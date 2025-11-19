888Starz APK : Télécharger l’app gratuitement pour Android et iOS sur votre mobile en 2025

Téléchargez l’APK 888Starz en accédant au site officiel via notre lien, puis procédez à l’installation. Une fois l’application installée sur votre smartphone, créez votre compte et saisissez le code promo TELEGRAM100 afin d’activer votre bonus de bienvenue.

5 rating APK 888starz Application native iOS et Android

Transactions cryptées SSL

Code promo : TELEGRAM100

Rapidement, voici comment procéder au téléchargement et à l’installation sur votre smartphone :

Accédez au site officiel 888Starz depuis le lien ci-dessus. Cliquez sur le bouton de téléchargement Android ou iOS Autorisez l’installation depuis les sources inconnues (Android uniquement) Installez l’app et créez votre compte avec le code TELEGRAM100

Comment télécharger l’APK 888Starz Android ?

L’application 888Starz n’apparaît pas sur le Google Play Store dans les territoires africains. Le téléchargement se fait directement via le fichier APK disponible sur le site du bookmaker. Cette version officielle garantit sécurité et performances optimales.

Téléchargez facilement l’APK 888Starz sur Android via le site du bookmaker

Voici les étapes pour installer l’APK 888Starz sur Android :

Rendez-vous sur le site officiel et repérez le bouton “Android” en bas de page Activez les sources inconnues dans Paramètres > Sécurité Téléchargez l’APK et ouvrez-le depuis vos Téléchargements Appuyez sur Installer et validez l’installation Lancez l’application et connectez-vous

Caractéristique Détails Store Téléchargement direct (APK) Notation moyenne 4.1/5 Langue Français, Anglais, +45 autres Compatibilité Android 5.0 et versions supérieures Taille du fichier 70-80 MB Âge minimum 18 ans

L’APK 888Starz fonctionne sur la majorité des smartphones Android utilisés en Afrique. L’interface est optimisée pour consommer peu de données mobiles.

Comment télécharger 888Starz mobile sur iOS ?

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent accéder à 888Starz via une application web progressive. Aucun fichier APK n’est nécessaire.

Téléchargez l’appli mobile 888Starz sur iOS directement depuis l’App Store

Suivez ces étapes pour installer 888Starz sur iOS :

Ouvrez Safari et accédez au site 888Starz Cliquez sur Partager en bas de votre écran Sélectionnez “Sur l’écran d’accueil” et validez Lancez l’application depuis l’icône créée Connectez-vous avec le code TELEGRAM100

Caractéristique Détails Store Application web progressive Notation moyenne 4.0/5 Langue Français, Anglais, +45 autres Compatibilité iOS 11.0 et versions supérieures Taille du fichier Aucun espace requis Âge minimum 18 ans

L’application web 888Starz s’adapte parfaitement aux écrans Retina de l’iPhone et fonctionne sans occuper d’espace de stockage.

Comment ouvrir un compte sur l’appli mobile 888Starz ?

L’inscription sur l’application 888Starz se fait en quelques minutes. Plusieurs méthodes sont disponibles pour créer votre compte.

Choisir votre méthode d’inscription 888Starz propose quatre méthodes d’enregistrement : En un clic : création instantanée de compte

: création instantanée de compte Par numéro de téléphone : validation par SMS

: validation par SMS Par e-mail : méthode classique avec mot de passe

: méthode classique avec mot de passe Via les réseaux sociaux : connexion rapide avec Google ou Facebook

Remplir les informations et valider Indiquez votre pays de résidence parmi les territoires disponibles : Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali ou RDC. Puis, sélectionnez votre devise préférée selon votre localisation (XOF pour l’Afrique de l’Ouest, XAF pour l’Afrique Centrale, MAD pour le Maroc, EUR pour l’international). Ensuite, créez un mot de passe sécurisé contenant au minimum 8 caractères avec des majuscules et des chiffres.

Entrer le code promo TELEGRAM100 L’étape cruciale consiste à renseigner le code promo TELEGRAM100 dans le champ dédié avant validation. Sans ce code, vous ne pourrez pas bénéficier du bonus progressif de 400€.

Effectuer votre premier dépôt Enfin, cliquez sur “S’inscrire” pour finaliser votre compte. Le bonus s’active automatiquement l’offre après votre premier dépôt. Votre profil est créé instantanément et vous pouvez commencer à parier immédiatement. Pour découvrir le processus complet, consultez notre tutoriel détaillé sur comment créer un compte 888starz ?

Ouvrez un compte joueur sur l’app 888Starz et profiter du bonus avec le code TELEGRAM100

Peut-on obtenir le bonus de bienvenue avec l’APK 888Starz ?

Oui, le bonus de bienvenue 888Starz est accessible depuis l’application avec le code TELEGRAM100. Cette offre permet de booster votre argent de départ. Cette promotion s’applique sur vos quatre premiers dépôts :

Premier dépôt : 200% jusqu’à 100€

: 200% jusqu’à 100€ Deuxième dépôt : 50% jusqu’à 100€

: 50% jusqu’à 100€ Troisième dépôt : 25% jusqu’à 100€

: 25% jusqu’à 100€ Quatrième dépôt : 25% jusqu’à 100€

Le bonus doit être rejoué 10 fois en paris combinés dans un délai de 7 jours. Chaque combiné doit contenir au moins 3 sélections avec une cote minimale de 1.40.

