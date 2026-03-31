Code promo Linebet Maroc LINEGAIN : 100% jusqu’à 1139,57 MAD de bonus de bienvenue en 2026

Entrez le code promo Linebet Maroc LINEGAIN lors de votre inscription. Obtenez un bonus de 100% sur votre premier dépôt, jusqu’à 1139,57 MAD en paris sportifs ou jusqu’à 17 134 MAD avec 150 free spins sur le casino. Ce coupon Linebet au Maroc est valide en Mars 2026.

5 rating Code Promo Linebet Maroc Bonus Sport : 100% jusqu'à 1 140 MAD sur le premier dépôt

Bonus Casino : jusqu'à 17020 MAD et 150 FS Terms & Conditions 18+. Inscription + dépôt requis (min. 11 MAD). Bonus 100% sur 1er dépôt, max. 1 135 MAD. Rollover 5x en combinés (3 sélections, cote 1.40+). Validité 30 jours. 1 bonus par personne/foyer/IP. T&Cs Apply. LINEGAIN Copier 135 copies cette semaine Utiliser le code promo

Vous trouverez ici les montants exacts en dirhams, les conditions de wagering détaillées et un comparatif face aux alternatives comme les bookmakers 1xBet ou Melbet.

Sommaire 1. Quel est le code promo Linebet valide au Maroc aujourd’hui ?

2. Bonus Linebet Maroc sport : jusqu’à 1 140 MAD sur votre premier dépôt

3. Bonus casino Linebet Maroc : jusqu’à 17 134 MAD et 150 Free Spins

4. Bonus Linebet Maroc : récapitulatif des meilleures offres disponibles

5. Comment utiliser le code promo Linebet au Maroc ?

6. Méthodes de paiement Linebet Maroc pour activer le bonus

7. Promotions Linebet en cours au Maroc en Mars 2026

8. Déjà inscrit sur Linebet : peut-on encore utiliser un code promo ?

9. Existe-t-il un code promo Linebet Maroc sans dépôt ?

10. Linebet face à 1xBet, Melbet et Betwinner au Maroc : quel bonus choisir ?

11. Mon test du code promo Linebet Maroc : ce que j’ai réellement obtenu

12. Pourquoi utiliser le code promo Linebet Maroc LINEGAIN ?

13. FAQ sur le code promo Linebet au Maroc

Quel est le code promo Linebet valide au Maroc aujourd’hui ?

Le code promo Linebet Maroc aujourd’hui est LINEGAIN. Saisissez-le dans le champ “Code promo” du formulaire d’inscription pour activer l’offre de bienvenue Linebet Maroc. Sans ce code, vous passez à côté du bonus.

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Le code promo inscription Linebet fonctionne sur le site desktop, le site mobile et l’application. Attention : les bonus sport et casino ne sont pas cumulables. Vous choisissez l’un ou l’autre lors de votre premier dépôt.

Bonus Linebet Maroc sport : jusqu’à 1 140 MAD sur votre premier dépôt

L’offre sport est le choix principal des parieurs marocains qui ouvrent un compte sur Linebet. Le détail complet du bonus premier dépôt.

Montant du bonus et plafond en dirhams

Linebet double votre premier dépôt à 100%, plafonné à 1 140 MAD (environ 100 EUR). Concrètement, si vous déposez 500 MAD, vous recevez 500 MAD de bonus. Si vous déposez 2 000 MAD, le bonus reste bloqué à 1 140 MAD.

Le bonus est crédité instantanément après le dépôt, à condition d’avoir saisi le code LINEGAIN à l’inscription. Le montant apparaît dans votre solde bonus, séparé du solde réel.

Conditions de mise (wagering) et durée pour débloquer les gains

Le wagering est de x5 le montant du bonus en paris combinés. Chaque combiné doit inclure au moins 3 sélections, chacune avec une cote minimale de 1.40. Exemple concret : vous recevez 1 000 MAD de bonus, il faut miser 5 000 MAD en combinés qualifiants pour transformer le bonus en argent retirable.

