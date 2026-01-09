Télécharger Coldbet APK gratuit sur mobile pour Android et iOS en Janvier 2026

Téléchargez l’APK Coldbet depuis le site officiel et installez l’application sur votre smartphone. Créez ensuite un compte avec le code promo COLDBASKET pour récupérer votre bonus de 100% jusqu’à 100€.

5 rating APK Coldbet Compatibilité Android et iOS

Navigation pratique et interface adaptative

Accès complet à toutes les fonctionnalités de la plateforme CODE PROMO: COLDBASKET Télécharger l'APK Coldbet

Résumé des étapes pour installer Coldbet mobile :

Accédez au site officiel Coldbet depuis votre navigateur mobile Appuyez sur le bouton de téléchargement Android ou iOS Autorisez l’installation depuis les sources inconnues (Android) Installez l’app et inscrivez-vous avec le code COLDBASKET

Sommaire 1. Comment télécharger l’APK Coldbet sur Android en quelques minutes ?

2. Comment installer l’application Coldbet iOS sur iPhone et iPad ?

3. Comment créer un compte sur l’appli Coldbet mobile ?

4. Comment installer la version PWA de Coldbet sans téléchargement ?

5. Quel bonus de bienvenue obtenir sur l’APK Coldbet ?

6. Dans quels pays télécharger l’APK Coldbet en Afrique ?

7. Quelles fonctionnalités offre l’application mobile Coldbet ?

8. APK Coldbet ou site mobile : quelles différences ?

9. Quels sont les avis des parieurs sur l’APK Coldbet ?

10. Quels moyens de paiement accepte l’application Coldbet ?

11. Que vaut l’APK Coldbet face aux autres applications de paris ?

12. Pourquoi télécharger l’APK Coldbet sur mobile ?

13. FAQ : toutes les questions sur l’APK Coldbet

Comment télécharger l’APK Coldbet sur Android en quelques minutes ?

L’application Coldbet n’apparaît pas sur le Google Play Store en Afrique. Vous devez passer par le fichier APK du site officiel. Cette méthode ne présente aucun risque si vous téléchargez depuis la plateforme du bookmaker.

Suivez ces étapes pour télécharger et installer l’APK Coldbet sur Android en toute sécurité.

Préparez d’abord votre appareil. Ouvrez les Paramètres, puis la section “Sécurité”. Activez l’option “Sources inconnues” pour votre navigateur. Cette manipulation autorise l’installation d’apps hors Play Store.

Suivez ensuite ces étapes pour télécharger l’APK :

Ouvrez le site Coldbet depuis Chrome ou Firefox Repérez le lien APK sur la page d’accueil Lancez le téléchargement du fichier Coldbet.apk Ouvrez le dossier Téléchargements Appuyez sur le fichier et sélectionnez “Installer” Patientez puis ouvrez l’application

Caractéristique Détails Store Site officiel Coldbet Notation moyenne 4.2/5 Langue Français, Anglais, +45 autres Compatibilité Android 5.0 minimum Taille du fichier 70-85 MB Âge minimum 18 ans

L’APK Coldbet tourne sur la majorité des smartphones Android vendus en Afrique. Les appareils Tecno, Infinix ou Samsung d’entrée de gamme supportent l’app sans problème. L’interface consomme peu de données. Un avantage réel pour les connexions 3G instables.

Comment installer l’application Coldbet iOS sur iPhone et iPad ?

L’application Coldbet existe sur iOS. Son accès varie selon votre pays. Dans certaines régions africaines, l’app n’apparaît pas dans l’App Store. Une manipulation simple règle ce problème.

