via le produit paris sportifs après le 7 août 2023. Une seule offre de bienvenue est accordée par client. Un ancien compte PokerStars ou BetStars ouvert avant cette date n’y donne donc pas droit.

Déjà inscrit côté poker ? Le règlement vous renvoie vers votre fenêtre Défis, où PokerStars affiche une offre sport dédiée aux clients poker. Aucun code bonus ne remplace cette démarche.

Les conditions générales demandent trois justificatifs, à fournir dans les 30 jours suivant l’inscription :

Une pièce d’identité en cours de validité . Carte d’identité recto verso, passeport ou permis de conduire.

. Carte d’identité recto verso, passeport ou permis de conduire. Un justificatif de domicile récent . Facture, avis d’imposition, quittance de loyer.

. Facture, avis d’imposition, quittance de loyer. Un document bancaire à votre nom. Type RIB ou relevé, d’une banque de l’Union européenne ou de l’EEE.

Sans ces pièces, le compte est suspendu au bout de 30 jours, puis clôturé à 60 jours. Pendant ce temps, aucun retrait n’est possible.

L’inscription m’a pris 2 minutes. Juste après les informations personnelles, le site impose de fixer ses limites de dépôt, de mise et de retrait automatique. J’ai envoyé ma carte d’identité, une facture de téléphone de moins de 3 mois et mon RIB : compte validé en 24 heures.

Le premier dépôt : quels moyens de paiement donnent droit à l’offre ?

Le règlement n’exclut aucun moyen de paiement. Tout dépôt valable ouvre droit à l’offre. Le minimum est de 10 € sur chacune des 10 méthodes proposées.

Moyen de paiement Dépôt minimum Éligible au bonus ? Notre test Apple Pay / Google Pay 10 € Oui 30 € déposés par Apple Pay, crédités instantanément Transfert bancaire instantané 10 € Oui Non testé Visa / Mastercard 10 € Oui Non testé PayPal 10 € Oui Non testé Skrill / Skrill 1-tap 10 € Oui Non testé NETELLER 10 € Oui Non testé Paysafecard 10 € Oui Non testé

Le délai à prévoir avant un premier pari NBA vient donc de la validation du compte, 24 heures dans mon cas, pas du dépôt.

Côté retrait, seuls le transfert bancaire instantané et le virement vers votre compte enregistré sont possibles (obligation ANJ). Les demandes sont traitées sous 24 heures, puis créditées en quelques secondes à 1 jour ouvré par transfert instantané, ou en 3 à 5 jours ouvrés par virement.

J’ai testé le retrait après avoir débloqué le second freebet. Grâce aux gains de mon pari en freebets et des 5 paris suivants, mon solde atteignait 35,58 €, j’ai demandé 10 € par transfert bancaire instantané. L’argent est arrivé sur mon compte bancaire en 1 minute environ, bien en dessous des 24 heures prévues par le règlement.

Placer le premier pari éligible sans se tromper

Votre tout premier pari sportif doit respecter les conditions ci-dessous, sinon vous risquez de perdre l’offre.

Cote minimale de 1,50 et mise minimale de 1 €.

Mise remboursée jusqu’à 100 € : au-delà, l’excédent perdu n’est pas couvert.

Pari réglé dans les 90 jours suivant l’inscription : un pari sur le titre NBA, réglé en juin, ne compte pas.

Un pari clôturé par cash out n’est pas pris en compte.

Un pari annulé ne compte pas : au basket, c’est le cas d’un handicap ou d’un total qui tombe pile sur la ligne, ou d’un prop sur un joueur qui ne joue pas.

L’erreur la plus coûteuse concerne la cote. Le règlement parle à la fois de « votre tout premier pari sportif » et de « votre premier pari éligible ». Un premier pari sur un favori à 1,30 pourrait donc faire sauter l’offre. Placez votre tout premier pari à 1,50 minimum, sans exception.

Les conditions du bonus PokerStars Sport ligne par ligne

La condition qui pèse le plus est le versement en deux fois : la moitié du remboursement dépend de 5 paris supplémentaires. Pour un parieur NBA, c’est peu contraignant en saison, puisque 5 paris de 1 € à 1,50 suffisent, soit 5 € engagés.

