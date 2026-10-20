Code promo Unibet BASKET110 : Detroit à 1,93 pour Pistons-Celtics

Les Detroit Pistons reçoivent les Boston Celtics ce mardi 20 octobre 2026 pour l’ouverture de la saison NBA. Avec le code promo Unibet BASKET110, vous pouvez jouer la victoire de Detroit, notre pronostic, à 1,93, alors que Boston est coté 1,81.

Code promo Unibet : la victoire de Detroit à 1,93

Cote du jour · NBA 1,93 Victoire des Pistons Marché Face à Face, Pistons-Celtics 1,81 cote Celtics Detroit coté 1,93 , Boston coté 1,81 sur le même marché

, Boston coté sur le même marché Deux issues seulement : pas de match nul, un point d’avance suffit

10 € misés sur Detroit rapportent 19,30 € si les Pistons gagnent

Cote ouverte à tous les joueurs, dans la limite des mises autorisées Jouer Detroit sur Unibet 1,93 Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. 18+

Le pari demande une seule chose : que les Pistons finissent avec plus de points que les Celtics. Aucun écart à couvrir, aucun total à atteindre. Une victoire d’un point paie exactement comme une victoire de vingt points.

Unibet voit Boston favori, notre pronostic penche pour Detroit

À 1,81, Unibet donne environ 55 % de chances aux Celtics. À 1,93, les Pistons pèsent environ 52 %. Le total dépasse 100 % : c’est la marge de l’opérateur. Retirée, elle laisse un match quasi équilibré, avec Boston très légèrement devant.

Notre lecture va dans l’autre sens. Dans notre pronostic détaillé Pistons-Celtics, Detroit l’emporte grâce à l’avantage du terrain, à un rythme plus élevé et à une raquette reconstruite autour de Jalen Duren et John Collins.

Le risque est réel. Le score prédit ne laisse que deux points d’écart, et Jayson Tatum a tourné à 21 points en présaison. Cade Cunningham n’a affiché que 14 points sur trois matchs, sans doute par gestion de ses minutes. En échange, Detroit vous paie presque 2 fois la mise.

Le bonus de bienvenue Unibet avec le code BASKET110

Pour un nouveau joueur, le premier pari est recrédité gagnant ou perdant, jusqu’à 110 € en freebets avec BASKET110, contre 100 € sans code. Concrètement, 20 € joués sur Detroit rapportent 38,60 € en cas de victoire, et 20 € de freebets vous reviennent dans tous les cas.

Offre de bienvenue · Nouveaux joueurs 110 € 1er pari recrédité, gagnant ou perdant Avec le code BASKET110, 10 € de plus que l’offre standard 5 € dépôt min. Mise du premier pari recréditée jusqu’à 110 € en freebets, quel que soit le résultat

en freebets, quel que soit le résultat Les 10 € supplémentaires sont réservés aux inscrits avec BASKET110

Un premier pari sur Detroit à 1,93 déclenche bien l’offre

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Le code se saisit uniquement à l’inscription : un compte créé sans lui reste sur l’offre à 100 €. Le détail du parcours et des justificatifs figure sur notre page complète du code promo Unibet.

Ouvrir votre compte et miser sur Detroit avant l’entre-deux

Passez par l’un des boutons verts de cette page pour arriver sur Unibet. Renseignez votre email, votre mot de passe puis votre identité, et fixez vos limites de jeu. Vérifiez que le champ du code affiche BASKET110, sinon tapez-le avant de valider. Déposez au moins 5 € et envoyez pièce d’identité et justificatif de domicile. Ouvrez Pistons-Celtics, marché Face à Face, et choisissez Detroit avant le coup d’envoi.

Pistons-Celtics : notre pronostic

Detroit a terminé premier de la saison régulière avec 60 victoires, Boston deuxième de l’Est avec 56. Les deux net ratings étaient presque identiques, 8,4 contre 8,3. L’écart se jouera donc sur le terrain de Detroit et sur l’adresse bostonienne à trois points.

Boston a perdu Jaylen Brown, échangé contre Paul George, et Nikola Vučević, remplacé à l’intérieur par Mitchell Robinson. Detroit a laissé partir Tobias Harris et Isaiah Stewart. Les autres affiches de la saison sont à retrouver dans nos pronostics NBA.

Notre pronostic Pistons 113-111 Celtics Un succès étroit de Detroit suffit à gagner le pari à 1,93 : le marché Face à Face ne regarde que le vainqueur, pas l’écart. Detroit a gagné 3 des 4 duels de la saison passée, et deux de ces quatre matchs se sont joués à trois points ou moins

duels de la saison passée, et deux de ces quatre matchs se sont joués à trois points ou moins Rythme à domicile de 99,91 possessions pour Detroit, contre 94,30 pour Boston à l’extérieur

possessions pour Detroit, contre 94,30 pour Boston à l’extérieur Jalen Duren à 19 points de moyenne en présaison, malgré son retard au camp

Joueurs à suivre : Detroit : aucun absent signalé, John Collins attendu titulaire au poste 4 aux côtés de Cade Cunningham, Ausar Thompson et Jalen Duren. Boston : Jayson Tatum, Paul George et Neemias Queta disponibles, Devin Carter incertain (maladie).

Les deux cotes Unibet du match en chiffres

Issue Cote Unibet Probabilité implicite 10 € rapportent Victoire des Pistons 1,93 51,8 % 19,30 € Victoire des Celtics 1,81 55,2 % 18,10 €

Probabilité implicite = 1 divisé par la cote, marge de l’opérateur incluse.

Sur un match aussi serré, chaque centième compte : 1,93 rapporte 1,20 € de plus que 1,81 pour 10 € misés. Avant de choisir un opérateur pour la saison, comparez les offres dans notre classement des sites de paris sportifs.

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Offres vérifiées le 20 octobre 2026. Unibet est un opérateur agréé par l’ANJ. Offre de bienvenue réservée aux nouveaux joueurs, freebets non retirables. La cote peut évoluer, vérifiez votre ticket.

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