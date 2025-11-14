Télécharger l’APK 1xBet sur votre mobile gratuitement en Novembre 2025

Pour télécharger l'APK 1xBet, rendez-vous sur le site officiel et lancez le téléchargement. Une fois l'app installée sur votre smartphone, ouvrez un compte avec le code promo BASKETUSA pour profiter du bonus de bienvenue.

5 rating APK 1xBet Téléchargement officiel gratuit

Nombreuses fonctionnalités Code promo : BASKETUSA Télécharger l'APK 1xBet

Voici comment procéder en quelques étapes :

Allez sur le site officiel 1xBet depuis votre navigateur Cliquez sur le bouton de téléchargement Android ou Apple Autorisez l'installation depuis les sources inconnues (Android uniquement) Installez l'application et créez votre compte avec le code BASKETUSA

Comment télécharger l'APK 1xBet Android ?

L'application 1xBet n'est pas disponible sur le Google Play Store en Afrique. Vous devez donc passer par le fichier APK officiel pour l'installer sur votre téléphone Android. Cette méthode est totalement sécurisée si vous téléchargez depuis le site officiel.

Téléchargez l'appli 1xBet sur Android via le site du bookmaker

Étapes détaillées pour télécharger l'APK 1xBet sur Android :

Accédez au site officiel 1xBet : Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur la plateforme Trouvez la section application : Descendez en bas de page et cliquez sur le lien “Application” Autorisez les sources inconnues : Allez dans Paramètres > Sécurité et activez “Sources inconnues” Téléchargez le fichier APK : Cliquez simplement sur le bouton Android pour lancer le téléchargement Installez l'application : Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions du développeur Lancez l'app : Une fois installée, ouvrez 1xBet et connectez-vous ou inscrivez-vous

Informations techniques de l'APK 1xBet Android

Store Téléchargement direct (APK) Notation moyenne 4.2/5 Langues disponibles Français, Anglais, + 60 langues Compatibilité Android 5.0 et versions supérieures Taille du fichier 70-80 Mo Âge minimum 18 ans (21 ans au Cameroun)

L'APK 1xBet fonctionne sur pratiquement tous les smartphones Android utilisés en Afrique. Même avec un appareil d'entrée de gamme, vous pourrez parier sans ralentissement. L'interface est optimisée pour consommer peu de données, ce qui est un atout majeur pour les connexions 3G ou 4G instables.

Télécharger l'APK 1xBet

Comment télécharger 1xBet sur iOS ?

Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent télécharger l'application 1xBet directement depuis l'App Store. Contrairement à Android, aucune manipulation technique n'est nécessaire. L'installation se fait comme pour n'importe quelle autre app.

Téléchargez 1xBet sur vos appareils Apple

Procédure pour installer 1xBet sur iOS :

Ouvrez l'App Store sur votre iPhone ou iPad Recherchez “1xBet” dans la barre de recherche Sélectionnez l'app officielle du développeur agréé 1xBet Appuyez sur “Obtenir” pour lancer l'installation Validez avec Face ID ou Touch ID si demandé Ouvrez l'application : Il suffit de cliquer pour créer votre compte

Tableau récapitulatif 1xBet iOS

Store App Store officiel Notation moyenne 3.4/5 Langues disponibles Français, Anglais, + 60 langues Compatibilité iOS 11.0 et versions ultérieures Taille du fichier 85-95 Mo Âge minimum 18 ans (21 ans au Cameroun)

Attention : dans certains pays d'Afrique, l'app 1xBet n'est pas disponible sur l'App Store local. Si c'est votre cas, vous devrez modifier temporairement la région de votre compte Apple ou utiliser le lien direct vers la version web depuis Safari.

Télécharger l'APK 1xBet

Comment ouvrir un compte sur l'appli 1xBet ?

L'inscription sur 1xBet se fait en quelques minutes. Le bookmaker 1xBet propose quatre méthodes différentes pour créer votre compte, toutes accessibles depuis l'application.