Condition Détail Rollover 5 fois le montant du bonus Type de pari Combinés uniquement, 3 sélections minimum Cote minimale 1.40 par sélection Délai 30 jours après inscription Dépôt minimum 11,4 MAD Exemple 1 000 MAD de bonus = 5 000 MAD de mises en combinés

Khalid, parieur à Casablanca, a déposé 1 140 MAD en janvier dernier. Avec le bonus de 1 140 MAD, il a misé 5 combinés de 1 140,57 MAD sur des matchs de Botola et Ligue des champions CAF. En 18 jours, il avait rempli le rollover et retiré 2 400 MAD de gains.

Vous disposez de 30 jours pour remplir ces conditions. Passé ce délai, le bonus et les gains associés sont annulés. C’est un wagering correct comparé au marché : 1xBet demande aussi x5 (mais divisé en deux moitiés sport + 1xGames), et Melbet exige x8 à cote 2.10+.

Dépôt minimum requis au Maroc

Le dépôt minimum Linebet Maroc est de 11,4 MAD (environ 1 EUR). C’est le seuil le plus bas du secteur. Même avec un petit dépôt de 100 MAD, vous recevez 100 MAD de bonus. Pas de montant caché ni de frais de traitement côté Linebet.

Bonus casino Linebet Maroc : jusqu’à 17 134 MAD et 150 Free Spins

Pour ceux qui préfèrent le casino en ligne, le bonus casino Linebet Maroc est un pack de bienvenue étalé sur les 4 premiers dépôts. Quatre occasions de récupérer du bonus, pas juste une. Le code promo LINEGAIN active aussi cette offre.

Répartition du bonus sur les 4 premiers dépôts

Dépôt Bonus Plafond Free spins Dépôt min. 1er dépôt 100% 3 427 MAD 30 FS (Juicy Fruits 27 Ways) 115 MAD 2e dépôt 50% 3 998 MAD 35 FS (Juicy Fruits 27 Ways) 172 MAD 3e dépôt 25% 4 569 MAD 40 FS (Buffalo Goes Wild) 172 MAD 4e dépôt 25% 5 140 MAD 45 FS (Buffalo Goes Wild) 172 MAD

Total maximum : 17 134 MAD de bonus casino + 150 tours gratuits. Le wagering est de x35 sur chaque bonus, en 7 jours. La mise maximale par tour est de 57,12 MAD. Les free spins ne sont disponibles qu’après avoir complété le wagering du bonus de dépôt correspondant.

Condition Détail Rollover bonus 35 fois en 7 jours par dépôt Free spins 150 FS répartis sur 4 dépôts (disponibles après wagering du bonus) Mise max 57,12 MAD par tour Slots FS Juicy Fruits 27 Ways (dépôts 1-2), Buffalo Goes Wild (dépôts 3-4) Dépôt min casino 115 MAD (1er), 172 MAD (2e-4e) Jeux exclus PF CS:GO, PF Dice, PF Roulette, African Roulette, Roulette et autres

C’est un rollover élevé, mais standard pour les bonus casino. Les 150 tours gratuits sont répartis sur les 4 dépôts (30+35+40+45 FS) et ne se débloquent qu’après avoir complété le wagering du bonus correspondant. Les paris dans la section Games comptent double pour le wagering (sauf le blackjack). Attention aux jeux exclus : PF CS:GO, African Roulette, Roulette, et une dizaine d’autres ne comptent pas.

LINEGAIN

Bonus Linebet Maroc : récapitulatif des meilleures offres disponibles

Toutes les offres disponibles avec le code promo Linebet Maroc :

Critère Bonus sport Bonus casino Code promo LINEGAIN LINEGAIN Montant max 1140 MAD 17 134 MAD + 150 tours gratuits Pourcentage 100% 1er dépôt 100% / 50% / 25% / 25% Wagering x5 en combinés x35 Dépôt minimum 11,4 MAD 115 MAD Durée validité 30 jours 7 jours par dépôt Cumulable Non Non

Le bonus sport offre clairement le meilleur rapport conditions/valeur pour les parieurs. Le wagering x5 est 7 fois plus accessible que le x35 du casino. Si vous hésitez, prenez le sport.

Comment utiliser le code promo Linebet au Maroc ?

Créer un compte Linebet Maroc avec code promo prend moins de 3 minutes. Trois modes d’inscription sont disponibles.