Procédez comme suit pour installer Coldbet sur iPhone :

Ouvrez l’App Store et appuyez sur votre photo de profil Allez dans les paramètres de votre identifiant Apple Sélectionnez “Pays/Région” puis “Changer de pays” Choisissez le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Mali Acceptez les conditions, sélectionnez “Aucun” comme paiement Recherchez “Coldbet” dans l’App Store Téléchargez l’app en appuyant sur “Obtenir”

Caractéristique Détails Store App Store Apple Notation moyenne 4.1/5 Langue Français, Anglais, +45 autres Compatibilité iOS 11.0 minimum Taille du fichier 85-95 MB Âge minimum 18 ans

L’app iOS intègre Face ID et Touch ID. Votre connexion est protégée à chaque ouverture.

Comment créer un compte sur l’appli Coldbet mobile ?

L’inscription prend 2 minutes. Le processus fonctionne de la même façon sur Android et iOS.

Suivez ces étapes pour créer un compte sur l’appli Coldbet et activer votre bonus avec le code promo COLDBASKET.

Sélectionner sa méthode d’inscription Coldbet propose quatre options d’enregistrement : En un clic : identifiants générés automatiquement

: identifiants générés automatiquement Par téléphone : validation par SMS

: validation par SMS Par e-mail : formulaire classique

: formulaire classique Via Google/Facebook : connexion rapide L’inscription par téléphone va plus vite pour les joueurs africains.

Lancez l’APK Linebet et choisissez votre mode d’inscription Ouvrez l’app Linebet et appuyez sur le bouton “Inscription” en haut à droite. L’interface propose trois modes : inscription en un clic, par téléphone ou par e-mail. Choisissez la méthode qui vous convient.

Compléter le formulaire d’inscription sur Coldbet Indiquez votre nom, prénom et date de naissance. Sélectionnez votre pays (Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Mali, RDC). Choisissez votre devise locale : MAD, XOF, XAF ou CDF. Le mot de passe doit contenir des lettres et des chiffres.

Entrer le code promo ColdBet : COLDBASKET Repérez le champ “Code promotionnel”. Tapez COLDBASKET en majuscules. Cette étape active votre bonus de bienvenue. Sans ce code, impossible de récupérer l’offre après inscription.

Faire le premier dépôt sur Coldbet Alimentez votre compte via Orange Money, MTN MoMo ou Wave. Le dépôt minimum est de 1€ (11 MAD ou 1000 XOF). Le bonus se crédite dès validation du versement.

Si souhaitez vous inscrire sur cet opérateur, voici le guide pour ouvrir un compte Coldbet.

Comment installer la version PWA de Coldbet sans téléchargement ?

Coldbet propose une alternative à l’APK : la Progressive Web App (PWA). Cette version s’installe directement depuis le navigateur. Pas besoin de fichier APK ni de changement de région App Store.

Installez facilement la PWA Coldbet sur Android et iPhone directement depuis votre navigateur, sans besoin de fichier APK.

Installer la PWA Coldbet sur Android

Suivez ces étapes depuis votre smartphone Android :

Ouvrez Chrome et accédez au site coldbet.com

Attendez que la page se charge entièrement

Appuyez sur les trois points en haut à droite du navigateur

Sélectionnez “Ajouter à l’écran d’accueil”

Confirmez en appuyant sur “Ajouter”

L’icône Coldbet apparaît sur votre écran d’accueil

Installer la PWA Coldbet sur iPhone

La procédure diffère légèrement sur iOS :

Ouvrez Safari et rendez-vous sur coldbet.com

Attendez le chargement complet du site

Appuyez sur l’icône de partage (carré avec flèche)

Faites défiler et sélectionnez “Sur l’écran d’accueil”

Appuyez sur “Ajouter” pour confirmer

L’icône Coldbet s’affiche comme une app native

La PWA fonctionne comme l’application native. Vous accédez aux paris sportifs, au casino et à votre compte. L’avantage : aucun espace de stockage requis. L’inconvénient : pas de notifications push sur iOS.

Quel bonus de bienvenue obtenir sur l’APK Coldbet ?

Le code promo Coldbet COLDBASKET active le bonus depuis l’application mobile. Les nouveaux joueurs reçoivent 100% sur leur premier dépôt jusqu’à 100€.

