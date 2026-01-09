Télécharger Coldbet APK gratuit sur mobile pour Android et iOS en Janvier 2026

Par Mikael Derbal le 9/01/2026 à 16:32

Téléchargez l’APK Coldbet depuis le site officiel et installez l’application sur votre smartphone. Créez ensuite un compte avec le code promo COLDBASKET pour récupérer votre bonus de 100% jusqu’à 100€.

APK Coldbet
  • Compatibilité Android et iOS
  • Navigation pratique et interface adaptative
  • Accès complet à toutes les fonctionnalités de la plateforme

Résumé des étapes pour installer Coldbet mobile :

  1. Accédez au site officiel Coldbet depuis votre navigateur mobile
  2. Appuyez sur le bouton de téléchargement Android ou iOS
  3. Autorisez l’installation depuis les sources inconnues (Android)
  4. Installez l’app et inscrivez-vous avec le code COLDBASKET

Comment télécharger l’APK Coldbet sur Android en quelques minutes ?

L’application Coldbet n’apparaît pas sur le Google Play Store en Afrique. Vous devez passer par le fichier APK du site officiel. Cette méthode ne présente aucun risque si vous téléchargez depuis la plateforme du bookmaker.

Guide de téléchargement de l'APK Coldbet sur Android depuis le site officiel
Suivez ces étapes pour télécharger et installer l’APK Coldbet sur Android en toute sécurité.

Préparez d’abord votre appareil. Ouvrez les Paramètres, puis la section “Sécurité”. Activez l’option “Sources inconnues” pour votre navigateur. Cette manipulation autorise l’installation d’apps hors Play Store.

Suivez ensuite ces étapes pour télécharger l’APK :

  1. Ouvrez le site Coldbet depuis Chrome ou Firefox
  2. Repérez le lien APK sur la page d’accueil
  3. Lancez le téléchargement du fichier Coldbet.apk
  4. Ouvrez le dossier Téléchargements
  5. Appuyez sur le fichier et sélectionnez “Installer”
  6. Patientez puis ouvrez l’application
CaractéristiqueDétails
StoreSite officiel Coldbet
Notation moyenne4.2/5
LangueFrançais, Anglais, +45 autres
CompatibilitéAndroid 5.0 minimum
Taille du fichier70-85 MB
Âge minimum18 ans

L’APK Coldbet tourne sur la majorité des smartphones Android vendus en Afrique. Les appareils Tecno, Infinix ou Samsung d’entrée de gamme supportent l’app sans problème. L’interface consomme peu de données. Un avantage réel pour les connexions 3G instables.

Comment installer l’application Coldbet iOS sur iPhone et iPad ?

L’application Coldbet existe sur iOS. Son accès varie selon votre pays. Dans certaines régions africaines, l’app n’apparaît pas dans l’App Store. Une manipulation simple règle ce problème.

Procédez comme suit pour installer Coldbet sur iPhone :

  1. Ouvrez l’App Store et appuyez sur votre photo de profil
  2. Allez dans les paramètres de votre identifiant Apple
  3. Sélectionnez “Pays/Région” puis “Changer de pays”
  4. Choisissez le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Mali
  5. Acceptez les conditions, sélectionnez “Aucun” comme paiement
  6. Recherchez “Coldbet” dans l’App Store
  7. Téléchargez l’app en appuyant sur “Obtenir”
CaractéristiqueDétails
StoreApp Store Apple
Notation moyenne4.1/5
LangueFrançais, Anglais, +45 autres
CompatibilitéiOS 11.0 minimum
Taille du fichier85-95 MB
Âge minimum18 ans

L’app iOS intègre Face ID et Touch ID. Votre connexion est protégée à chaque ouverture.

Comment créer un compte sur l’appli Coldbet mobile ?

L’inscription prend 2 minutes. Le processus fonctionne de la même façon sur Android et iOS.

Créer un compte sur l'appli Coldbet mobile : étapes et code promo COLDBASKET.
Suivez ces étapes pour créer un compte sur l’appli Coldbet et activer votre bonus avec le code promo COLDBASKET.

Sélectionner sa méthode d’inscription

Coldbet propose quatre options d’enregistrement :

  • En un clic : identifiants générés automatiquement
  • Par téléphone : validation par SMS
  • Par e-mail : formulaire classique
  • Via Google/Facebook : connexion rapide

L’inscription par téléphone va plus vite pour les joueurs africains.