Choisir entre inscription en 1 clic, par téléphone ou par email Linebet propose trois méthodes. L’inscription en 1 clic ne demande que votre pays et votre devise (MAD), c’est réglé en 30 secondes. L’inscription par téléphone nécessite votre numéro marocain. L’inscription par email est la plus complète : nom, email, mot de passe. Quelle que soit la méthode, le champ code promo est toujours présent.

Saisir le code promotionnel LINEGAIN sans faire d’erreur Le champ “Code promo” apparaît dans la partie basse du formulaire d’inscription. Tapez LINEGAIN en majuscules, sans espace avant ou après. Si le champ n’est pas visible, cliquez sur “J’ai un code promo” pour le faire apparaître. Vérifiez que le code est bien affiché avant de valider. Erreur fréquente : Nadia, de Rabat, avait tapé le code en minuscules. Le code a été accepté, mais vérifiez quand même la confirmation du bonus dans votre compte après l’inscription.

Premier dépôt et activation du bonus Après inscription, rendez-vous dans la section “Dépôt”. Choisissez votre méthode de paiement, entrez le montant (minimum 11,4 MAD pour le sport, 115 MAD pour le casino). Le bonus est crédité automatiquement dans les secondes qui suivent. Sélectionnez “Bonus sport” ou “Bonus casino” si le site vous propose le choix.

Méthodes de paiement Linebet Maroc pour activer le bonus

Les méthodes de paiement disponibles au Maroc :

Méthode Dépôt minimum Délai de dépôt Délai de retrait Cartes bancaires (Visa, Mastercard) 10 MAD Instantané 1-3 jours ouvrés E-wallets (Skrill, Neteller, Perfect Money) 10 MAD Instantané 24-48h Cryptomonnaies (BTC, USDT, ETH) 10 MAD 10-30 min Sous 1h Paiements mobiles 10 MAD Instantané Variable

Toutes ces méthodes déclenchent le bonus automatiquement. Aucun frais de dépôt côté Linebet. Les cryptos offrent les retraits les plus courts (souvent sous 1h), tandis que les virements bancaires peuvent prendre 1 à 3 jours ouvrés. Le retrait minimum est de 20 MAD.

Le code promo LINEGAIN fonctionne aussi depuis l’application mobile. L’APK est disponible sur Android (à télécharger depuis le site officiel, pas sur Google Play) et iOS. Le champ code promo apparaît au même endroit dans le formulaire d’inscription de l’app. Le bonus est identique, pas de différence de montant entre mobile et desktop.

Promotions Linebet en cours au Maroc en Mars 2026

Au-delà de l’offre de bienvenue, Linebet propose des promotions récurrentes pour les joueurs déjà inscrits. Les offres actives :

Promotion Détails Pari combiné du jour Boost de cote sur un combiné sélectionné chaque jour par Linebet Bonus série perdante Freebet offert après 20 paris perdants consécutifs Cashback hebdomadaire Remboursement d’un % des pertes nettes chaque semaine selon niveau VIP Lundi chanceux Bonus de 30% à 100% sur le 1er dépôt du lundi

Le cashback hebdomadaire reverse un pourcentage de vos pertes nettes chaque semaine. Le montant varie selon votre niveau VIP. La promo “Lundi chanceux” offre un bonus sur votre premier dépôt du lundi, généralement entre 30% et 100% selon les semaines. Ces offres sont automatiques, pas besoin de code.

Le freebet après 20 paris perdants consécutifs est un filet de sécurité pour relancer sans piocher dans votre solde. Le pari combiné du jour booste les cotes sur un combiné sélectionné par Linebet, accessible à tous les joueurs inscrits.

Déjà inscrit sur Linebet : peut-on encore utiliser un code promo ?

Non. Le code promo LINEGAIN est réservé aux nouveaux comptes. Si vous êtes déjà inscrit, il est trop tard pour l’ajouter. Linebet ne permet pas de saisir un code après la création du compte.

Par contre, vous avez accès aux promotions récurrentes : cashback, lundi chanceux, boost combiné du jour, bonus série perdante. Consultez régulièrement la section “Promotions” de votre compte, car les offres temporaires changent chaque semaine. Le code parrainage Linebet Maroc existe aussi : vous recevez un pourcentage des mises de vos filleuls. Rendez-vous dans la section “Bonus” de votre compte pour obtenir votre lien.