Le bookmaker 888starz propose également un bonus dédié aux amateurs de casino. Cette offre atteint jusqu’à 1500€ accompagnée de 150 tours gratuits sur les machines à sous populaires. Le bonus se débloque progressivement selon vos mises sur les jeux de table et slots.

Choisissez le bonus de bienvenue qui vous convient le mieux sur l’appli mobile 888Starz

Quelles sont les fonctionnalités de l’APK 888Starz ?

L’application 888Starz regroupe toutes les fonctionnalités du site desktop avec une interface optimisée pour smartphone. Chaque utilisateur bénéficie d’un contenu riche et varié.

Paris sportifs en direct et pré-match

888Starz propose plus de 40 disciplines sportives. Le football domine avec des centaines de championnats couverts : Premier League, La Liga, compétitions africaines CAF. Le basketball, le tennis et le volleyball attirent également de nombreux parieurs.

Les paris en direct constituent un atout majeur avec des cotes actualisées en temps réel. Cette fonctionnalité permet de placer des mises en fonction de l’évolution du jeu.

Casino en ligne et streaming

La section jeux propose des centaines de machines à sous et jeux de table : blackjack, roulette, baccarat, poker. Le live offre une immersion avec des croupiers en direct. Les crash games comme Aviator rencontrent un succès important.

888Starz intègre un service de streaming pour certains événements sportifs majeurs. Les statistiques détaillées accompagnent chaque rencontre. Le Cash Out permet de sécuriser vos gains avant la fin d’un événement.

APK vs site mobile 888Starz : quelles sont les différences ?

Le bookmaker 888starz propose deux solutions pour parier depuis un smartphone : l’application native et le site web. Ces deux applications offrent le même service de pari.

Critère App 888Starz Site mobile Installation requise Oui (70-80 MB sur Android) Non Vitesse de chargement Très rapide Dépend de la connexion Notifications push Oui, personnalisables Limitées Utilisation hors ligne Partielle Impossible Mises à jour Manuelles Automatiques Optimisation Maximale Bonne

L’application se distingue par sa rapidité et ses notifications push en temps réel. Le site web mobile reste pratique pour les joueurs occasionnels sans nécessiter de téléchargement. Le choix dépend de votre fréquence d’utilisation.

Quel est l’avis des joueurs sur l’APK 888Starz ?

L’application 888Starz recueille des retours globalement positifs de la part des parieurs africains. Les joueurs apprécient la diversité de l’offre sportive et la fluidité de l’interface. Certains points restent néanmoins perfectibles selon les témoignages collectés.

Avis des utilisateurs Android

Les parieurs Android saluent la facilité d’installation malgré l’absence sur le Google Play Store. La procédure via APK est clairement expliquée et ne pose généralement pas de problème.

Amadou K. (Sénégal) — 10 octobre 2025 Note : 5/5⭐ “L’appli fonctionne parfaitement sur mon Samsung. L’installation a pris 3 minutes. Les paris en direct sont fluides. Je recommande pour les amateurs de football africain. Le bonus avec TELEGRAM100 m’a permis de booster mon premier dépôt.”

Ibrahim D. (Côte d’Ivoire) — 22 septembre 2025 Note : 4/5⭐ “Bonne application dans l’ensemble. Quelques ralentissements pendant les gros matchs de Ligue des Champions. Le service client répond rapidement par chat. Les retraits via Mobile Money sont traités en 24h. J’aurais aimé plus de championnats africains.”

Avis des utilisateurs iOS

Les possesseurs d’iPhone apprécient la solution web progressive qui ne consomme pas d’espace de stockage. L’interface est jugée élégante et bien adaptée aux écrans Apple.

Fatima B. (Cameroun) — 8 novembre 2025 Note : 5/5⭐ “Interface très agréable sur mon iPhone 12. L’ajout sur l’écran d’accueil est pratique. Les notifications arrivent en temps réel. Parfait pour suivre mes paris en déplacement. Le casino live fonctionne sans bug.”

Yves M. (Mali) — 30 août 2025 Note : 4/5⭐ “Bonne app mais installation différente d’une vraie application au départ. Une fois configurée, tout roule. Les cotes sont compétitives. Dommage que certains moyens de paiement locaux ne soient pas disponibles au Mali.”

Les critiques principales concernent la disponibilité géographique variable des moyens de paiement et quelques lenteurs occasionnelles lors des événements majeurs. La majorité des joueurs soulignent toutefois la fiabilité générale de la plateforme mobile.

Quels sont les moyens de paiements sur l’APK 888Starz ?

L’application 888Starz propose une grande variété de méthodes de paiement adaptées aux parieurs africains. Le developpeur a intégré tous les moyens populaires avec un lien direct vers chaque service.

