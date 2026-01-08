Code promo Coldbet COLDBASKET : jusqu’à 100€ de bonus de bienvenue en Janvier 2026

Tapez le code promo Coldbet COLDBASKET lors de votre inscription pour débloquer un bonus de bienvenue. Cette offre vous donne 100% sur votre premier dépôt pour les paris sportifs ou un pack casino jusqu’à 1500€. Profitez-en dès maintenant en Janvier 2026.

5 rating Code Promo Coldbet 100% de bonus sur votre premier dépôt jusqu’à 100€ COLDBASKET Copier 93 copies cette semaine Activer le code promo Coldbet

Quel est le code promo Coldbet valide en Janvier 2026 ?

Le code promo Coldbet est : COLDBASKET. Saisissez-le dans le formulaire d’inscription pour activer votre bonus de bienvenue sur les paris sportifs ou pour jouer au casino en ligne.

Utilisez le code promo Coldbet COLDBASKET pour débloquer un bonus de 100 % jusqu’à 100 € sur votre premier dépôt.

Ce code promotionnel débloque deux offres distinctes. Sur les paris sportifs, vous recevez 100% de bonus jusqu’à 100€ sur votre premier dépôt. Sur le casino, un pack allant jusqu’à 1500€ et 150 tours gratuits vous attend. Ces deux bonus ne sont pas cumulables. Vous devez choisir l’un ou l’autre lors de votre inscription sur le bookmaker Coldbet.

COLDBASKET

Code promo Coldbet sport : jusqu’à 100€ de freebets offerts en bonus de bienvenue

Le bonus Coldbet sport double votre premier dépôt à hauteur de 100%. Le montant maximum atteint 100€ (ou 1100 MAD en devise locale). Vous pouvez parier sur tous les sports disponibles.

Recevez jusqu’à 100 € de freebets avec le code promo Coldbet sport en doublant votre premier dépôt.

Pour débloquer ce bonus paris sportifs, plusieurs conditions s’appliquent :

Miser 5 fois le montant du bonus en paris combinés

Chaque combiné doit contenir au moins 3 sélections

Trois événements minimum doivent afficher une cote de 1.40 ou plus

Vous disposez de 30 jours pour remplir ces exigences

Le dépôt minimum requis est de 1€ (11 MAD). Les méthodes de paiement acceptées incluent Orange Money, MTN MoMo et Wave. Les dépôts en cryptomonnaies sont exclus de cette promotion.

Aucun retrait n’est autorisé avant d’avoir rempli les conditions de mise. Une exception existe : vous pouvez retirer vos dépôts si le double du bonus reste sur votre compte.

Code promo Coldbet casino : jusqu’à 1500€ de bonus + 150 Free Spins

Le pack de bienvenue casino se répartit sur vos quatre premiers dépôts. Le bonus total peut atteindre 1500€ accompagnés de 150 tours gratuits.

Obtenez jusqu’à 1500 € et 150 free spins avec le code promo Coldbet casino, répartis sur vos quatre premiers dépôts.

Voici la structure de l’offre :

Dépôt Bonus Free Spins Jeu concerné Dépôt minimum 1er dépôt 100% jusqu’à 300€ 30 FS Reliquary of Ra 10€ 2e dépôt 50% jusqu’à 350€ 35 FS Admiral 16€ 3e dépôt 25% jusqu’à 400€ 40 FS Juicy Fruits 27 Ways 16€ 4e dépôt 25% jusqu’à 450€ 45 FS Rich of the Mermaid 16€

Les tours gratuits se débloquent après avoir misé le bonus de dépôt correspondant. Le wagering exigé est de x35 dans un délai de 7 jours. La mise maximale autorisée pendant cette période est de 5€.

Les jeux de la section ColdGames comptent double pour l’exigence de mise. Cette option accélère le déblocage de vos gains en argent réel. Les bonus casino ne sont pas disponibles pour les comptes en cryptomonnaies.

COLDBASKET

Quels sont les bonus offerts avec le code promotionnel Coldbet ?

Le code promo COLDBASKET active plusieurs offres sur la plateforme Coldbet. Voici le récapitulatif des bonus disponibles avec les codes promotionnels :

Le bonus sport convient aux parieurs réguliers. Le pack casino s’adresse aux amateurs de machines à sous et jeux de table. La boutique promo récompense l’activité sur le long terme avec des points convertibles en paris gratuits.

Dans quel pays d’Afrique le code promo Coldbet est-il valide ?

Le code promo Coldbet fonctionne dans plusieurs pays africains. Les montants s’adaptent automatiquement à votre devise locale.

Les paiements locaux comme Orange Money et MTN MoMo sont acceptés partout. Wave reste disponible dans les pays où le service opère.

