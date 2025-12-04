Téléchargez l’APK Paripesa et installez l’app gratuite sur Android et iOS en Décembre 2025

Téléchargez l’APK Paripesa et pariez sur vos matchs préférés directement depuis votre téléphone. Après l’installation, créez un compte avec le code promo PESAGAIN pour récupérer jusqu’à 100 € de bonus de bienvenue. sur les paris sportifs.

5 rating APK PariPesa Accessible avec Android et iOS

Transactions cryptées avec chiffrement SSL

Pour télécharger l’app sur votre mobile, il faut suivre ces étapes :

Cliquez sur notre lien sécurisé pour accéder au site officiel Paripesa depuis votre navigateur mobile. Téléchargez le fichier APK Android ou passez par l’App Store sur iOS. Lancez l’installation et créez votre compte avec le code promo PESAGAIN. Effectuez votre premier dépôt et commencez à parier sur les matchs en direct.

Comment télécharger l’APK Paripesa Android sur votre mobile ?

L’application Paripesa n’apparaît pas sur le Google Play Store dans la majorité des pays d’Afrique. Le téléchargement passe directement par le fichier APK disponible sur le site du bookmaker Paripesa. Vous obtenez ainsi la dernière version officielle de la plateforme sans risque.

Installez l’application mobile Paripesa sur Android

Pour installer l’APK Paripesa sur Android :

Allez sur le site officiel Paripesa depuis votre navigateur. Descendez en bas de page et cliquez sur Applications mobiles. Appuyez sur le bouton Android pour télécharger le fichier APK. Activez les Sources inconnues dans Paramètres > Sécurité. Ouvrez le fichier et appuyez sur Installer. Lancez l’app, puis connectez-vous ou créez un compte.

Caractéristique Détails Store Site officiel Paripesa (APK) Notation moyenne 4.2/5 Langue Français, Anglais, +50 autres Compatibilité Android 5.0 et versions supérieures Taille du fichier 71 MB Âge minimum 18 ans

L’app Paripesa fonctionne sur tous les Android courants, que vous soyez au Sénégal, en Côte d’Ivoire ou au Cameroun. Elle consomme peu de données, ce qui arrange les parieurs en 3G ou 4G. L’affichage s’adapte bien aux petits écrans.

Comment télécharger l’APK Paripesa iOS pour iPhone et iPad ?

L’application Paripesa iOS existe sur l’App Store, mais son accès demande une manipulation spécifique pour les utilisateurs d’Afrique. Dans la plupart des pays du continent, l’app n’apparaît pas dans le store local.

Téléchargez facilement l’app Paripesa sur iOS

Suivez ces étapes pour installer Paripesa sur votre iPhone ou iPad :

Ouvrez l’App Store et accédez aux paramètres de votre identifiant Apple. Sélectionnez Pays/Région puis Changer de pays ou de région. Choisissez le Nigeria comme nouveau pays. Acceptez les conditions et remplissez les champs d’adresse avec : Rue No 34 Adesanya Ikeja, Ville Ikeja, Code postal 234. Retournez dans l’App Store et recherchez Paripesa. Téléchargez l’application en appuyant sur Obtenir pour finaliser l’installation.

Caractéristique Détails Store App Store Apple Notation moyenne 4.1/5 Langue Français, Anglais, +50 autres Compatibilité iOS 14.0 et versions supérieures Taille du fichier 210 MB Âge minimum 18 ans

Si cette manipulation ne fonctionne pas sur votre appareil, ajoutez simplement le site mobile Paripesa sur votre écran d’accueil via Safari. Vous retrouverez les mêmes fonctionnalités que sur l’application native.

Comment ouvrir un compte joueur sur l’appli mobile Paripesa ?

L’inscription sur l’application Paripesa prend quelques minutes seulement. Le processus reste identique sur Android et iOS.

Faites votre choix parmi les méthodes d’inscription Paripesa propose deux options d’enregistrement pour les nouveaux joueurs : Par téléphone : inscription rapide avec validation par SMS, idéale pour parier rapidement.

: inscription rapide avec validation par SMS, idéale pour parier rapidement. Par e-mail : méthode classique avec création d’un mot de passe personnel.

Renseignez vos informations personnelles Indiquez votre pays de résidence parmi les options disponibles : Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali ou RDC. Sélectionnez ensuite votre devise préférée selon votre localisation en Afrique. N’oubliez pas de renseigner le code promo PESAGAIN dans le champ prévu pour activer les promotions.

Validez votre inscription et activez le bonus de bienvenue Cliquez sur S’inscrire pour valider. Ajoutez ensuite vos infos perso : nom, prénom, date de naissance et email. Paripesa vous demandera une pièce d’identité avant votre premier retrait. Notre guide pour ouvrir un compte sur Paripesa vous aide si besoin.

Ouvrez un compte en quelques clics sur Paripesa

Est-il possible de débloquer le bonus de bienvenue sur l’APK Paripesa ?