Compléter le formulaire d’inscription sur Coldbet

Indiquez votre nom, prénom et date de naissance. Sélectionnez votre pays (Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Mali, RDC). Choisissez votre devise locale : MAD, XOF, XAF ou CDF.

Le mot de passe doit contenir des lettres et des chiffres.

Entrer le code promo ColdBet : COLDBASKET

Repérez le champ “Code promotionnel”. Tapez COLDBASKET en majuscules. Cette étape active votre bonus de bienvenue. Sans ce code, impossible de récupérer l’offre après inscription.

Faire le premier dépôt sur Coldbet

Alimentez votre compte via Orange Money, MTN MoMo ou Wave. Le dépôt minimum est de 1€ (11 MAD ou 1000 XOF). Le bonus se crédite dès validation du versement.

Si souhaitez vous inscrire sur cet opérateur, voici le guide pour ouvrir un compte Coldbet.

Comment installer la version PWA de Coldbet sans téléchargement ?

Coldbet propose une alternative à l’APK : la Progressive Web App (PWA). Cette version s’installe directement depuis le navigateur. Pas besoin de fichier APK ni de changement de région App Store.

Installer la PWA Coldbet : méthode sans téléchargement pour Android et iPhone.
Installez facilement la PWA Coldbet sur Android et iPhone directement depuis votre navigateur, sans besoin de fichier APK.

Installer la PWA Coldbet sur Android

Suivez ces étapes depuis votre smartphone Android :

Installer la PWA Coldbet sur iPhone

La procédure diffère légèrement sur iOS :

La PWA fonctionne comme l’application native. Vous accédez aux paris sportifs, au casino et à votre compte. L’avantage : aucun espace de stockage requis. L’inconvénient : pas de notifications push sur iOS.

Quel bonus de bienvenue obtenir sur l’APK Coldbet ?

Le code promo Coldbet COLDBASKET active le bonus depuis l’application mobile. Les nouveaux joueurs reçoivent 100% sur leur premier dépôt jusqu’à 100€.

OffreDétailsConditions
Paris sportifs100% jusqu’à 100€Mise x5 en combinés (3 sélections, cote 1.40+)
Casino1500€ + 150 Free SpinsWagering x35 sur 7 jours

Vous déposez 50€, vous recevez 50€ de bonus. Le plafond varie selon votre pays :

Pour convertir le bonus sport en argent réel, vous devez remplir ces conditions :

Exemple : vous déposez 100€ et recevez 100€ de bonus. Vous devez miser 500€ (5 x 100€) en combinés avant de retirer. Un combiné de 3 matchs à 1.50 chacun remplit les critères.

Dans quels pays télécharger l’APK Coldbet en Afrique ?

APK PaysBonus dispo sur l’appTélécharger l’APK
APK Coldbet MarocJusqu’à 1 100 MAD
APK Coldbet Côte d’IvoireJusqu’à 65 000 XOF
APK Coldbet SénégalJusqu’à 65 000 XOF
APK Coldbet CamerounJusqu’à 65 000 XAF
APK Coldbet MaliJusqu’à 65 000 XOF
APK Coldbet Burkina FasoJusqu’à 65 000 XOF
APK Coldbet RD CongoJusqu’à 280 000 CDF
APK Coldbet AlgérieJusqu’à 15 000 DZD
Quelles fonctionnalités offre l’application mobile Coldbet ?

L’application mobile regroupe toutes les options du site desktop de l’opérateur.

Fonctionnalités de l'application mobile Coldbet : paris sportifs, casino live et jeux exclusifs
Pariez en direct, jouez aux machines à sous et accédez au casino live sur l’application Coldbet.

Paris sportifs et cotes en direct

Coldbet couvre des dizaines de disciplines. Le football domine avec les championnats européens (Premier League, Liga, Ligue 1) et africains (CAF, ligues locales). Basketball, tennis et handball complètent l’offre.

Les paris en direct permettent de miser pendant les matchs. Les cotes s’actualisent seconde par seconde. Vous suivez l’évolution du score et ajustez vos pronostics en temps réel.

Machines à sous et casino live

La section casino propose des centaines de machines à sous. Pragmatic Play, Evolution Gaming et d’autres fournisseurs alimentent le catalogue. Les thèmes varient : aventure, mythologie, fruits classiques.