Comment avec le code promo Coldbet et obtenir le bonus de bienvenue ?

La création de compte prend quelques minutes. Suivez ces étapes pour créer un compte Coldbet et activer votre bonus.

Suivez ces étapes simples pour vous inscrire sur Coldbet et activer votre bonus de bienvenue avec le code promo COLDBASKET.

Étape 1 : Accéder au site Coldbet

Rendez-vous sur le site officiel depuis votre navigateur. Vous pouvez aussi télécharger l’app Coldbet sur votre smartphone Android. L’application mobile offre les mêmes fonctionnalités que la version bureau.

Étape 2 : Choisir votre méthode d’inscription

Coldbet propose quatre options : inscription en un clic, par téléphone, par e-mail ou via les réseaux sociaux. L’inscription par numéro de téléphone reste la plus rapide pour les joueurs africains. Cette méthode garantit une expérience fluide dès le départ.

Étape 3 : Remplir le formulaire

Indiquez vos informations personnelles : nom, prénom, date de naissance et coordonnées. Sélectionnez votre pays et votre devise locale. Le mot de passe doit contenir des lettres et des chiffres.

Étape 4 : Saisir le code promo COLDBASKET

Repérez le champ “Code promotionnel” dans le formulaire. Tapez COLDBASKET en majuscules. Cette étape active automatiquement l’éligibilité au bonus de bienvenue.

Étape 5 : Effectuer le premier dépôt

Alimentez votre compte avec le montant minimum requis. Orange Money, MTN MoMo et Wave traitent les transactions instantanément. Le bonus se crédite dès la validation du dépôt.

COLDBASKET

Quelles sont les promotions disponibles avec le code bonus Coldbet COLDBASKET en Janvier 2026 ?

En vous inscrivant sur le bookmaker Coldbet, vous accès à de nombreuses promotions tout au long de l’année. Les voici :

Activez le code COLDBASKET pour profiter des promotions exclusives sur Coldbet, avec des freebets et des bonus hebdomadaires.

Les promos permanentes sur Coldbet

Promotion Fonctionnement Coldback Chaque mardi, recevez jusqu’à 1050€ selon vos mises de la semaine précédente Booster combiné +50% Plus votre combiné contient de sélections, plus vos gains augmentent Assurance paris combinés Remboursement de votre mise si une seule sélection perd Pari Combiné du Jour Gagnez 10% supplémentaires sur les combinés proposés par Coldbet Joyeux PARIversaire Recevez un freebet jusqu’à 105€ le jour de votre anniversaire Cashback casino VIP Statut VIP avec cashback quotidien illimité sur le casino Boutique promo Échangez vos points contre des freebets et tours gratuits

Les promotions Coldbet en ce moment

Promotion Fonctionnement Football Race Pariez sur le football chaque semaine et recevez un pari gratuit Recharge Sport Chaque samedi, bonus de 100% jusqu’à 105€ sur le sport et l’e-sport Mardi Freespins Aviator Jusqu’à 50 tours gratuits sur Aviator tous les mardis Recharge Casino Le dimanche, bonus de 100% jusqu’à 315€ sur les machines à sous App Freebet Placez 10 paris sur l’application et recevez un pari gratuit Distribution Telegram 100 FS offerts pour votre abonnement et participation aux tirages New Year’s Magic Paris gratuits, tours gratuits et points promo pour le Nouvel An

Les offres évoluent régulièrement sur la plateforme. Consultez la section promotions de votre espace personnel pour découvrir les dernières opportunités.

COLDBASKET

Code promo Coldbet déjà inscrit : puis-je bénéficier du bonus ?

Le code promo COLDBASKET reste réservé aux nouveaux joueurs uniquement. Si vous possédez déjà un compte, l’activation du bonus de bienvenue est impossible.

Les utilisateurs inscrits peuvent profiter des promotions régulières. Le Coldback du mardi, la Recharge Sport du samedi et les freespins Aviator récompensent la fidélité. La boutique promo permet d’obtenir des freebets et tours gratuits en échange de points accumulés.

Code promo Coldbet sans dépôt : existe-t-il ?

Aucun code promo sans dépôt n’est actif chez Coldbet en Janvier 2026. Ce type de codes reste rare dans l’univers des paris sportifs et du casino en ligne.

Le bonus de bienvenue exige un premier versement pour s’activer. Le dépôt minimum de 1€ rend l’offre accessible à tous les budgets. Vous recevez ensuite 100% de bonus sur ce montant. La distribution Telegram offre 100 tours gratuits sans dépôt requis pour les abonnés.

COLDBASKET

Que vaut le code Coldbet COLDBASKET par rapport aux autres bookmakers ?

