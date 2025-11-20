1win APK : Télécharger l’app gratuite 1win pour Android et iOS sur votre mobile en 2025

Pour télécharger l’APK 1win, cliquez sur notre lien sécurisé du bookmaker et lancez l’installation depuis votre navigateur. Une fois l’application installée sur votre smartphone, ouvrez un compte avec le code promo CASWIN4 pour débloquer votre bonus de bienvenue exceptionnel et commencer à gagner de l’argent.

5 rating APK 1Win Disponible en version Android et iOs

Interface Intuitive

Cryptage avancé pour la protection des données Télécharger l'APK 1Win

Voici la procédure en quelques étapes simples :

Accédez au site officiel 1win depuis votre navigateur Ensuite, cliquez sur le bouton de téléchargement Android ou iOS selon votre appareil Autorisez l’installation depuis les sources inconnues pour Android Installez l’application et créez votre compte avec le code CASWIN4

Comment télécharger 1win mobile sur iOS ?

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent télécharger l’application 1win directement depuis l’App Store. En effet, contrairement à Android, aucune manipulation technique complexe n’est nécessaire pour installer l’app sur iOS.

Installez l’APK 1win sur iOS

Voici la procédure pour installer 1win sur iOS :

Ouvrez l’App Store sur votre iPhone ou iPad Recherchez “1win” dans la barre de recherche principale Sélectionnez l’application officielle du développeur agréé Appuyez sur “Obtenir” pour lancer le téléchargement Validez avec Face ID ou Touch ID si votre appareil le demande Ouvrez l’application et créez votre compte immédiatement

Caractéristique Détails Boutique App Store officiel Notation moyenne 4.3/5 ⭐ Langues disponibles Français, Anglais, Arabe + 40 autres Compatibilité iOS 11.0 et versions ultérieures Taille du fichier 52 MB Âge minimum 18 ans (21 ans au Cameroun)

Dans certains territoires africains, l’app 1win n’apparaît pas directement sur la boutique d’applications Apple locale. Dans ce cas, modifiez temporairement la région de votre compte Apple vers un pays où l’application est disponible. Autrement, une alternative consiste à utiliser la version web optimisée depuis Safari.

Télécharger l'APK 1Win

Comment télécharger l’APK 1win Android sur votre téléphone ?

L’application 1win n’apparaît pas sur le Google Play Store dans la majorité des pays africains. Par conséquent, le téléchargement se fait directement via le fichier APK disponible sur le site du bookmaker. Cette méthode reste totalement sécurisée et vous garantit d’obtenir la dernière version officielle. D’ailleurs, retrouvez les étapes détaillées pour télécharger l’APK 1win sur Android :

Rendez-vous sur le site officiel 1win depuis votre navigateur mobile Chrome ou Firefox Descendez en bas de page et repérez la section “Applications mobiles” Cliquez sur l’icône Android pour lancer le téléchargement du fichier APK Activez les sources inconnues dans Paramètres > Sécurité avant l’installation Ouvrez le fichier téléchargé depuis votre dossier “Téléchargements” Appuyez sur Installer et patientez quelques secondes Lancez l’application en cliquant sur “Ouvrir” une fois l’installation terminée

Caractéristique Détails Plateforme Téléchargement direct (APK) Notation moyenne 4.5/5 ⭐ Langues disponibles Français, Anglais, Arabe + 40 autres Compatibilité Android 5.0 et versions supérieures Taille du fichier 43 MB Âge minimum 18 ans (21 ans au Cameroun)

L’APK 1win fonctionne parfaitement sur tous les smartphones Android récents. Même avec un appareil d’entrée de gamme, l’application reste fluide grâce à son optimisation avancée. L’interface consomme peu de données mobiles, un atout considérable pour les connexions 3G ou 4G instables.

Télécharger l'APK 1Win

Comment ouvrir un compte sur l’appli mobile 1win ?