Choisir votre méthode d'inscription Dès que vous ouvrez l'app, le bouton “Inscription” s'affiche en haut à droite. En appuyant dessus, vous découvrez quatre options adaptées à vos préférences : Inscription via réseaux sociaux : connectez-vous avec Google ou Facebook

: connectez-vous avec Google ou Facebook Inscription rapide : cliquez une fois, vos identifiants sont générés automatiquement

: cliquez une fois, vos identifiants sont générés automatiquement Inscription par téléphone : vous recevez un code de validation par SMS

: vous recevez un code de validation par SMS Inscription par e-mail : méthode classique avec formulaire à remplir

Renseigner vos informations personnelles Selon la méthode choisie, vous devrez fournir différentes informations. Pour l'inscription par e-mail, préparez votre adresse mail, un mot de passe sécurisé, votre pays de résidence et votre devise. Pour l'inscription par téléphone, entrez simplement votre numéro avec l'indicatif pays.

Entrer le code promo BASKETUSA C'est l'étape à ne surtout pas manquer. Avant de valider votre inscription, cherchez le champ “Code promo” et saisissez BASKETUSA. Ce code vous donne accès au bonus de bienvenue majoré. Si vous oubliez cette étape, vous ne pourrez plus ajouter le code après validation. Pour en savoir plus sur les avantages, consultez notre guide complet sur le code promo 1xBet 2025.

Valider votre compte Une fois toutes les informations renseignées, cochez la case confirmant que vous êtes majeur et que vous acceptez les conditions générales. Appuyez sur “S'inscrire” pour finaliser. Vous recevrez un e-mail ou un SMS de confirmation selon la méthode choisie.

Effectuer votre premier dépôt Maintenant que votre compte est créé, il est temps de créditer votre solde. Rendez-vous dans la section “Dépôt”, choisissez votre méthode de paiement (Orange, MTN, Wave, etc.) et indiquez le montant. Le bonus de bienvenue sera automatiquement crédité si vous avez bien saisi le code BASKETUSA. Besoin d'aide pour finaliser votre inscription ? Notre tutoriel détaillé sur comment ouvrir un compte sur 1xBet vous accompagne pas à pas.

Inscrivez-vous dès maintenant sur 1xBet

Télécharger l'APK 1xBet

Peut-on débloquer le bonus sur l'APK 1xBet ?

Oui, l'offre de bienvenue 1xBet est parfaitement accessible depuis l'application. En utilisant le code promo BASKETUSA, vous bénéficiez des mêmes avantages que sur la version desktop.

Recevez le bonus de bienvenue 1xBet sur le sport ou le casino

Type d'offre Détails Conditions Paris sportifs 200% jusqu'à 130 000 XOF Mise x5 en paris combinés (3 sélections min à cote 1.40+) Casino 1 500 € + 150 free spins Conditions de mise selon les termes

L'offre est automatiquement créditée après votre premier dépôt d'au moins 1 € avec le code BASKETUSA. Vous pouvez surveiller vos conditions de mise directement dans la section “Mon compte > Bonus” de l'application.

Quelles sont les fonctionnalités de l'APK 1xBet ?

L'application 1xBet regroupe toutes les options du site desktop dans un format optimisé. Que vous soyez sur Android ou Apple, vous accédez à une plateforme complète pour parier, jouer au casino et gérer votre compte.

Fonctionnalité Description Avantages Paris sportifs Plus de 1 000 événements quotidiens sur 40+ sports Cotes compétitives en temps réel, tous les sports majeurs couverts Paris en direct Cotes actualisées seconde par seconde Statistiques détaillées, streaming vidéo intégré pour certains matchs Casino en ligne Centaines de machines à sous, jeux de table, crash games Fournisseurs premium (Pragmatic Play, Evolution Gaming, NetEnt) Casino live Vrais croupiers en direct 24h/24 Roulette, blackjack, baccarat, poker en temps réel Gestion de compte Dépôts, retraits, historique, informations personnelles Transactions instantanées, aucun frais prélevé par 1xBet Notifications Alertes push personnalisées Résultats, promotions, matchs de vos équipes favorites Personnalisation Thèmes visuels, formats de cotes Interface adaptable (décimal, fractionnaire, américain) Service client Chat en direct francophone Réponse en moins de 5 minutes, disponible 24h/24

Les méthodes de paiement acceptées incluent Orange, MTN, Wave, Moov et cartes bancaires. Les retraits sont traités entre quelques heures et 48 heures selon la méthode choisie.