Offre Détails Conditions Paris sportifs 100% jusqu’à 100€ Mise x5 en combinés (3 sélections, cote 1.40+) Casino 1500€ + 150 Free Spins Wagering x35 sur 7 jours

Vous déposez 50€, vous recevez 50€ de bonus. Le plafond varie selon votre pays :

Maroc : 1100 MAD

Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso : 65 000 XOF

Cameroun : 65 000 XAF

RD Congo : 280 000 CDF

Autres pays : 100€

Pour convertir le bonus sport en argent réel, vous devez remplir ces conditions :

Miser 5 fois le montant du bonus en paris combinés

Inclure minimum 3 sélections par combiné

Afficher une cote de 1.40 ou plus sur au moins 3 événements

Respecter le délai de 30 jours

Exemple : vous déposez 100€ et recevez 100€ de bonus. Vous devez miser 500€ (5 x 100€) en combinés avant de retirer. Un combiné de 3 matchs à 1.50 chacun remplit les critères.

Dans quels pays télécharger l’APK Coldbet en Afrique ?

APK Pays Bonus dispo sur l’app Télécharger l’APK APK Coldbet Maroc Jusqu’à 1 100 MAD Télécharger l'APK Coldbet APK Coldbet Côte d’Ivoire Jusqu’à 65 000 XOF Télécharger l'APK Coldbet APK Coldbet Sénégal Jusqu’à 65 000 XOF Télécharger l'APK Coldbet APK Coldbet Cameroun Jusqu’à 65 000 XAF Télécharger l'APK Coldbet APK Coldbet Mali Jusqu’à 65 000 XOF Télécharger l'APK Coldbet APK Coldbet Burkina Faso Jusqu’à 65 000 XOF Télécharger l'APK Coldbet APK Coldbet RD Congo Jusqu’à 280 000 CDF Télécharger l'APK Coldbet APK Coldbet Algérie Jusqu’à 15 000 DZD Télécharger l'APK Coldbet

Quelles fonctionnalités offre l’application mobile Coldbet ?

L’application mobile regroupe toutes les options du site desktop de l’opérateur.

Pariez en direct, jouez aux machines à sous et accédez au casino live sur l’application Coldbet.

Paris sportifs et cotes en direct

Coldbet couvre des dizaines de disciplines. Le football domine avec les championnats européens (Premier League, Liga, Ligue 1) et africains (CAF, ligues locales). Basketball, tennis et handball complètent l’offre.

Les paris en direct permettent de miser pendant les matchs. Les cotes s’actualisent seconde par seconde. Vous suivez l’évolution du score et ajustez vos pronostics en temps réel.

Machines à sous et casino live

La section casino propose des centaines de machines à sous. Pragmatic Play, Evolution Gaming et d’autres fournisseurs alimentent le catalogue. Les thèmes varient : aventure, mythologie, fruits classiques.

Les jeux de table classiques sont disponibles :

blackjack,

roulette,

baccarat.

Le casino live diffuse des croupiers en direct 24h/24. Jouez à la roulette ou au blackjack face à de vrais animateurs.

Aviator et les crash games attirent beaucoup de joueurs. Le mardi, Coldbet offre jusqu’à 50 tours gratuits sur Aviator.

Gestion du compte et sécurité

L’app intègre des notifications personnalisables. Recevez des alertes pour les résultats ou les promotions. Vos données de connexion bénéficient du cryptage SSL.

Les dépôts et retraits se gèrent directement depuis l’application. Aucun frais n’est prélevé par Coldbet sur les transactions.

APK Coldbet ou site mobile : quelles différences ?

Le bookmaker Coldbet offre deux accès mobiles : l’application native et le site web.