L’inscription sur l’application 1win se finalise en quelques minutes. D’ailleurs, le test du bookmaker 1win confirme la simplicité du processus d’enregistrement. Plusieurs méthodes sont disponibles pour créer votre compte joueur rapidement.

Sélectionner votre méthode d’inscription 1win propose quatre options d’enregistrement différentes. Tout d’abord, sélectionnez celle qui correspond à vos préférences : Inscription rapide : création instantanée avec génération automatique des identifiants

: création instantanée avec génération automatique des identifiants Par numéro de téléphone : validation sécurisée via SMS

: validation sécurisée via SMS Par e-mail : méthode classique avec formulaire détaillé

: méthode classique avec formulaire détaillé Via les réseaux sociaux : connexion express avec Google ou Facebook

Renseigner vos informations personnelles Quelle que soit la méthode choisie, certaines données de base restent indispensables. Indiquez votre pays de résidence parmi les options disponibles (Maroc, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, RDC, Mali, Burkina Faso, Togo, Bénin). Sélectionnez ensuite votre devise préférée selon votre localisation (XOF, XAF, MAD, EUR). Créez un mot de passe sécurisé combinant lettres majuscules, minuscules et chiffres. L’étape cruciale consiste à renseigner le code promo CASWIN4 dans le champ dédié aux promotions.

Saisissez le code promo 1win CASWIN4 Cette étape détermine l’activation de votre bonus de bienvenue. Repérez le champ “Code promo” sur le formulaire d’inscription. Saisissez manuellement “CASWIN4” en respectant les majuscules. Vérifiez l’exactitude du code avant de valider votre inscription. Une fois le code validé, le bonus de 500% jusqu’à 1000€ sera automatiquement associé à votre compte. Pour maximiser cette offre exclusive, consultez notre guide détaillé sur le code promo 1win 2026.

Valider votre compte et finaliser l’inscription Après avoir complété toutes les informations requises, cochez la case confirmant votre majorité légale. Ensuite, acceptez les conditions générales d’utilisation du bookmaker. Appuyez sur “S’inscrire” pour finaliser la création de votre compte. Vous recevrez un message de confirmation par e-mail ou SMS selon la méthode choisie. Votre profil est immédiatement actif. Par conséquent, vous pouvez dès lors effectuer votre premier dépôt pour débloquer le bonus de bienvenue et commencer à parier avec de l’argent réel sur vos sports favoris.

Réalisez votre inscription depuis l’appli mobile 1win

Télécharger l'APK 1Win

Avec l’APK 1win, peut-on profiter du bonus de bienvenue de 500€ ?

Oui, le bonus de bienvenue 1win reste parfaitement accessible depuis l’application. Les nouveaux joueurs profitent d’une offre exceptionnelle de 500% jusqu’à 1000€ en utilisant le code promotionnel CASWIN4 lors de leur inscription.

Profitez du bonus sport de bienvenue sur l’app 1win

Cette promotion s’applique automatiquement sur le premier versement effectué via l’app. Le montant minimum requis s’élève à environ 1€ selon la devise sélectionnée. En fait, le bonus est crédité instantanément après validation du versement initial. Aussi, voici plus de détails sur ce bonus :

Pourcentage : 500% sur le premier versement

Montant maximum : 1000€ ou équivalent en devise locale

Mise de départ minimum : 1€ / 500 XOF / 500 XAF selon la devise

Code promo : CASWIN4 (obligatoire)

Conditions de mise : x5 en paris combinés minimum

Avant de retirer vos gains issus du bonus, certaines exigences doivent être respectées. Le montant du bonus doit être rejoué 5 fois en paris combinés. Chaque combiné doit contenir au moins 3 sélections avec une cote minimale de 1.40 par événement sportif.

Pour optimiser vos chances de conversion du bonus, privilégiez des paris équilibrés sur des compétitions que vous maîtrisez. Variez les disciplines sportives et les types de marchés pour augmenter vos probabilités de succès. Si vous avez besoin d’aide pour créer votre compte, consultez notre tutoriel sur comment s’inscrire sur 1win.