Les jeux de table classiques sont disponibles :

Le casino live diffuse des croupiers en direct 24h/24. Jouez à la roulette ou au blackjack face à de vrais animateurs.

Aviator et les crash games attirent beaucoup de joueurs. Le mardi, Coldbet offre jusqu’à 50 tours gratuits sur Aviator.

Gestion du compte et sécurité

L’app intègre des notifications personnalisables. Recevez des alertes pour les résultats ou les promotions. Vos données de connexion bénéficient du cryptage SSL.

Les dépôts et retraits se gèrent directement depuis l’application. Aucun frais n’est prélevé par Coldbet sur les transactions.

APK Coldbet ou site mobile : quelles différences ?

Le bookmaker Coldbet offre deux accès mobiles : l’application native et le site web.

CritèreAPK ColdbetSite mobile
VitesseUltra rapideDépend de la connexion
Notifications pushOuiNon
Connexion biométriqueFace ID / Touch IDNon
Consommation dataFaible après installÉlevée (rechargements)
Espace requis70-95 MBAucun
Connexion internet faibleFonctionne bienRalentissements

L’application se distingue par sa rapidité. Les pages se chargent instantanément grâce à l’optimisation native. Elle fonctionne mieux avec une connexion internet faible.

Le site mobile convient aux joueurs occasionnels. Pas de téléchargement requis. Vous accédez à Coldbet depuis n’importe quel navigateur.

Quels sont les avis des parieurs sur l’APK Coldbet ?

L’application recueille des retours positifs des parieurs africains.

Avis Android

Mamadou S. (Sénégal) – décembre 2025Note : 5/5 ⭐

“L’appli marche nickel sur mon Tecno. Je parie sur le foot africain et la NBA. Le bonus COLDBASKET m’a donné 65000 FCFA en plus. Retraits Wave en 24h.”

Ibrahim K. (Côte d’Ivoire) – janvierNote : 4,5/5⭐

“App simple et claire. Quelques lenteurs pendant les grosses affiches de Champions League. Le support répond vite sur le chat.”

Avis iOS

Youssef A. (Maroc) – janvier 2026Note : 5/5⭐

“Interface propre sur iPhone 13. Face ID pour se connecter, c’est pratique. Casino live sans bug. Bonus de 1100 MAD reçu.”

Cédric M. (Cameroun) – novembre 2025Note : 4/5⭐

“J’ai dû changer la région de l’App Store pour télécharger. Après ça, tout roule. Dépôts MTN en quelques secondes.”

Quels moyens de paiement accepte l’application Coldbet ?

L’application propose plusieurs méthodes adaptées aux parieurs africains. Voici les options disponibles :

MéthodeTypeDépôtRetraitMinimum
Orange MoneyMobileInstantané24-48h1€ / 1000 XOF
MTN MoMoMobileInstantané24-48h1€ / 1000 XOF
WaveMobileInstantané24-48h1€ / 1000 XOF
Visa/MastercardCarteInstantané3-5 jours1€
BitcoinCrypto15 minQuelques heuresVariable
EthereumCrypto15 minQuelques heuresVariable

Orange Money et MTN MoMo dominent en Afrique francophone. Les dépôts passent en quelques secondes. Wave fonctionne au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Mali. Coldbet ne prélève aucun frais sur les transactions. Les retraits Mobile Money arrivent en 24-48h.

Rappel : les dépôts crypto n’activent pas le bonus de bienvenue.

Que vaut l’APK Coldbet face aux autres applications de paris ?

Comment se positionne Coldbet sur le marché africain ? Consultez notre comparatif des meilleurs APK de pari sportif à télécharger en afrique de 2026 pour une vue complète.

BookmakerNote APKBonusTélécharger
logo Coldbet
Coldbet		4.2/5100% jusqu’à 100€
logo 1xBet
1xBet		4.3/5200% jusqu’à 130€
Logo Melbet
Melbet		4.3/5200% jusqu’à 200€
Logo Linebet
Linebet		4.1/5100% jusqu’à 100€
Logo Betwinner
Betwinner		4.2/5100% jusqu’à 100€
Logo bookmaker WinWin
Winwin		4/5100% jusqu’à 100€
logo bookmaker Paripesa
Paripesa		4.1/5100% jusqu’à 100€
Le bonus Coldbet (100%) se situe en dessous de 1xBet ou Melbet (200%). L’avantage de Coldbet réside dans ses promotions hebdomadaires. Le Coldback du mardi rembourse jusqu’à 1050€ selon vos mises de la semaine précédente. La Recharge Sport du samedi double votre dépôt jusqu’à 105€. Ces offres récurrentes compensent un bonus d’entrée moins généreux.