Condition du bonus Règle officielle PokerStars Versement en deux fois 50 % de la mise dès le règlement du premier pari, 50 % après le paiement de 5 paris éligibles Paris de déblocage Placés après le règlement du premier pari, 1 € et 1,50 minimum, hors freebets, cash out et paris annulés Délai de versement Premier freebet crédité dès le paiement du premier pari, second après le paiement du 5e pari éligible Validité 7 jours après le crédit de chaque freebet Retrait Freebets non retirables, seuls les gains nets le sont Paris exclus Paris système (Yankee, Lucky 15…) Cash out Indisponible sur un pari freebet tant que le montant proposé dépasse la valeur du freebet Cumul Offre non cumulable avec une autre offre PokerStars

D’autres comparateurs annoncent « quatre paris de plus » pour débloquer le second freebet. Le règlement en vigueur parle de 5 paris placés après le règlement du premier : conditions vérifiées sur pokerstars.fr en Octobre 2026.

Comment utiliser le bonus PokerStars Sport sur un match NBA ?

Un match NBA n’a que deux issues sur le marché vainqueur, puisque les prolongations comptent dans le règlement. Handicap et total de points sont proposés sur le match, et le calendrier offre des rencontres presque chaque nuit. Le premier pari et le freebet se jouent donc autrement qu’en football.

Quel premier pari NBA choisir : vainqueur, handicap ou total de points ?

Ma recommandation serait un pari que vous joueriez de toute façon, entre 1,50 et 2,00. S’il gagne, vous encaissez en argent réel. S’il perd, vous récupérez des freebets, qui valent moins que du cash puisque leur mise n’est pas restituée. Viser une grosse cote « parce que c’est remboursé » ne rend donc pas le pari plus rentable.

Type de pari Niveau de risque Usage typique Vainqueur du match Le plus lisible : 2 issues, prolongations comprises Miser sur l’outsider d’un match serré Handicap Dépend de l’écart affiché Jouer un favori à une cote supérieure à sa cote vainqueur Total de points Lié au rythme du match, prolongations comprises Miser sur le nombre de points des deux équipes

Restez dans votre budget habituel. Miser 100 € uniquement pour viser le plafond de remboursement, c’est risquer 100 € pour récupérer au mieux 100 € de freebets. Pour choisir votre match, appuyez-vous sur nos pronostics nba du jour.

Sur quelles cotes NBA rejouer le freebet ?

Le gain net d’un freebet se calcule ainsi : montant du freebet × (cote − 1). Plus la cote monte, plus le gain potentiel grimpe, mais plus la probabilité de gagner baisse.

Cote Gain net d’un freebet de 15 € Valeur moyenne théorique, hors marge du bookmaker 1,68 (Celtics, relevée en octobre 2026) 10,20 € 6,07 € 1,75 (Pistons, relevée en octobre 2026) 11,25 € 6,43 € 3,00 (exemple) 30,00 € 10,00 €

La valeur moyenne théorique correspond à ce que rapporte le freebet en moyenne si la cote reflète la vraie probabilité. Elle grimpe avec la cote. Un freebet à 3,00 vaut en moyenne 10 €, contre 6,43 € à 1,75. En contrepartie, vous perdez le freebet deux fois sur trois à 3,00.

Situations NBA où une cote plus élevée est réaliste, sur les marchés vus chez PokerStars Sport :

un outsider sur le marché vainqueur, comme les Pistons face aux Celtics ;

un prop joueur, triple-double ou double-double, sur un meneur ou un intérieur ;

la marge de victoire, qui découpe l’écart final en tranches.

Chaque freebet expire 7 jours après son crédit. Choisissez votre match dans la semaine qui suit, pas en fin de mois.

Notre test : premier pari et freebet sur un match NBA

Après avoir validé mon compte et déposé 30 €, j’ai misé 30 € sur les Celtics à 1,68 face aux Pistons, cotés 1,75, en avant-match.