Télécharger l'APK 1Win

Quelles sont les différentes fonctionnalités de l’application mobile 1win ?

L’application 1win regroupe toutes les fonctionnalités disponibles sur la version desktop. De plus, l’interface est spécifiquement conçue pour offrir une expérience fluide sur smartphone et tablette. Les parieurs africains accèdent à un écosystème complet de paris sportifs et de jeux de casino.

Paris sportifs en direct et pré-match

1win propose environ 50 disciplines sportives accessibles depuis l’application. Le football domine naturellement l’offre avec des centaines de championnats couverts quotidiennement. Vous pouvez placer un pari sur la Ligue 1, la Premier League, la Liga ou les compétitions africaines majeures.

Pariez en live sur 1win avec l’offre streaming

Le basketball, le tennis et le volleyball attirent également de nombreux fans de pari sur la plateforme. Les paris en direct constituent un atout majeur avec des cotes actualisées seconde par seconde. Cette fonctionnalité permet de placer des mises en fonction de l’évolution du jeu et des statistiques en temps réel.

Casino en ligne et jeux live

La section casino propose une ludothèque impressionnante avec des centaines de machines à sous. Les jeux de table traditionnels sont disponibles : roulette, blackjack, baccarat et diverses variantes de poker. Le casino live offre une immersion totale avec des croupiers professionnels diffusés en haute qualité vidéo.

Jouez en ligne au casino en direct sur 1win

Les joueurs accèdent également aux jeux crash populaires comme Aviator. Par ailleurs, les paris sur les sports virtuels complètent l’offre pour ceux qui recherchent de l’action en continu. Chaque catégorie de jeux bénéficie d’un design dédié facilitant la navigation.

Paris sur les sports électroniques

L’e-sport gagne en popularité sur le continent africain. Justement, l’application 1win intègre une section complète dédiée aux compétitions de jeux vidéo. Vous pouvez parier sur Dota 2, Counter-Strike, League of Legends, Valorant et bien d’autres titres majeurs.

Jouez et pariez sur l’e-sport avec 1win

Les marchés proposés sur les sports électroniques rivalisent avec ceux des sports traditionnels. En outre, les cotes restent compétitives et les paris en direct sont disponibles pendant les tournois internationaux. Cette diversité constitue un argument de poids pour les jeunes parieurs connectés.

Options de gestion et personnalisation

L’application intègre un système de notifications personnalisables pour les résultats et promotions. Le Cash Out permet de sécuriser vos gains avant la fin d’un événement sportif. De même, l’historique complet de vos paris reste accessible pour analyser vos performances et ajuster votre stratégie.

Vous pouvez configurer vos sports favoris pour un accès rapide. Les statistiques détaillées accompagnent chaque match pour affiner vos prédictions. Enfin, la fonction de streaming vidéo diffuse certains événements en direct directement dans l’application.

Télécharger l'APK 1Win

APK vs site mobile 1win : quelles sont les différences ?

Le bookmaker 1win propose deux solutions pour parier depuis un smartphone : l’application native et le site web adapté. En réalité, ces deux moyens donnent accès aux mêmes services mais présentent des particularités distinctes à considérer.

Critère APK 1win Site mobile 1win Installation Téléchargement et installation requis Accès direct via navigateur Vitesse de chargement Ultra rapide avec pages pré-chargées Dépend de la qualité de connexion Notifications push Alertes en temps réel personnalisables Notifications limitées ou absentes Consommation de données Optimisée après installation Plus élevée avec rechargements constants Stabilité Très stable avec moins de bugs Peut présenter des bugs selon navigateur Accès rapide Icône dédiée sur écran d’accueil Nécessite d’ouvrir le navigateur Mises à jour Manuelles via téléchargement APK Automatiques dès connexion au site Espace de stockage Occupe 43-52 MB selon la version Aucun espace utilisé

L’application 1win se distingue par sa rapidité d’exécution et sa fluidité optimale. Les temps de chargement sont considérablement réduits grâce à l’optimisation native pour smartphone. En outre, les notifications push constituent un avantage majeur pour suivre vos paris en cours et ne manquer aucune promotion.