Télécharger l'APK 1xBet

APK vs site mobile 1xBet : quelles sont les différences ?

Vous hésitez entre télécharger l'application et utiliser le site mobile depuis votre navigateur ? Voici un comparatif détaillé pour vous aider à choisir.

Critère APK 1xBet Site mobile 1xBet Installation Requiert téléchargement et installation Accès direct via navigateur Espace de stockage Occupe 70-95 Mo Aucun espace utilisé Vitesse de chargement Ultra rapide, pages pré-chargées Dépend de votre connexion Notifications Push en temps réel Notifications limitées ou absentes Consommation de données Optimisée après installation Plus élevée car rechargement constant Stabilité Très stable, moins de bugs Peut bugger selon le navigateur Accès Icône dédiée sur écran d'accueil, vous cliquez et c'est parti Nécessite d'ouvrir le navigateur et de saisir le lien Mises à jour Manuelles (APK) ou automatiques (iOS) Automatiques dès connexion Fonctionnalités Toutes disponibles Toutes disponibles

Si vous pariez régulièrement, téléchargez l'APK pour une expérience optimale. Si vous pariez occasionnellement, le site mobile suffit amplement.

Télécharger l'APK 1xBet

Quel est l'avis des utilisateurs sur l'APK 1xBet ?

Les parieurs africains partagent massivement leurs retours d'expérience sur les stores et forums spécialisés. L'application 1xBet récolte des notes satisfaisantes avec des commentaires élogieux sur la diversité des marchés et la fluidité de l'interface. Voici ce que disent réellement les utilisateurs.

Avis des utilisateurs Android

Les utilisateurs Android apprécient particulièrement la stabilité et les performances de l'APK 1xBet.

Note moyenne : 4.2/5 (basée sur plusieurs milliers d'avis sur les stores tiers)

Mamadou S. – Sénégal ⭐⭐⭐⭐⭐

“Application très complète avec tous les sports. Je parie surtout sur le foot africain et la NBA, les cotes sont excellentes. Le streaming marche bien même en 3G. Seul bémol, l'app prend un peu de place mais ça vaut le coup. Bonus bien reçu avec le code promo.”

Kouassi A. – Côte d'Ivoire ⭐⭐⭐⭐

“Depuis que j'ai téléchargé l'APK 1xBet, je ne retourne plus sur le site. Tout est plus rapide, les paris en direct sont fluides et je reçois les notifications des résultats. Les paiements Orange fonctionnent parfaitement pour les dépôts. Petite amélioration à faire sur le menu qui est parfois surchargé.”

Avis des utilisateurs Apple

Du côté des utilisateurs Apple, l'expérience est également positive malgré une note légèrement inférieure.

Note moyenne : 3.4/5 (basée sur l'App Store)

Sarah N. – Cameroun ⭐⭐⭐⭐

“L'application iOS est stable et bien conçue. J'apprécie particulièrement le casino live avec les vrais croupiers. Les retraits via MTN prennent moins de 24h. L'interface pourrait être plus épurée mais globalement je recommande.”

Ibrahim K. – Mali ⭐⭐⭐⭐⭐

“Meilleure app de paris que j'ai testée en Afrique. Bonus généreux, beaucoup de promos, support client réactif en français. J'ai eu un problème technique une fois, résolu en 10 minutes via le chat. Téléchargement depuis l'App Store facile.”

Points forts régulièrement cités : Large offre de sports et marchés

Large offre de sports et marchés Bonus et promotions attractifs

Bonus et promotions attractifs Conditions de bonus complexes à comprendre Points faibles Interface parfois surchargée pour les débutants

Interface parfois surchargée pour les débutants Quelques ralentissements aux heures de pointe

Quelques ralentissements aux heures de pointe Ralentissements occasionnels en période de pointe

Ralentissements occasionnels en période de pointe Disponibilité limitée sur certains App Store locaux

Télécharger l'APK 1xBet

Quels sont les moyens de paiements sur l'APK 1xBet ?

1xBet propose une gamme étendue de méthodes de paiement adaptées aux habitudes des parieurs africains. Toutes sont accessibles depuis l'application mobile avec des transactions sécurisées et rapides.

