APK Megapari : Télécharger l’app gratuitement sur Android et iOS en Novembre 2025

Vous souhaitez télécharger l’APK Megapari ? Cliquez simplement sur le lien sécurisé ci-dessous pour récupérer le fichier d’installation. Ensuite, une fois l’application configurée sur votre mobile, créez un compte avec le code promo GAINMEGA afin de profiter du bonus de bienvenue. En effet, cette plateforme de paris sportifs est accessible gratuitement en Afrique pour parier sur vos sports favoris.

Concrètement, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site officiel Megapari depuis votre navigateur mobile. Repérez l’onglet dédié en bas de la page d’accueil. Récupérez le fichier APK puis autorisez l’installation depuis les sources inconnues. Finalisez votre profil avec le code promo GAINMEGA et placez votre premier pari.

Quelle est la procédure pour obtenir l’APK Megapari sur Android ?

Malheureusement, l’application Megapari n’est pas référencée sur le Google Play Store en Afrique. Par conséquent, le téléchargement s’effectue directement via le fichier APK officiel hébergé sur le site web du bookmaker. Toutefois, cette application de paris sportifs fonctionne parfaitement sur tous les appareils Android récents.

Installez l’APK Megapari sur Android

Voici la marche à suivre pour installer l’appli Megapari sur votre terminal Android :

Activez les sources inconnues : Dirigez-vous dans Paramètres > Sécurité puis cochez cette option. Visitez la plateforme Megapari : Lancez votre navigateur et accédez au site officiel. Récupérez le fichier APK : Appuyez sur le logo Android situé en bas de page. Procédez à l’installation : Ouvrez le fichier récupéré puis validez avec “Installer”. Lancez l’application : Démarrez Megapari et créez votre profil pour placer vos paris.

Caractéristique Détails Store Téléchargement direct (APK) Notation moyenne 4.2/5 Langue Français, Anglais, +45 autres Compatibilité Android 5.0 et versions supérieures Taille du fichier 85 Mo Âge minimum 18 ans

L’application mobile fonctionne sur pratiquement tous les smartphones Android utilisés en Afrique. L’interface est optimisée pour consommer peu de données et vous permet de parier facilement.

Comment récupérer Megapari sur un iPhone ou iPad ?

Actuellement, l’application Megapari iOS n’apparaît pas sur l’App Store dans les pays africains. Néanmoins, pour l’obtenir sur iPhone ou iPad, il suffit de passer par TestFlight. Cette méthode reste gratuite et parfaitement sécurisée pour les amateurs de paris sportifs.

Téléchargez l’application mobile Megapari sur iOS depuis l’App Store

Suivez ces instructions pour configurer l’application Megapari sur votre appareil iOS :

Obtenez TestFlight : Téléchargez cette application depuis l’App Store. Suivez le lien Megapari : Depuis le site web officiel, sélectionnez le bouton iOS. Configurez Megapari : Validez avec “Installer” dans TestFlight. Acceptez les notifications : Confirmez les paramètres suggérés. Lancez l’application : Appuyez sur “Start Testing” pour placer vos paris sportifs.

Caractéristique Détails Store TestFlight Notation moyenne 4.1/5 Langue Français, Anglais, +45 autres Compatibilité iOS 12.0 et versions supérieures Taille du fichier 380 Mo Âge minimum 18 ans

Si vous ne souhaitez pas utiliser TestFlight, accédez au site web Megapari depuis Safari sur votre mobile et créez un raccourci sur votre écran d’accueil.

Comment créer un compte depuis l’application Megapari ?

L’inscription sur la plateforme Megapari ne prend que quelques minutes. De plus, le processus reste identique sur Android et iOS pour les amateurs de paris sportifs.

Sélectionner votre mode d’inscription Megapari met à disposition quatre options d’enregistrement. Dès l’ouverture de l’application, le bouton “Inscription” apparaît en haut à droite : En un clic : génération de profil instantanée.

: génération de profil instantanée. Par numéro de téléphone : confirmation par SMS.

: confirmation par SMS. Par e-mail : procédure classique avec formulaire.

: procédure classique avec formulaire. Via les réseaux sociaux : authentification avec Google ou Facebook.

Compléter vos informations personnelles Tout d’abord, indiquez votre pays de résidence en Afrique : Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Mali, Bénin ou Burkina Faso. Puis, sélectionnez votre devise préférée (XOF, XAF ou EUR). Enfin, saisissez le code promo GAINMEGA dans le champ prévu pour activer votre bonus.

Confirmer votre inscription Appuyez sur “S’inscrire” pour finaliser votre profil. Ensuite, effectuez votre premier dépôt pour activer le code promo Megapari aujourd’hui GAINMEGA. Concernant les retraits, envoyez un justificatif d’identité au service client lors de votre inscription sur Megapari. Ainsi, vous pourrez placer vos paris sportifs en toute liberté et parier sur vos équipes favorites.

Le bonus de bienvenue est-il accessible via l’application Megapari ?