Existe-t-il un code promo Linebet Maroc sans dépôt ?

Non. Au moment de notre test, Linebet Maroc ne propose pas de bonus sans dépôt. Chaque offre de bienvenue (sport ou casino) nécessite un premier dépôt. Les sites qui annoncent un “bonus Linebet Maroc sans dépôt” relaient une info fausse ou obsolète.

La bonne nouvelle : le dépôt minimum est de 11,4 MAD, ce qui reste très accessible. Pour 11,4 MAD déposés, vous obtenez 11,4 MAD de bonus. C’est peu, mais ça permet de tester la plateforme sans risque réel.

LINEGAIN

Linebet face à 1xBet, Melbet et Betwinner au Maroc : quel bonus choisir ?

Quatre bookmakers populaires au Maroc, tous sur des plateformes techniques proches. La comparaison directe :

Le bonus Linebet plafonne à 1 140 MAD (100%), quand le code promo 1xBet Maroc et le code promo Melbet au Maroc montent à 2 000 MAD (200%). Sur le montant brut, Linebet perd. Mais le wagering est le plus simple du lot : x5 en combinés sport à cote 1.40+, point final. Pas de moitié 1xGames comme chez 1xBet, pas de cote minimum à 2.10 comme chez Melbet. Le code promo Betwinner Maroc offre 200% mais avec la même contrainte 1xGames que 1xBet.

Pour les petits budgets, Linebet est le choix le plus accessible : dépôt minimum 11,4 MAD, rollover simple, bonus converti en 18 jours par Khalid avec un volume de paris modéré. Pour les gros dépôts (1 000 MAD+), 1xBet ou Melbet rapportent presque le double en montant brut. Côté cotes, les quatre bookmakers affichent des marges similaires (4-5% sur le football). 1xBet a l’avantage d’une application plus aboutie et d’une couverture Botola plus complète. Betwinner se distingue par la rapidité de ses retraits en crypto (souvent sous 30 minutes). Pour un comparatif complet, notre page des meilleurs bonus paris sportifs en Afrique recense toutes les offres actives.

Différences sur les méthodes de paiement et retraits

Les 4 bookmakers acceptent Visa, Mastercard, Skrill, Neteller et les cryptos au Maroc. Linebet ne prend pas de frais sur les dépôts. Le délai moyen mesuré chez Linebet est de 24 à 48h sur e-wallet, contre moins d’1h chez Betwinner en crypto. Le retrait minimum chez Linebet est de 20 MAD, parmi les plus bas. Pas de plafond de retrait sur les gains du bonus sport, ce qui est un vrai avantage. Pour un regard global sur le bookmaker, lisez notre avis détaillé sur Linebet.

Mon test du code promo Linebet Maroc : ce que j’ai réellement obtenu

Test effectué en Mars 2026 depuis un compte marocain. Dépôt de 500 MAD par Visa : instantané. Le bonus de 500 MAD (100%) a été crédité dans les secondes qui ont suivi.

Demande de retrait de 800 MAD sur Skrill : validée en 6h, fonds reçus en 26h. Pas de frais. Le support client est joignable par chat en direct 24/7 et par email. Le chat répond en moyenne en 2 à 4 minutes en anglais ou en français (le français manque parfois de précision dans les réponses techniques).

Le KYC (vérification d’identité) est demandé au premier retrait : pièce d’identité + justificatif d’adresse. Comptez 24 à 48h pour la validation. Linebet opère sous licence Curaçao (N° 8048/JAZ), active depuis 2019. Ce n’est pas une licence européenne de premier plan (comme la MGA), mais c’est le standard du marché pour les bookmakers accessibles depuis l’Afrique.

Pourquoi utiliser le code promo Linebet Maroc LINEGAIN ?

Le code LINEGAIN donne accès à la même offre maximale que n’importe quel autre code Linebet : 100% jusqu’à 1 140 MAD en sport, ou 17 134 MAD + 150 free spins en casino. Il n’y a pas de “super code secret” avec un bonus supérieur.