Méthodes de paiement disponibles :

Méthode Type Dépôt minimum Délai dépôt Délai retrait Orange Money Mobile 1 000 XOF Instantané 24-48h MTN Mobile Money Mobile 1 000 XOF Instantané 24-48h Wave Mobile 1 000 XOF Instantané 24-48h Moov Money Mobile 1 000 XOF Instantané 24-48h Airtel Money Mobile 1 000 XOF Instantané 24-48h Visa/Mastercard Carte bancaire 1 € Instantané 3-5 jours Astropay Portefeuille électronique 1 € Instantané 24h Bitcoin Cryptomonnaie Variable Instantané Quelques heures Ethereum Cryptomonnaie Variable Instantané Quelques heures

Déposer de l'argent sur votre compte 1xBet depuis l'application mobile ne prend que quelques secondes. Voici la procédure complète :

Connectez-vous à votre compte 1xBet

Appuyez sur le bouton “Dépôt” en haut de l'écran

Choisissez votre méthode de paiement préférée

Indiquez le montant à déposer

Suivez les instructions spécifiques à votre méthode

Validez la transaction

Les dépôts sont crédités immédiatement sur votre compte. Aucun frais n'est appliqué par 1xBet, mais votre opérateur mobile ou votre banque peut prélever des frais de transaction.

Retirer vos gains est tout aussi simple depuis l'app 1xBet. La procédure se déroule en quatre étapes :

Allez dans “Mon compte” puis “Retrait” Sélectionnez la méthode de paiement Entrez le montant à retirer (minimum généralement 1 000 XOF) Confirmez votre demande

Les retraits sont traités entre 15 minutes et 48 heures selon la méthode choisie. Pour les Mobile Money, comptez généralement 24h. Les cryptomonnaies sont les plus rapides avec des délais de quelques heures seulement.

Télécharger l'APK 1xBet

Que vaut l'application 1xBet face aux apps des autres bookmakers ?

Le marché africain des applications de paris sportifs est concurrentiel. Voyons comment 1xBet se positionne face à ses principaux rivaux.

Bookmaker Note app Bonus de bienvenue Téléchargez l'appli

1xBet 4.2/5 200% jusqu'à 130 000 XOF Télécharger l'APK 1xBet

Melbet 4.0/5 100% jusqu'à 100 000 XOF Télécharger l'APK MelBet

Linebet 3.8/5 100% jusqu'à 50 000 XOF Télécharger l'APK Linebet

1win 3.9/5 500% jusqu'à 80 000 XOF Activer le bonus

1xBet se démarque par son bonus de bienvenue plus généreux et sa note utilisateur légèrement supérieure. L'app propose également plus de sports couverts et davantage de marchés par match que ses concurrents. Le streaming vidéo est un atout partagé avec l'option de télécharger Melbet et télécharger l'APK 1win.

En termes de fonctionnalités, toutes ces applications offrent une expérience mobile complète. 1xBet garde cependant un avantage sur la diversité des promotions hebdomadaires et la réactivité du service client francophone. L'alternative Linebet APK propose aussi une interface intéressante mais sans streaming intégré.

Si vous cherchez à comparer l'ensemble des options disponibles sur le continent, notre classement des meilleures applications de paris sportifs en Afrique vous présente une analyse détaillée de chaque plateforme.

Pourquoi choisir l'APK 1xBet aujourd'hui ?

L'application 1xBet se positionne comme une solution de référence pour les parieurs africains en Novembre 2025. Son offre sportive impressionnante, ses promotions attractives et sa parfaite adaptation aux méthodes de paiement locales en font une plateforme complète et fiable.

La richesse des marchés disponibles (plus de 1 000 événements quotidiens) et la qualité du streaming en direct constituent de véritables atouts pour suivre et parier sur vos sports favoris. L'interface, bien qu'un peu chargée pour les débutants, offre une navigation fluide même avec une connexion 3G instable. De plus, le code promo BASKETUSA permet de débuter avec un avantage conséquent.

Toutefois, quelques limites sont à noter. L'installation manuelle sur Android peut rebuter certains utilisateurs. Aussi, des ralentissements ponctuels surviennent également aux heures de forte affluence.