Absolument, le bonus de bienvenue Megapari est bien disponible depuis l’application. En utilisant le code promotionnel GAINMEGA lors de leur inscription sur Megapari, les nouveaux joueurs accèdent à une offre généreuse.

Profitez du bonus sport ou du bonus casino de bienvenue sur Megapari avec le code GAINMEGA

Bonus paris sportifs

Vos deux premiers dépôts bénéficient d’un boost de 100€ maximum chacun. Autrement dit, vous pouvez recevoir jusqu’à 200€ au total sur vos versements initiaux. Cependant, pour convertir ce bonus en argent réel, il faut le miser 5 fois en combinés sous 30 jours. De plus, chaque combiné doit contenir au moins 3 sélections avec une cote minimale de 1.40 par événement. Cette offre vous permet donc de placer davantage de paris sportifs.

Bonus casino

L’offre casino atteint 1 500€ accompagnés de 150 tours gratuits. Ce bonus est crédité progressivement après vos 4 premiers dépôts réalisés sur la plateforme. Quant aux free spins, ils sont utilisables sur les machines à sous partenaires.

Type d’offre Montant Conditions Sports 200€ (2×100€) Mise x5 en combinés (3 sélections min à cote 1.40+) Casino 1 500€ + 150 free spins Conditions de mise selon les termes

L’offre est automatiquement créditée après votre premier dépôt avec le code GAINMEGA. Vous pouvez suivre vos conditions de mise directement dans la section “Mon compte > Bonus” de la plateforme.

Quelles options propose l’application Megapari ?

L’application Megapari intègre l’ensemble des fonctionnalités présentes sur la version ordinateur. Ainsi, l’interface est pensée pour garantir une expérience fluide sur smartphone et tablette.

Mises en direct et avant-match

Le bookmaker Megapari couvre plus de 40 disciplines sportives. Naturellement, le football domine l’offre avec des championnats africains et européens disponibles. De même, le basketball, le tennis et le hockey séduisent de nombreux parieurs. Concernant les événements sportifs majeurs, Megapari affiche plus de 1 000 pronostics différents. Vous pouvez ainsi parier et placer vos mises en quelques clics.

Pariez en direct sur vos sports préférés avec Megapari

Streaming live et Cash Out

La plateforme embarque un service de streaming vidéo pour suivre certains événements sportifs en direct. Parallèlement, la fonction Cash Out permet de sécuriser vos gains avant la fin d’un match. Quant aux notifications push, elles vous alertent sur les résultats et les promotions disponibles.

Regardez les matchs sur lesquels vous avez parié en live streaming sur Megapari

Jeux de casino et tables live

La section casino regroupe des machines à sous et des jeux de table : blackjack, roulette, baccarat. Par ailleurs, le casino live propose des croupiers en direct diffusés en haute qualité. Les options de jeux d’argent sont donc nombreuses sur cette application.

Jouez sur le casino en direct avec Megapari

Application ou site web Megapari : que choisir ?

Le bookmaker Megapari offre deux possibilités pour placer vos paris sportifs depuis un smartphone : l’application native et le site web. Voyons leurs différences.

Critère Application Megapari Site web Installation Nécessite un téléchargement Accès direct via navigateur Rapidité Très performante Dépend de la connexion Notifications push Oui, personnalisables Limitées Connexion biométrique Touch ID / Face ID Non disponible Consommation de données Optimisée Plus élevée Mises à jour Manuelles ou TestFlight Automatiques

D’une part, l’application Megapari se distingue par sa rapidité d’exécution. Vous pouvez donc placer vos paris sportifs instantanément. D’autre part, le site web reste pratique pour les joueurs occasionnels qui ne souhaitent pas procéder au téléchargement.

Que pensent les utilisateurs de l’application Megapari ?

L’application Megapari recueille des retours favorables de la part des parieurs africains. Globalement, les joueurs apprécient la diversité de l’offre de paris sportifs ainsi que la fluidité de l’interface.

Témoignages des utilisateurs Android

Moussa D. (Sénégal) – 18 octobre 2025 – Note : 5/5 ⭐ “L’application mobile fonctionne parfaitement sur mon Samsung. Placer des paris sportifs en direct est fluide et les cotes compétitives. Le bonus GAINMEGA m’a permis de doubler mon premier dépôt.”

Koné B. (Côte d’Ivoire) – 5 septembre 2025 – Note : 4/5 ⭐⭐⭐⭐ “Bonne plateforme de paris sportifs. L’interface est claire et les dépôts Orange Money instantanés. Cependant, les conditions de bonus restent strictes.”

Témoignages des utilisateurs iOS

Aminata S. (Mali) – 20 novembre 2025 – Note : 4/5⭐ “Interface agréable sur iPhone. Face ID est pratique pour la connexion. Le streaming live fonctionne sans bug même en 4G.”

Jean-Pierre K. (Cameroun) – 14 août 2025 – Note : 4/5⭐ “Au départ, l’installation via TestFlight m’a dérouté. Toutefois, une fois l’application configurée, tout fonctionne. Je peux placer mes paris rapidement.”

Quelles méthodes de paiement sont acceptées sur l’application Megapari ?