Quelques heures avant le coup d’envoi, PokerStars Sport ouvrait 17 marchés sur cette rencontre.

Avec la victoire des Pistons, j’ai reçu 15 € de freebets 5 minutes après la fin du match. J’ai d’abord rejoué mon freebet de 15 € dans la nuit du 22 octobre 2026 sur un combiné à 2,46 (21,90 € de gain net, la mise du freebet n’est pas rendue). Ce pari ne compte pas pour le déblocage.

Pour la seconde moitié, j’ai ensuite placé 5 paris de 1 € en argent réel, à des cotes moyennes d’environ 2,10. Le second freebet de 15 € est arrivé dans la nuit après le règlement du cinquième pari (je n’ai pas relevé l’heure).

Les promotions PokerStars Sport après le bonus de bienvenue

En Octobre 2026, la page promotions de PokerStars Sport ne proposait aucune promotion récurrente récompensant en freebets ou en argent réel sur le basket, et ni Stars Rewards ni Spin & Bet n’y apparaissaient. Il reste des outils de pari, pas des cadeaux.

Outil Disponible sur la NBA ? Fréquence constatée Notre avis Cash out Oui Permanent Utile pour sécuriser un pari après un 3e quart-temps favorable, mais indisponible sur un pari freebet tant que l’offre dépasse sa valeur Cotes boostées Oui Observées en Octobre 2026 À 1,68 et 1,75, la marge de PokerStars sur Celtics-Pistons atteint 16,7 %. Les cotes boostées sont le seul levier pour la réduire. Mon Pari Prévu par le règlement, non testé sur la NBA Permanent Permet d’associer vainqueur et prop d’un même match, à une cote recalculée Star Sub Non, football uniquement Permanent Aucune utilité pour un parieur NBA

Si vous cherchez un compte qui récompense le parieur après l’inscription, notre comparatif des meilleurs bonus paris sportifs recense les offres des autres opérateurs agréés.

Le bonus PokerStars Sport face aux autres offres de bienvenue

Sur le montant, l’offre de bienvenue PokerStars s’aligne sur le standard du marché à 100 €. Elle décroche sur la forme : versement en deux fois et freebets de 7 jours, quand Winamax rembourse en cash.

Opérateur Type d’offre Forme du remboursement Point clé de l’offre PokerStars Sport Premier pari perdant égalé jusqu’à 100 € Freebets en deux fois, 50 % tout de suite et 50 % après 5 paris Ma mise de 30 € sur les Celtics, perdue, m’a rapporté 30 € de freebets, 15 € après le match et 15 € après mes 5 paris de déblocage Winamax Premier pari perdant remboursé jusqu’à 100 €, dans la limite du premier dépôt Cash retirable, en une fois Un cash out sur le premier pari supprime le bonus Betclic Premier pari perdant remboursé jusqu’à 100 € Freebets, en une fois Simples et combinés en cash éligibles, paris système exclus Unibet Première mise doublée jusqu’à 100 €, 110 € avec code BASKET110, gagnante ou perdante Freebets crédités dès la validation du pari, valables 365 jours Mise minimale de 5 € sur le premier pari dans les 60 jours

PokerStars Sport convient au parieur NBA qui mise 20 à 30 € par pari et place au moins 5 paris dans la semaine suivante. Il débloque le second freebet sans miser plus que d’habitude et rejoue ses freebets dans les 7 jours.

Pour choisir votre compte principal sur la saison, notre classement du meilleur bookmaker nba vous aide à trancher entre les opérateurs agréés.

PokerStars Sport est-il agréé en France ?

Oui. PokerStars Sport est exploité par REEL Malta Limited, agréée par l’Autorité Nationale des Jeux pour les paris sportifs sous le numéro 0006-PS-2016-06-07. Cet agrément a été renouvelé par l’ANJ en mai 2025.

Vos fonds sont conservés sur des comptes séparés, couverts par un accord de fiducie, et ne financent pas l’activité de l’opérateur. En cas de litige non réglé après 20 jours d’échange avec le support, vous pouvez saisir le médiateur des jeux en ligne de l’ANJ.