Critère APK Coldbet Site mobile Vitesse Ultra rapide Dépend de la connexion Notifications push Oui Non Connexion biométrique Face ID / Touch ID Non Consommation data Faible après install Élevée (rechargements) Espace requis 70-95 MB Aucun Connexion internet faible Fonctionne bien Ralentissements

L’application se distingue par sa rapidité. Les pages se chargent instantanément grâce à l’optimisation native. Elle fonctionne mieux avec une connexion internet faible.

Le site mobile convient aux joueurs occasionnels. Pas de téléchargement requis. Vous accédez à Coldbet depuis n’importe quel navigateur.

Quels sont les avis des parieurs sur l’APK Coldbet ?

L’application recueille des retours positifs des parieurs africains.

Avis Android

Mamadou S. (Sénégal) – décembre 2025 – Note : 5/5 ⭐ “L’appli marche nickel sur mon Tecno. Je parie sur le foot africain et la NBA. Le bonus COLDBASKET m’a donné 65000 FCFA en plus. Retraits Wave en 24h.”

Ibrahim K. (Côte d’Ivoire) – janvier – Note : 4,5/5⭐ “App simple et claire. Quelques lenteurs pendant les grosses affiches de Champions League. Le support répond vite sur le chat.”

Avis iOS

Youssef A. (Maroc) – janvier 2026 – Note : 5/5⭐ “Interface propre sur iPhone 13. Face ID pour se connecter, c’est pratique. Casino live sans bug. Bonus de 1100 MAD reçu.”

Cédric M. (Cameroun) – novembre 2025 – Note : 4/5⭐ “J’ai dû changer la région de l’App Store pour télécharger. Après ça, tout roule. Dépôts MTN en quelques secondes.”

Quels moyens de paiement accepte l’application Coldbet ?

L’application propose plusieurs méthodes adaptées aux parieurs africains. Voici les options disponibles :

Méthode Type Dépôt Retrait Minimum Orange Money Mobile Instantané 24-48h 1€ / 1000 XOF MTN MoMo Mobile Instantané 24-48h 1€ / 1000 XOF Wave Mobile Instantané 24-48h 1€ / 1000 XOF Visa/Mastercard Carte Instantané 3-5 jours 1€ Bitcoin Crypto 15 min Quelques heures Variable Ethereum Crypto 15 min Quelques heures Variable

Orange Money et MTN MoMo dominent en Afrique francophone. Les dépôts passent en quelques secondes. Wave fonctionne au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Mali. Coldbet ne prélève aucun frais sur les transactions. Les retraits Mobile Money arrivent en 24-48h.

Rappel : les dépôts crypto n’activent pas le bonus de bienvenue.

Que vaut l’APK Coldbet face aux autres applications de paris ?

Comment se positionne Coldbet sur le marché africain ? Consultez notre comparatif des meilleurs APK de pari sportif à télécharger en afrique de 2026 pour une vue complète.

Bookmaker Note APK Bonus Télécharger

Coldbet 4.2/5 ⭐ 100% jusqu’à 100€ Télécharger l'APK Coldbet

1xBet 4.3/5 ⭐ 200% jusqu’à 130€ Télécharger l'APK 1xBet

Melbet 4.3/5 ⭐ 200% jusqu’à 200€ Télécharger l'APK MelBet

Linebet 4.1/5 ⭐ 100% jusqu’à 100€ Télécharger l'APK Linebet

Betwinner 4.2/5 ⭐ 100% jusqu’à 100€ Télécharger l'APK Betwinner

Winwin 4/5 ⭐ 100% jusqu’à 100€ Télécharger l'APK WinWin

Paripesa 4.1/5 ⭐ 100% jusqu’à 100€ Télécharger l'APK PariPesa

Le bonus Coldbet (100%) se situe en dessous de 1xBet ou Melbet (200%). L’avantage de Coldbet réside dans ses promotions hebdomadaires. Le Coldback du mardi rembourse jusqu’à 1050€ selon vos mises de la semaine précédente. La Recharge Sport du samedi double votre dépôt jusqu’à 105€. Ces offres récurrentes compensent un bonus d’entrée moins généreux.