Méthode Type Délai Montant minimum Orange Money Portefeuille mobile Instantané 1€ MTN Mobile Money Portefeuille mobile Instantané 1€ Wave Portefeuille mobile Instantané 1€ Moov Money Portefeuille mobile Instantané 1€ Airtel Money Portefeuille mobile Instantané 1€ Visa/Mastercard Carte bancaire Instantané 1€ Skrill Portefeuille électronique 1-5 minutes 1€ AstroPay Portefeuille électronique 1-5 minutes 1€ Bitcoin Cryptomonnaie 15 minutes Variable

Les dépôts via Mobile Money sont instantanés. Les retraits prennent généralement 24 à 48 heures pour les portefeuilles mobiles et 3 à 5 jours pour les cartes bancaires. 888Starz ne facture aucun frais sur les transactions.

Que vaut l’application 888Starz face aux apps des autres bookmakers ?

Pour avoir une vision complète du marché africain, découvrez notre classement des meilleures apps de paris sportifs en Afrique.

Pourquoi choisir l’APK 888Starz aujourd’hui ?

L’application 888Starz représente une solution complète pour les parieurs en Afrique francophone. L’expérience utilisateur est optimale avec un bonus progressif sur quatre dépôts parmi les plus généreux du marché. L’interface garantit une navigation fluide. Les options de paiement locales comme Mobile Money facilitent les transactions.

Points forts Bonus progressif jusqu’à 400€ avec code TELEGRAM100

Bonus progressif jusqu’à 400€ avec code TELEGRAM100 Plus de 40 sports disponibles

Plus de 40 sports disponibles Mobile Money et Orange Money acceptés

Mobile Money et Orange Money acceptés Support client 24/7 multicanal

Support client 24/7 multicanal Streaming vidéo intégré

Streaming vidéo intégré Crash games populaires comme Aviator Points faibles Installation APK nécessaire sur Android

Installation APK nécessaire sur Android Application web progressive sur iOS

Application web progressive sur iOS Délais variables selon les moyens de paiement

L’APK 888Starz offre un excellent rapport entre fonctionnalités et accessibilité pour les parieurs africains.

FAQ – APK 888Starz

Comment installer l’application 888Starz sur Android ? Pour installer l’application 888Starz sur Android, téléchargez le fichier APK depuis le site officiel du bookmaker. Activez ensuite l’option “Sources inconnues” dans Paramètres > Sécurité de votre smartphone. Ouvrez le fichier téléchargé depuis votre dossier Téléchargements, appuyez sur Installer et patientez quelques secondes. L’application sera opérationnelle immédiatement après l’installation.

L’application 888Starz est-elle disponible sur iOS ? Oui, 888Starz est disponible sur iOS via une application web progressive. Accédez au site officiel depuis Safari, cliquez sur l’icône Partager en bas de votre écran, puis sélectionnez “Sur l’écran d’accueil”. Cette méthode crée un raccourci fonctionnel identique à une application native, sans occuper d’espace de stockage sur votre iPhone ou iPad.

Quels bonus peut-on obtenir via l’APK 888Starz ? L’APK 888Starz offre un bonus de bienvenue progressif jusqu’à 400€ réparti sur quatre dépôts successifs. Le premier dépôt bénéficie de 200% jusqu’à 100€, le deuxième de 50% jusqu’à 100€, les troisième et quatrième de 25% chacun jusqu’à 100€. Utilisez le code promo TELEGRAM100 lors de votre inscription pour activer automatiquement cette promotion exclusive.

Quels jeux et paris sont disponibles sur l’application ? L’application 888Starz propose plus de 40 sports différents incluant football, basketball, tennis, volleyball, handball et sports de combat. La section casino offre des centaines de machines à sous, des jeux de table classiques comme la roulette et le blackjack, ainsi qu’un casino live avec croupiers en direct. Les crash games populaires comme Aviator sont également disponibles.

Comment contacter le support depuis l’app 888Starz ? Le support client 888Starz est accessible 24h/24 et 7j/7 directement depuis l’application via le chat en direct intégré. Cette option permet d’obtenir une réponse en quelques minutes. Vous pouvez également envoyer un e-mail pour les demandes plus complexes nécessitant des pièces justificatives ou des explications détaillées. La section FAQ intégrée répond aux questions courantes instantanément.

L’application 888Starz est-elle gratuite ? Oui, l’application 888Starz est entièrement gratuite à télécharger et à installer sur Android et iOS. Aucun frais n’est appliqué pour accéder aux fonctionnalités de l’app. Les seuls coûts concernent vos dépôts pour parier sur les sports ou jouer au casino. Le bookmaker ne prélève aucune commission sur les transactions financières effectuées via l’application.

Combien de temps prend un retrait sur l’APK 888Starz ? Les délais de retrait sur l’APK 888Starz varient selon la méthode choisie. Les portefeuilles mobiles comme Orange Money, MTN ou Wave sont traités en 24 à 48 heures. Les cartes bancaires Visa et Mastercard nécessitent 3 à 5 jours ouvrables. Les portefeuilles électroniques comme Skrill sont traités sous 24 heures maximum. Le premier retrait peut prendre plus de temps pour vérification d’identité.