Outils de jeu responsable dans le compte :

limite de dépôt sur 7 jours, obligatoire avant le premier dépôt ;

limite de mise sur 7 jours, obligatoire avant le premier pari ;

seuil de retrait automatique : tout solde au-dessus repart sur votre compte bancaire ;

baisse d’une limite immédiate, hausse effective sous 48 heures au plus tôt ;

auto-exclusion, totale ou limitée à certains jeux.

Notre note du bonus PokerStars Sport

Notre note : 6/10

Un remboursement au plafond standard, mais coupé en deux et versé en freebets valables 7 jours.

Critère Note /10 Pourquoi Plafond face aux concurrents 6 100 €, comme Betclic, bet365 et Bwin, sous les 110 € d’Unibet avec code BASKET110 Souplesse des conditions 5 Moitié du remboursement soumise à 5 paris, freebets valables 7 jours seulement Valeur réelle du freebet 5 Mise non restituée : 15 € de freebet à 1,75 rapportent 11,25 € au mieux, quand Winamax et PMU Play remboursent en cash Utilité sur la NBA 7 17 marchés sur Celtics-Pistons, props et triple-double compris, tous jouables avec les freebets hors paris système Délai de versement 7 Premier freebet reçu 5 minutes après le match, second dans la nuit après le 5e pari, retrait de 10 € reçu en 1 minute environ.

Les 5 critères pèsent chacun 20 %. La note globale est la moyenne simple de leurs notes.

Les points forts et les limites de l’offre

Points forts Le second freebet se débloque avec 5 paris de 1 € à 1,50, soit 5 € engagés au minimum. Chez Olybet, la seconde moitié du bonus exige 500 € de mises en 90 jours.

La cote minimale de 1,50 laisse jouer un outsider NBA ou un handicap. Daznbet demande 1,70 sur son premier pari.

Les freebets couvrent les 17 marchés relevés sur Celtics-Pistons, props joueurs inclus : de quoi viser une cote plus haute avec le freebet sans changer de match. Limites Sur 30 € perdus, 15 € attendent 5 paris de plus, quand Betclic et bet365 versent tout le remboursement en une fois.

Chaque freebet expire 7 jours après son crédit, contre 365 jours chez Unibet et aucune expiration chez Betsson.

Le remboursement se fait en freebets, pas en cash comme chez Winamax et PMU Play : 30 € de freebets valent moins que 30 € retirables, puisque la mise n’est jamais rendue.

Bonus PokerStars Sport et NBA : à qui l’offre convient vraiment ?

Verdict : 6/10

Le bonus PokerStars Sport se prend pour un second compte NBA, pas pour en faire votre bookmaker principal.

Le remboursement monte à 100 €, mais la moitié attend 5 paris, les freebets expirent en 7 jours et la marge relevée sur Celtics-Pistons atteint 16,7 %. Notre recommandation selon votre profil :

Vous misez 20 à 30 € par pari et pariez chaque semaine . Prenez l’offre, 5 paris de 1 € suffisent à débloquer le second freebet.

. Prenez l’offre, 5 paris de 1 € suffisent à débloquer le second freebet. Vous voulez récupérer du cash retirable . Commencez par Winamax ou PMU Play, qui remboursent le premier pari perdant en cash jusqu’à 100 €.

. Commencez par Winamax ou PMU Play, qui remboursent le premier pari perdant en cash jusqu’à 100 €. Vous cherchez la meilleure cote chaque soir. Gardez PokerStars pour comparer et pour ses cotes boostées, pas pour vos mises courantes.

Pour situer PokerStars parmi les autres opérateurs, voici les 10 meilleurs sites de paris sportifs.

Si vous ouvrez un compte, faites-le au moins 24 heures avant le match visé et envoyez vos justificatifs dès l’inscription. Placez ensuite un premier pari à 1,50 minimum, avec la mise que vous jouez d’habitude, pas 100 € pour viser le plafond.

FAQ sur le bonus PokerStars Sport

Voici les réponses aux questions qui reviennent avant d’activer l’offre, d’après le règlement en vigueur en Octobre 2026.