Le site web adapté reste une alternative pratique pour les joueurs occasionnels. Il ne nécessite aucun téléchargement et s’adapte automatiquement à la taille de votre écran. Cette solution convient parfaitement si vous manquez d’espace de stockage sur votre appareil ou si vous souhaitez simplement tester la plateforme.

Les deux options maintiennent le même niveau de sécurité avec cryptage SSL des données. Les fonctionnalités essentielles comme le Cash Out, les paris en direct et les options de paiement restent identiques. Finalement, le choix dépend principalement de votre fréquence d’utilisation et de vos préférences personnelles en matière d’ergonomie.

Télécharger l'APK 1Win

Quel est l’avis des utilisateurs sur l’APK 1win ?

L’application 1win recueille des retours globalement positifs de la part des parieurs africains. En effet, les joueurs apprécient la diversité de l’offre sportive et la réactivité de l’application. Néanmoins, certains aspects restent perfectibles selon les témoignages collectés sur les plateformes d’avis.

Avis des utilisateurs Android

Les parieurs Android saluent la facilité de mise en place malgré l’absence sur le Google Play Store. En réalité, la procédure via APK est clairement expliquée et ne pose généralement pas de difficulté majeure pour les utilisateurs.

Mamadou K. (Sénégal) – 18 octobre 2024 – Note : 5/5⭐ “L’application fonctionne parfaitement sur mon Samsung Galaxy A32. L’installation a pris moins de 3 minutes. Les paris en direct sont ultra fluides. Je recommande vivement pour les amateurs de football africain. Le bonus avec CASWIN4 m’a permis de multiplier mon dépôt initial par 5. Service client réactif en français.”

Kouadio A. (Côte d’Ivoire) – 25 septembre 2024 – Note : 4/5⭐ “Bonne application dans l’ensemble. Quelques ralentissements pendant les gros matchs de Ligue des Champions. Les retraits via Orange Money sont rapides et fiables. J’aurais aimé plus de compétitions ivoiriennes. L’interface reste claire et bien organisée pour naviguer facilement.”

Avis des utilisateurs iOS

Les possesseurs d’iPhone apprécient l’intégration du Face ID pour la connexion rapide. D’ailleurs, le design est jugé élégant et parfaitement adapté aux écrans Apple avec une fluidité remarquable.

Fatima B. (Maroc) – 12 novembre 2024 – Note : 5/5⭐ “Interface très agréable sur mon iPhone 13. Face ID super pratique pour se connecter rapidement. Les notifications arrivent en temps réel sans délai. Parfait pour suivre mes paris en déplacement. Le casino live fonctionne sans aucun bug ni latence.”

Yves M. (Cameroun) – 5 septembre 2024 – Note : 4/5⭐ “Bonne app mais installation compliquée au départ car absente de l’App Store camerounais. Cependant, une fois installée via changement de région, tout roule parfaitement. Les cotes sont compétitives comparées aux autres bookmakers. Support client efficace et disponible 24h/24.”

Les critiques principales concernent la disponibilité géographique variable sur iOS et quelques lenteurs occasionnelles lors des événements sportifs majeurs. Malgré cela, la majorité des joueurs soulignent la fiabilité générale de la plateforme et la qualité du service client francophone.

Télécharger l'APK 1Win

Quels sont les moyens de paiement sur l’APK 1win ?

L’application 1win propose une grande variété de méthodes de paiement adaptées aux parieurs africains. En effet, les moyens disponibles varient légèrement selon votre pays de résidence et votre devise locale.