Le bonus de bienvenue Paripesa est accessible depuis l’application mobile. Les nouveaux joueurs profitent d’une offre de 100% jusqu’à 100 € avec le code promo Paripesa 2026 PESAGAIN lors de l’inscription.

Bénéficiez du bonus de bienvenue sport ou casino avec le code Paripesa PESAGAIN

Deux offres de bienvenue sont disponibles au choix :

Paris sportifs : 100% sur votre premier dépôt jusqu’à 100 € pour parier sur vos matchs

: 100% sur votre premier dépôt jusqu’à 100 € pour parier sur vos matchs Jeux casino : jusqu’à 1 500 € + 150 Free Spins sur vos 4 premiers dépôts

Pour libérer le bonus, vous devez le rejouer 5 fois en paris combinés. Chaque combiné doit contenir minimum 3 sélections avec une cote de 1.40 par événement. Vous avez 30 jours pour remplir ces conditions. Les promotions ne sont pas cumulables.

Quelles sont les fonctionnalités disponibles sur l’APK Paripesa ?

L’application mobile Paripesa regroupe les mêmes fonctionnalités que la version desktop. L’interface s’adapte bien aux écrans de smartphone et tablette.

Pariez en direct et en pré-match sur plus de 65 sports

Paripesa couvre plus de 65 disciplines sportives depuis l’application. Le football domine avec des centaines de championnats : Ligue des Champions, Premier League et compétitions africaines. Le basketball, le tennis et le handball attirent aussi de nombreux parieurs.

Les paris en direct fonctionnent avec des cotes actualisées en temps réel pendant les matchs. Plus de 1 500 événements sportifs sont disponibles chaque jour sur la plateforme.

Placez vos paris en direct sur le sport de votre choix avec Paripesa

Accédez aux jeux casino et au live streaming

La section casino regroupe plus de 3 500 jeux. Les machines à sous viennent des meilleurs éditeurs : Pragmatic Play, Evolution Gaming et NetEnt. Le casino live diffuse des tables avec croupiers en direct 24h/24. Le streaming permet aussi de suivre certains matchs dans l’app.

Jouez en ligne au casino en direct sur Paripesa

Personnalisez votre interface et vos options

L’application envoie des notifications personnalisables pour les résultats et promotions. Le constructeur de paris permet de créer vos propres marchés sur les événements. Les statistiques en temps réel accompagnent chaque match. Les joueurs apprécient la navigation entre les différentes lignes de paris.

APK vs site mobile Paripesa : quelles sont les différences ?

Options App Paripesa Site mobile Installation requise Oui (71-210 MB) Non Vitesse de chargement Rapide Dépend de la connexion Notifications push Oui, personnalisables Non disponibles Connexion biométrique Face ID / Touch ID Non disponible Streaming live Intégré pour les matchs Intégré Cash Out Disponible Disponible Consommation données Optimisée Plus élevée

L’application Paripesa charge vite et permet de parier sans latence. La connexion biométrique ajoute une sécurité appréciable pour les joueurs. Le site web mobile reste une bonne option pour ceux qui ne veulent pas télécharger d’app sur leur appareil.

Quels sont les avis des utilisateurs sur l’APK Paripesa ?

L’application Paripesa recueille des retours positifs de la part des parieurs en Afrique. Les joueurs apprécient l’interface et les options de pari disponibles.

Avis des utilisateurs Android au Sénégal et en Côte d’Ivoire

Moussa D. (Sénégal) – 18 octobre 2025 Note : 5/5⭐

“L’appli tourne bien sur mon Samsung. Les paris en direct sont fluides et les cotes sont bonnes sur les matchs de football. Le bonus avec PESAGAIN m’a permis de bien démarrer.”

Kouadio J. (Côte d’Ivoire) – 5 novembre 2025 Note : 4/5 ⭐

“Bonne application pour parier. Le service client répond vite via le chat. Les retraits via MTN arrivent en moins de 24h. Interface claire pour les nouveaux joueurs.”

Avis des utilisateurs iOS au Cameroun et au Mali

Amara S. (Cameroun) – 22 septembre 2025 Note : 5/5⭐

“Je suis fan de Paripesa. L’interface est claire et les paris en direct marchent bien. Le streaming des matchs, c’est un vrai plus. Retraits rapides sur cette plateforme.”

Ibrahima K. (Mali) – 8 octobre 2025 Note : 4/5⭐

“Bonne app mais installation un peu longue sur iPhone au départ. Une fois installée, ça roule. La variété de sports et les lignes de paris sont impressionnantes.”

Quels sont les moyens de paiement accessibles sur l’APK Paripesa ?

L’application Paripesa accepte plusieurs méthodes de paiement adaptées aux parieurs en Afrique.