L’application Megapari propose un large éventail de méthodes de paiement adaptées aux parieurs africains. Au total, le bookmaker prend en charge environ 30 options différentes incluant les cartes bancaires et les portefeuilles électroniques. Ces moyens facilitent ainsi les dépôts pour placer vos paris sportifs.

Méthode Type Délai Montant minimum Orange Money Portefeuille Instantané 1€ MTN Money Portefeuille Instantané 1€ Wave Portefeuille Instantané 1€ Moov Money Portefeuille Instantané 1€ Visa / MasterCard Cartes bancaires Instantané 1€ Bitcoin Cryptomonnaie 15 minutes 1€

Concernant les retraits, ils s’effectuent via les mêmes méthodes que les dépôts. À noter que le bookmaker exige l’utilisation du même canal pour les deux opérations. En général, les portefeuilles offrent des délais de 24 à 48 heures. Enfin, Megapari ne facture aucun frais sur les transactions de l’application.

Comment se positionne l’application Megapari face à la concurrence ?

Bookmaker Note Bonus Taille Télécharger l’APK

Megapari 4.2/5 ⭐ 200€ sur 2 dépôts 85 Mo Télécharger l'APK Megapari

1xBet 4.3/5 ⭐ 200% jusqu’à 130€ 94 Mo Télécharger l'APK 1xBet

Melbet 4.3/5 ⭐ 200% jusqu’à 200€ 85 Mo Télécharger l'APK MelBet

Linebet 4.1/5 ⭐ 100% jusqu’à 100€ 78 Mo Télécharger l'APK Linebet

Premier Bet 4.0/5 ⭐ Bonus variable 71 Mo Télécharger l'APK PremierBet

En comparant ces plateformes, Megapari tire son épingle du jeu grâce à son bonus réparti sur deux dépôts. Par ailleurs, l’offre de plus de 1 000 pronostics par événement sportif rivalise avec les plus grandes plateformes africaines.

Si vous recherchez une profondeur de marchés supérieure, vous pouvez télécharger 1xbet pour android. Pour les amateurs de casino, il est préférable de télécharger gratuitement melbet apk qui propose jusqu’à 1 750€ + 290 tours gratuits. D’un autre côté, si vous privilégiez la légèreté, vous pouvez télécharger linebet. Enfin, ceux qui préfèrent une implantation locale peuvent télécharger l’APKPremier Bet.

Pour découvrir toutes les options et placer vos paris sportifs, consultez notre classement des meilleures application de paris sportif en afrique.

Faut-il installer l’application Megapari sur votre smartphone en Novembre 2025 ?

L’application mobile Megapari constitue une solution complète pour les parieurs en Afrique francophone. En effet, le bonus réparti sur deux dépôts offre une approche différente. De surcroît, l’interface optimisée garantit une navigation fluide pour placer vos paris sportifs. Enfin, les options de paiement locales facilitent les transactions. Vous pouvez ainsi parier sur des milliers d’événements chaque jour.

Points forts Bonus de 200€ réparti sur 2 dépôts avec code GAINMEGA

Bonus de 200€ réparti sur 2 dépôts avec code GAINMEGA Plus de 1 000 pronostics par événement sportif

Plus de 1 000 pronostics par événement sportif Streaming live intégré gratuitement

Streaming live intégré gratuitement Orange Money, MTN, Wave et Moov acceptés Points faibles Installation APK nécessaire sur Android

Installation APK nécessaire sur Android Passage par TestFlight obligatoire sur iOS

Passage par TestFlight obligatoire sur iOS Conditions de bonus strictes (mise x5)

FAQ – APK Megapari

Comment récupérer l’APK Megapari sur Android ? Le téléchargement s’effectue depuis le site web officiel. Avant tout, activez l’option “Sources inconnues” dans vos paramètres. Ensuite, rendez-vous sur Megapari puis appuyez sur le logo Android. Le fichier APK sera récupéré automatiquement.

L’application Megapari est-elle accessible sur iOS ? L’application n’apparaît pas sur l’App Store classique. En conséquence, passez par TestFlight pour l’obtenir sur iPhone. Sinon, utilisez le site web avec un raccourci sur votre écran.

Quels bonus sont proposés via l’application Megapari ? Les nouveaux inscrits bénéficient d’un bonus paris sportifs de 200€ réparti sur deux dépôts. L’offre casino atteint 1 500€ + 150 tours gratuits. Saisissez le code promo GAINMEGA pour activer ces promotions.

Quelles sont les options principales de l’application ? L’application permet de placer des paris sportifs en direct avec cotes actualisées. La fonction Cash Out sécurise vos gains. Le streaming live diffuse certains matchs.

L’application Megapari intègre-t-elle un streaming live ? Effectivement, la plateforme permet de regarder les matchs gratuitement. Toutefois, vous devez avoir un profil actif avec solde positif pour accéder aux diffusions.

Les transactions sont-elles simples sur l’application ? Megapari prend en charge environ 30 moyens de paiement. Orange Money et MTN offrent des transactions instantanées. Les retraits sont traités entre 24 et 48 heures sans frais.