La différence, c’est que nous vérifions chaque mois que ce code fonctionne réellement. Pour les parieurs qui cherchent le wagering le plus simple du marché marocain, Linebet est le bon choix : x5 en combinés sport à cote 1.40+, sans passer par les mini-jeux. Pour ceux qui veulent un montant de bonus plus élevé, 1xBet et Melbet offrent le double (200% jusqu’à 2 000 MAD) avec des conditions un peu plus exigeantes. Le code promo Linebet en Afrique fonctionne dans tous les pays couverts avec les mêmes conditions.

Avantages Wagering sport accessible (x5 à cote 1.40+)

Wagering sport accessible (x5 à cote 1.40+) Dépôt minimum très bas (11,4 MAD)

Dépôt minimum très bas (11,4 MAD) Bonus crédité instantanément, pas de plafond de retrait sur gains sport

Bonus crédité instantanément, pas de plafond de retrait sur gains sport Fonctionne sur mobile et desktop Inconvénients Bonus sport plafonné à 1 140 MAD (100% vs 200% chez 1xBet/Melbet)

Bonus sport plafonné à 1 140 MAD (100% vs 200% chez 1xBet/Melbet) Licence Curaçao (pas MGA)

Licence Curaçao (pas MGA) Support client en français parfois imprécis sur les questions techniques

Support client en français parfois imprécis sur les questions techniques Bonus sport et casino non cumulables

LINEGAIN

FAQ sur le code promo Linebet au Maroc

Quel est le code promo Linebet au Maroc en 2026 ? Le code promo Linebet Maroc valide en 2026 est LINEGAIN. Saisissez-le dans le formulaire d’inscription pour activer le bonus de 100% jusqu’à 1 140 MAD sur le premier dépôt en paris sportifs, ou jusqu’à 17 134 MAD + 150 free spins au casino.

Où trouver un vrai code bonus Linebet Maroc qui fonctionne ? Le code LINEGAIN est vérifié chaque mois par notre équipe. Méfiez-vous des codes expirés sur les forums. Pour être sûr de son fonctionnement, utilisez uniquement les codes publiés sur des sites spécialisés qui testent manuellement les activations.

Comment utiliser le code promotionnel Linebet lors de l’inscription au Maroc ? Rendez-vous sur le site Linebet, cliquez sur “Inscription”, remplissez vos informations et saisissez LINEGAIN dans le champ code promo. Validez puis effectuez votre premier dépôt. Le bonus est crédité automatiquement en quelques secondes sur votre solde bonus.

Quel est le dépôt minimum pour obtenir le bonus Linebet au Maroc ? Le dépôt minimum Linebet Maroc est de 11,4 MAD pour le bonus sport et de 115 MAD pour le premier bonus casino. Tous les moyens de paiement disponibles (Visa, Skrill, crypto) respectent ces seuils sans frais supplémentaires côté Linebet.

Est-ce que Linebet propose un bonus sans dépôt au Maroc ? Non, Linebet ne propose aucun bonus sans dépôt au Maroc en 2026. Toute offre de bienvenue nécessite un premier versement. Le dépôt minimum de 11,4 MAD reste très accessible pour tester la plateforme avec un risque financier limité.

Peut-on cumuler le bonus sport et le bonus casino chez Linebet Maroc? Non, les deux bonus ne sont pas cumulables. Vous devez choisir entre le bonus sport (100% jusqu’à 1 140 MAD) et le bonus casino (jusqu’à 17 134 MAD + 150 free spins) lors de votre premier dépôt. Le choix est définitif.

Est-ce que Linebet est légal au Maroc ? Linebet opère sous licence de jeu Curaçao (N° 8048/JAZ). Le site est accessible depuis le Maroc et accepte les dépôts en MAD. La réglementation locale des paris en ligne reste floue, mais des milliers de parieurs marocains utilisent Linebet quotidiennement.

Que faire si le code promo Linebet ne fonctionne pas au Maroc ? Vérifiez que vous avez tapé LINEGAIN sans espace, tiret ou caractère spécial. Le code ne marche que pour les nouveaux inscrits. Si le champ code promo n’est pas visible, cliquez sur “J’ai un code promo” dans le formulaire. Si le problème persiste, contactez le chat Linebet avec une capture d’écran : le support peut créditer le bonus manuellement dans les 24h.