Méthodes de versement disponibles :

Méthode Type Mise minimum Délai crédit Délai retrait Orange Money Mobile Money 1€ Instantané 24-48h MTN Mobile Money Mobile Money 1€ Instantané 24-48h Wave Portefeuille mobile 1€ Instantané 24-48h Moov Money Mobile Money 1€ Instantané 24-48h Airtel Money Mobile Money 1€ Instantané 24-48h Visa/Mastercard Carte bancaire 1€ / 650 XOF Instantané 3-5 jours Skrill Portefeuille électronique 1€ 1-5 minutes 24h Neteller Portefeuille électronique 1€ 1-5 minutes 24h Bitcoin Cryptomonnaie Variable 15 minutes Quelques heures Ethereum Cryptomonnaie Variable 15 minutes Quelques heures

Les dépôts via Mobile Money et Orange Money sont particulièrement populaires en Afrique francophone. En effet, ces méthodes permettent des transactions instantanées directement depuis votre téléphone portable. Par ailleurs, les cryptomonnaies offrent une alternative moderne avec des frais de transaction réduits et une confidentialité accrue.

Pour effectuer un versement depuis l’application, connectez-vous à votre compte et cliquez sur “Dépôt” en haut de l’écran. Ensuite, sélectionnez votre méthode de paiement préférée parmi les options disponibles. Indiquez le montant à déposer en respectant le minimum requis. Suivez les instructions spécifiques à votre méthode et validez la transaction.

Les retraits s’effectuent via les mêmes méthodes que les versements. Les portefeuilles mobiles offrent les délais les plus rapides pour récupérer votre argent. Les cartes bancaires nécessitent un délai de 3-5 jours en raison des procédures bancaires traditionnelles. Finalement, 1win ne facture aucun frais sur les transactions.

Que vaut l’application 1win face aux apps des autres bookmakers ?

Bookmaker Note app Bonus Taille Télécharger l’APK

1win 4.5/5 ⭐ 500% jusqu’à 1000€ 43 MB Télécharger l'APK 1Win

1xBet 4.2/5 ⭐ 200% jusqu’à 130€ 94 MB Télécharger l'APK 1xBet

Melbet 4.3/5 ⭐ 200% jusqu’à 200€ 85 MB Télécharger l'APK MelBet

888Starz 4.1/5 ⭐ 200% jusqu’à 300€ 68 MB Télécharger l'APK 888starz

Betwinner 4.3/5 ⭐ 100% jusqu’à 100€ 88 MB Télécharger l'APK Betwinner

1win se démarque principalement par son bonus de bienvenue exceptionnellement généreux. En effet, le pourcentage de 500% surpasse largement la concurrence sur le marché africain. Cette offre constitue un argument de poids pour les nouveaux parieurs recherchant un capital de départ conséquent.

L’application 1win affiche également la taille de fichier la plus compacte du comparatif. Avec seulement 43 MB, elle s’installe rapidement même avec une connexion internet modeste. Par conséquent, cette légèreté n’impacte en rien les performances ou la richesse des fonctionnalités disponibles.

Les alternatives comme l’APK 1xBet ou télécharger l’app Melbet proposent une profondeur de marchés légèrement supérieure sur certains sports. Leur ergonomie reste toutefois plus chargée et moins intuitive pour les débutants. Pour ceux qui souhaitent installer l’apk 888starz sur mobile, cette plateforme mise sur un équilibre entre simplicité et variété des options de pari. Enfin, l’application Betwinner partage de nombreuses similitudes avec 1win en termes de fonctionnalités.

Pour découvrir d’autres alternatives de qualité, consultez notre sélection des 10 meilleures applications de paris sportifs à télécharger en Afrique. Ce comparatif détaillé vous aidera à choisir la plateforme correspondant parfaitement à vos besoins spécifiques.

Pourquoi télécharger l’APK 1win sur votre mobile aujourd’hui ?

L’application 1win représente une solution complète pour les parieurs en Afrique francophone. En premier lieu, le bonus de 500% jusqu’à 1000€ figure parmi les plus généreux du marché africain. De plus, l’interface optimisée garantit une navigation fluide sur tous les types de smartphones.

Les options de paiement locales comme Orange Money, MTN et Wave facilitent grandement les transactions. Par ailleurs, le support client francophone disponible 24h/24 et 7j/7 constitue un atout majeur pour résoudre rapidement vos éventuelles questions.