Si vous cherchez un bonus plus élevé, vous pouvez téléchargez l’app 1xBet android avec ses 200% jusqu’à 130€. Pour un pack casino généreux, mieux vaut installez l’APK Melbet qui offre jusqu’à 200€.

L’interface Coldbet affiche moins d’éléments que 1xBet. Les débutants s’y retrouvent plus vite. Les menus sont clairs, les paris se placent en quelques clics. Ceux qui préfèrent une app légère peuvent télécharger Linebet APK (78 MB seulement).

Pour tester d’autres plateformes, vous pouvez télécharger Winwin sur mobile, télécharger l’app Paripesa ou télécharger l’application Betwinner.

Pourquoi télécharger l’APK Coldbet sur mobile ?

L’application Coldbet convient aux parieurs africains qui cherchent une app stable et légère. L’interface se prend en main rapidement. La plateforme fonctionne même avec une connexion 3G limitée.

Le bonus de 100% jusqu’à 100€ avec COLDBASKET offre un bon départ. Les conditions de mise (x5 en combinés) sont faciles à atteindre. Les promos hebdomadaires prolongent l’expérience :

Coldback,

Recharge Sport,

Freespins Aviator.

Pour finir; Orange Money, MTN MoMo et Wave facilitent les paiements. Les retraits arrivent en 24-48h sur les portefeuilles mobiles.

Avantages Bonus de 100% jusqu’à 100€ avec COLDBASKET

Bonus de 100% jusqu’à 100€ avec COLDBASKET App légère et stable sur connexion faible

App légère et stable sur connexion faible Paiements Orange Money, MTN, Wave acceptés

Paiements Orange Money, MTN, Wave acceptés Promos régulières (Coldback, Recharge Sport) Inconvénients Installation APK manuelle sur Android

Installation APK manuelle sur Android Changement de région requis sur iOS

Changement de région requis sur iOS Bonus inférieur à 1xBet ou Melbet

FAQ : toutes les questions sur l’APK Coldbet

Comment télécharger l’APK Coldbet sur Android ? Rendez-vous sur le site officiel Coldbet et cliquez sur le bouton Android. Activez “Sources inconnues” dans Paramètres > Sécurité. Ouvrez le fichier téléchargé et appuyez sur Installer. L’app est prête en 2 minutes.

L’application Coldbet est-elle disponible sur iPhone ? L’app Coldbet existe sur iOS. Si elle n’apparaît pas dans l’App Store, changez la région de votre compte Apple vers le Sénégal ou la Côte d’Ivoire. Recherchez ensuite “Coldbet” et téléchargez l’app..

Quel est le bonus de bienvenue sur l’APK Coldbet ? Le code promo COLDBASKET donne 100% sur le premier dépôt jusqu’à 100€ (ou 65 000 XOF en Afrique). Le casino offre un pack jusqu’à 1500€ plus 150 tours gratuits répartis sur vos 4 premiers dépôts.

Quels moyens de paiement accepte Coldbet en Afrique ? L’application Coldbet accepte Orange Money, MTN MoMo, Wave, Moov Money et les cartes Visa/Mastercard. Les dépôts sont instantanés. Les retraits via Mobile Money arrivent en 24-48h sans frais.

L’APK Coldbet est-elle gratuite et sécurisée ? Le téléchargement et l’utilisation de l’APK Coldbet sont gratuits. L’application utilise le cryptage SSL pour protéger vos données. Téléchargez uniquement depuis le site officiel pour éviter les copies frauduleuses.

Pourquoi l’APK Coldbet ne s’installe pas sur mon téléphone ? Vérifiez trois points : version Android 5.0 minimum, option “Sources inconnues” activée dans les paramètres, espace de stockage suffisant (100 MB). Redémarrez le téléphone et relancez l’installation si le problème persiste.