Méthode Type Délai Montant minimum MTN Mobile Money Portefeuille mobile Instantané 1 € Orange Money Portefeuille mobile Instantané 1 € Wave Portefeuille mobile Instantané 1 € Visa / MasterCard Carte bancaire Instantané 10 € Bitcoin Cryptomonnaie Instantané Variable Tether TRC 20 Cryptomonnaie Instantané 10 € Perfect Money Portefeuille électronique Instantané 1 €

MTN et Orange Money sont les plus utilisés par les joueurs en Afrique francophone. Les retraits passent par les mêmes méthodes avec un traitement entre 15 minutes et 24 heures. Paripesa ne prélève aucun frais sur les transactions.

Que vaut l’APK Paripesa par rapport aux applications des autres bookmakers en Afrique ?

Bookmaker Note APK Bonus Télécharger l’APK

Paripesa 4.2/5 ⭐ 100% jusqu’à 100 € Télécharger l'APK PariPesa

1xBet 4.2/5 ⭐ 200% jusqu’à 130 € Télécharger l'APK 1xBet

MelBet 4.3/5 ⭐ 200% jusqu’à 200 € Télécharger l'APK MelBet

Linebet 4.1/5 ⭐ 100% jusqu’à 100 € Télécharger l'APK Linebet

Premier Bet 4/5 ⭐ Bonus variable Télécharger l'APK PremierBet

Paripesa pèse seulement 71 MB, ce qui en fait l’une des apps les plus légères. Elle couvre plus de 65 disciplines sportives pour parier. Face à Betwinner, Paripesa affiche une interface plus épurée.

Si vous voulez télécharger l’app 1xBet mobile, sachez que le bonus est plus élevé mais l’app prend plus de place sur votre appareil. Ceux qui préfèrent téléchargez le fichier APK Melbet retrouveront des promotions similaires avec une navigation différente.

L’option de téléchargez l’application Linebet convient aux parieurs qui veulent une app compacte. Quant à l’apk Premier Bet sur mobile, elle reste populaire grâce à sa présence locale en Afrique.

Si vous cherchez à télécharger les meilleurs applications de bookmaker en Afrique, Paripesa mérite sa place dans votre sélection. Les joueurs ivoiriens peuvent aussi téléchargez l’app Betclic en Cote d’Ivoire.

Pourquoi télécharger l’APK Paripesa sur Android et iOS pour parier en Afrique ?

L’application Paripesa convient aux parieurs mobiles en Afrique francophone. Le bonus de bienvenue de 100% jusqu’à 100 € avec le code promo PESAGAIN permet de bien démarrer. L’interface s’adapte aux smartphones pour parier sur vos événements favoris.

Points forts Bonus de bienvenue de 100% jusqu’à 100 € avec code promo PESAGAIN

Bonus de bienvenue de 100% jusqu’à 100 € avec code promo PESAGAIN Plus de 65 sports disponibles et 1 500 événements quotidiens pour parier

Plus de 65 sports disponibles et 1 500 événements quotidiens pour parier MTN, Orange Money et Wave acceptés pour les joueurs africains

MTN, Orange Money et Wave acceptés pour les joueurs africains Application légère de 71 MB avec installation rapide sur Android

Application légère de 71 MB avec installation rapide sur Android Support client 24/7 par chat en français et streaming live intégré Points faibles Installation APK nécessaire sur Android (pas sur Google Play Store)

Installation APK nécessaire sur Android (pas sur Google Play Store) Manipulation requise sur iOS pour accéder à l’App Store

Manipulation requise sur iOS pour accéder à l’App Store Pas de support téléphonique disponible

Toutes les questions sur l’APK Paripesa sur mobile

Comment réussir l’installation de l’application Paripesa sur Android ? Activez d’abord l’option Sources inconnues dans vos paramètres de sécurité. Téléchargez ensuite le fichier APK depuis le site officiel et lancez l’installation sur votre appareil. L’app sera prête en quelques secondes pour parier.

L’application Paripesa est-elle disponible sur iOS en Afrique ? Oui, mais elle n’apparaît pas dans tous les App Store africains. Changez la région de votre compte Apple vers le Nigeria pour la trouver. Sinon, ajoutez le site mobile sur votre écran d’accueil via Safari.

Quels bonus sont disponibles sur l’APK Paripesa ? Avec le code PESAGAIN, vous récupérez 100% jusqu’à 100 € sur votre premier dépôt pour parier sur le sport. Côté casino, comptez jusqu’à 1 500 € de bonus et 150 Free Spins répartis sur 4 dépôts.

Comment contacter le support depuis l’app Paripesa ? Le support client est accessible 24h/24 via le chat en direct intégré. L’équipe répond en français en moins de 30 secondes. Envoyez un e-mail à [email protected] pour les demandes détaillées.

L’application Paripesa est-elle gratuite ? Oui, le téléchargement et l’installation de l’APK Paripesa sont gratuits. Les seuls coûts concernent vos dépôts pour parier ou jouer aux jeux casino.