Maintenant, comparons le bonus de Coldbet pour voir si il fait partie des meilleurs bonus de bienvenue en Afrique.

Le code promotionnel 1xBet en 2026 propose un taux de 200% sur le premier dépôt. Cette offre dépasse celle de Coldbet en termes de pourcentage. Le plafond atteint 130€ contre 100€ chez Coldbet.

Pour saisir ce code promo Melbet, les conditions restent similaires. Le bonus sport monte aussi à 200%. L’offre casino se distingue avec 1750€ et 290 tours gratuits. C’est actuellement le pack le plus généreux du marché africain.

Si vous préférez tapez ce code promo Linebet pour l’Afrique, le bonus sport équivaut à celui de Coldbet. Les 100% jusqu’à 100€ représentent une offre standard. Le casino propose 1500€ et 150 free spins.

Le code promo Bet2Africa cible les parieurs africains avec un bonus de 100% sur le sport. Le code promo Akwabet offre aussi 100% sur le premier dépôt. Pour entrer le code promo winwin, vous obtenez une offre similaire à Coldbet.

Coldbet se positionne dans la moyenne du marché. Son point fort reste la diversité des promotions hebdomadaires comme le Coldback et les Recharge Sport/Casino. C’est l’un des meilleurs choix pour les parieurs africains.

Pourquoi entrer le code promo Coldbet COLDBASKET lors de votre inscription ?

Le code promo COLDBASKET débloque un bonus de 100% sur votre premier dépôt. Vous doublez immédiatement votre capital de départ jusqu’à 100€. Cette offre vous donne plus de moyens pour parier sur vos sports favoris.

Sur le casino, le code active un pack allant jusqu’à 1500€ répartis sur quatre dépôts. Les 150 tours gratuits offerts permettent de tester les machines populaires sans risque. Nous vous offrons ici l’un des meilleurs codes promotionnels du marché africain.

Les conditions de mise restent accessibles. Le wagering x5 sur le sport se complète en quelques semaines de paris réguliers. Les promos hebdomadaires comme le Coldback et les Recharge prolongent l’expérience bonus au-delà de l’inscription.

Avantages Bonus sport de 100% jusqu’à 100€

Bonus sport de 100% jusqu’à 100€ Pack casino jusqu’à 1500€ + 150 FS

Pack casino jusqu’à 1500€ + 150 FS Wagering x5 accessible sur le sport

Wagering x5 accessible sur le sport Promos régulières (Coldback, Recharge, Freebet anniversaire)

Promos régulières (Coldback, Recharge, Freebet anniversaire) Paiements locaux (Orange Money, MTN, Wave) Inconvénients Cryptomonnaies exclues des bonus

Cryptomonnaies exclues des bonus Wagering x35 sur le casino

Wagering x35 sur le casino Les deux bonus ne sont pas cumulables

COLDBASKET

Toutes les questions sur le code promo Coldbet

Quel est le meilleur code promo Coldbet valide en 2026 ? Le code promo Coldbet valide est COLDBASKET. Ce code débloque 100% de bonus jusqu’à 100€ sur les paris sportifs. Sur le casino, il active un pack jusqu’à 1500€ et 150 tours gratuits sur les machines à sous populaires.

Comment utiliser le code promo Coldbet lors de l’inscription ? Pour utiliser le code promo Coldbet, rendez-vous sur le site officiel et cliquez sur inscription. Remplissez le formulaire avec vos données personnelles. Tapez COLDBASKET dans le champ code promotionnel avant de valider votre compte.

Le code promo Coldbet fonctionne-t-il sur mobile ? Le code promo Coldbet COLDBASKET fonctionne sur l’application mobile Android. Téléchargez l’APK depuis le site officiel. Saisissez le code lors de votre inscription pour activer le bonus de bienvenue sur votre smartphone.

Quelles sont les conditions du bonus avec le code promo Coldbet ? Le bonus sport du code promo Coldbet exige un wagering x5 en paris combinés. Chaque combiné doit contenir 3 sélections minimum à cote 1.40. Le délai pour remplir ces conditions est de 30 jours après activation.

Le code promo Coldbet donne-t-il accès au bonus casino ? Le code Coldbet COLDBASKET débloque un pack casino jusqu’à 1500€ et 150 free spins. Ce bonus se répartit sur vos quatre premiers dépôts. Le wagering requis est de x35 dans un délai de 7 jours par tranche.

Peut-on cumuler les bonus sport et casino avec le code promo Coldbet ? Le code promo Coldbet ne permet pas de cumuler les deux bonus. Vous devez choisir entre l’offre paris sportifs (100€) ou le pack casino (1500€ + 150 FS) au moment de votre inscription sur la plateforme.