Si vous cherchez un bonus plus élevé, vous pouvez téléchargez l’app 1xBet android avec ses 200% jusqu’à 130€. Pour un pack casino généreux, mieux vaut installez l’APK Melbet qui offre jusqu’à 200€.

L’interface Coldbet affiche moins d’éléments que 1xBet. Les débutants s’y retrouvent plus vite. Les menus sont clairs, les paris se placent en quelques clics. Ceux qui préfèrent une app légère peuvent télécharger Linebet APK (78 MB seulement).

Pour tester d’autres plateformes, vous pouvez télécharger Winwin sur mobile, télécharger l’app Paripesa ou télécharger l’application Betwinner.

Pourquoi télécharger l’APK Coldbet sur mobile ?

L’application Coldbet convient aux parieurs africains qui cherchent une app stable et légère. L’interface se prend en main rapidement. La plateforme fonctionne même avec une connexion 3G limitée.

Le bonus de 100% jusqu’à 100€ avec COLDBASKET offre un bon départ. Les conditions de mise (x5 en combinés) sont faciles à atteindre. Les promos hebdomadaires prolongent l’expérience :

Pour finir; Orange Money, MTN MoMo et Wave facilitent les paiements. Les retraits arrivent en 24-48h sur les portefeuilles mobiles.

Avantages

  • Bonus de 100% jusqu’à 100€ avec COLDBASKET
  • App légère et stable sur connexion faible
  • Paiements Orange Money, MTN, Wave acceptés
  • Promos régulières (Coldback, Recharge Sport)

Inconvénients

  • Installation APK manuelle sur Android
  • Changement de région requis sur iOS
  • Bonus inférieur à 1xBet ou Melbet
FAQ : toutes les questions sur l’APK Coldbet

Comment télécharger l’APK Coldbet sur Android ?

Rendez-vous sur le site officiel Coldbet et cliquez sur le bouton Android. Activez “Sources inconnues” dans Paramètres > Sécurité. Ouvrez le fichier téléchargé et appuyez sur Installer. L’app est prête en 2 minutes.

L’application Coldbet est-elle disponible sur iPhone ?

L’app Coldbet existe sur iOS. Si elle n’apparaît pas dans l’App Store, changez la région de votre compte Apple vers le Sénégal ou la Côte d’Ivoire. Recherchez ensuite “Coldbet” et téléchargez l’app..

Quel est le bonus de bienvenue sur l’APK Coldbet ?

Le code promo COLDBASKET donne 100% sur le premier dépôt jusqu’à 100€ (ou 65 000 XOF en Afrique). Le casino offre un pack jusqu’à 1500€ plus 150 tours gratuits répartis sur vos 4 premiers dépôts.

Quels moyens de paiement accepte Coldbet en Afrique ?

L’application Coldbet accepte Orange Money, MTN MoMo, Wave, Moov Money et les cartes Visa/Mastercard. Les dépôts sont instantanés. Les retraits via Mobile Money arrivent en 24-48h sans frais.

L’APK Coldbet est-elle gratuite et sécurisée ?

Le téléchargement et l’utilisation de l’APK Coldbet sont gratuits. L’application utilise le cryptage SSL pour protéger vos données. Téléchargez uniquement depuis le site officiel pour éviter les copies frauduleuses.

Pourquoi l’APK Coldbet ne s’installe pas sur mon téléphone ?

Vérifiez trois points : version Android 5.0 minimum, option “Sources inconnues” activée dans les paramètres, espace de stockage suffisant (100 MB). Redémarrez le téléphone et relancez l’installation si le problème persiste.

Quels sports et jeux propose l’application Coldbet ?

L’app Coldbet propose des paris sur le football, basketball, tennis et 30 autres sports. La section casino inclut des machines à sous, le blackjack, la roulette et des jeux live avec croupiers. Aviator et les crash games sont aussi disponibles.