Quelques contraintes techniques persistent néanmoins selon les retours utilisateurs. D’une part, l’installation nécessite des manipulations spécifiques sur Android via les sources inconnues. D’autre part, l’ergonomie riche en fonctionnalités peut dérouter légèrement les débutants lors des premières utilisations.

Points forts Bonus exceptionnel de 500% jusqu’à 1000€ avec code CASWIN4

Bonus exceptionnel de 500% jusqu’à 1000€ avec code CASWIN4 Application légère de 43 MB rapide à installer

Application légère de 43 MB rapide à installer Plus de 50 sports disponibles avec paris en direct

Plus de 50 sports disponibles avec paris en direct Mobile Money accepté (Orange, MTN, Wave, Moov, Airtel)

Mobile Money accepté (Orange, MTN, Wave, Moov, Airtel) Support client 24/7 en français efficace

Support client 24/7 en français efficace Streaming vidéo intégré sur certains événements

Streaming vidéo intégré sur certains événements Interface fluide optimisée pour les connexions 3G/4G Points faibles Installation APK nécessaire sur Android via origines externes

Installation APK nécessaire sur Android via origines externes Manipulation requise sur iOS dans certains pays africains

Manipulation requise sur iOS dans certains pays africains Ergonomie chargée pouvant dérouter les débutants

Ergonomie chargée pouvant dérouter les débutants Ralentissements occasionnels pendant les événements majeurslimitée sur certains App Store locaux

L’APK 1win offre un excellent rapport entre fonctionnalités et accessibilité. Finalement, le bonus généreux et la diversité des moyens de paiement en font un choix particulièrement pertinent pour les parieurs africains recherchant une plateforme complète et fiable.

Télécharger l'APK 1Win

FAQ – APK 1win

L’application 1win est-elle sûre et sécurisée ? Oui, l’application 1win apk est parfaitement sécurisée et ne pose aucun risque pour votre appareil mobile. La plateforme est autorisée par la licence de Curaçao. Le téléchargement depuis le site officiel garantit l’obtention de la version authentique sans logiciel malveillant.

Comment télécharger 1win sur Android sans Google Play Store ? Pour télécharger 1win sur Android, accédez directement au site officiel du bookmaker depuis votre navigateur. Ensuite, cliquez sur la section applications et sélectionnez Android. Activez les origines inconnues dans vos paramètres de sécurité avant de lancer l’installation du fichier APK téléchargé.

Le bookmaker offre-t-il un bonus pour télécharger l’app 1win ? Oui, 1win se distingue en offrant un bonus exceptionnel lors du téléchargement de son application. En téléchargeant l’app et en créant votre compte avec le code CASWIN4, vous recevez 500% sur votre premier dépôt jusqu’à 1000€.

Puis-je parier en direct depuis l’APK 1win ? Absolument. L’application mobile donne accès à toute la section paris en direct avec des centaines de matchs diffusés simultanément. Les cotes s’actualisent en temps réel pendant les événements. Le streaming vidéo est disponible pour certains matchs directement dans l’application.

Comment mettre à jour l’application 1win ? Sur iOS, les mises à jour se font automatiquement via l’App Store. Sur Android, retournez sur le site officiel 1win pour télécharger la nouvelle version de l’APK. L’app vous avertit généralement quand une mise à jour est disponible pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités.

Quels moyens de paiement sont acceptés sur l’app 1win ? L’application accepte Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Moov Money, Airtel Money pour les solutions locales. Les cartes bancaires Visa et Mastercard fonctionnent également. Les portefeuilles électroniques Skrill et Neteller sont disponibles ainsi que les cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum.

L’APK 1win fonctionne-t-elle sur tous les téléphones Android ? L’application est compatible avec Android 5.0 et versions ultérieures. Cela couvre la quasi-totalité des smartphones utilisés en Afrique, même les modèles d’entrée de gamme sortis il y a 4-5 ans. Vous avez besoin d’au moins 50 MB d’espace libre pour l’installation.