Points forts Plus de 1 000 événements quotidiens sur 40+ sports

Plus de 1 000 événements quotidiens sur 40+ sports Offre de bienvenue généreuse (200% avec BASKETUSA)

Offre de bienvenue généreuse (200% avec BASKETUSA) Streaming vidéo intégré pour les matchs en direct

Streaming vidéo intégré pour les matchs en direct Compatibilité totale avec Orange Money, MTN, Wave, Moov

Compatibilité totale avec Orange Money, MTN, Wave, Moov Navigation fluide optimisée même en 3G

Navigation fluide optimisée même en 3G Support client francophone 24h/24 avec réponses rapides

Support client francophone 24h/24 avec réponses rapides Sécurité renforcée et données cryptées Points faibles Installation manuelle requise sur Android

Installation manuelle requise sur Android Interface parfois surchargée pour les débutants

Interface parfois surchargée pour les débutants Ralentissements occasionnels en période de pointe

Ralentissements occasionnels en période de pointe Disponibilité limitée sur certains App Store locaux

Télécharger l'APK 1xBet

Toutes les questions sur l'APK 1xBet

Peut-on télécharger l'application Parions Sport sur le Google Play Store (Android) ? Oui, l'application Parions Sport est disponible gratuitement sur le Play Store. Il vous suffit de rechercher “Parions Sport en Ligne” depuis votre smartphone Android pour l’installer en quelques secondes. Une fois téléchargée, vous pourrez parier en toute simplicité.

L'application 1xBet est-elle gratuite ? Oui, l'application 1xBet est entièrement gratuite. Aucun frais de téléchargement ou d'installation n'est demandé. Vous payez uniquement les mises que vous placez sur les paris ou les jeux de casino. Les dépôts et retraits ne sont pas facturés par 1xBet.

Puis-je parier en direct depuis l'APK 1xBet ? Absolument. L'application mobile donne accès à toute la section paris en direct avec des centaines de matchs diffusés simultanément. Les cotes s'actualisent en temps réel et vous pouvez placer vos mises pendant la rencontre. Le streaming vidéo est disponible pour certains événements directement depuis l'app.

Comment mettre à jour l'application 1xBet ? Sur iOS, les mises à jour se font automatiquement via l'App Store. Sur Android, vous devez retourner sur le site officiel 1xBet pour télécharger la nouvelle version de l'APK. L'app vous avertit généralement quand une mise à jour est disponible. Il est recommandé de toujours installer la dernière version pour bénéficier des corrections de bugs et des nouvelles fonctionnalités.

L'APK 1xBet fonctionne-t-elle sur tous les téléphones Android ? L'application est compatible avec Android 5.0 et versions ultérieures. Cela couvre la quasi-totalité des smartphones utilisés en Afrique, même les modèles d'entrée de gamme sortis il y a 4-5 ans. Vous avez besoin d'au moins 100 Mo d'espace libre et 1 Go de RAM pour un fonctionnement optimal.

Que faire si l'app 1xBet ne s'installe pas ? Vérifiez d'abord que vous avez bien autorisé l'installation depuis les sources inconnues dans vos paramètres Android. Assurez-vous également d'avoir suffisamment d'espace de stockage disponible. Si le problème persiste, redémarrez votre téléphone et relancez l'installation. En dernier recours, contactez le support client 1xBet via le chat en direct pour obtenir une réponse rapide du développeur.

Puis-je utiliser plusieurs codes promo sur 1xBet ? Non, vous ne pouvez utiliser qu'un seul code promo lors de votre inscription. C'est pourquoi il est important de bien choisir le code BASKETUSA qui vous donne accès au meilleur bonus de bienvenue. Une fois inscrit, vous pourrez profiter des autres promotions disponibles sans avoir besoin de code supplémentaire.

Le streaming est-il vraiment gratuit sur l'app 1xBet ? Oui, le streaming des matchs disponibles est gratuit pour tous les utilisateurs ayant un compte actif avec un solde positif. Vous n'avez pas besoin de parier sur le match pour y accéder, mais un solde minimum (généralement 1 € ou équivalent) doit être présent sur votre compte. Les matchs diffusés varient selon les droits TV de votre pays.