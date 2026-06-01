Bonus bet365: Offre de bienvenue en 2026, conditions et comment l’activer

4 rating Bonus Bet365 Jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue Safety net bet : bonus débloqué si 1er pari perdant

Freebets uniquement

Freebets disponibles 7 jours Termes & Conditions Licence ANJ n° 0067-PS-2026-04-16-AGR-00. Site officiel : bet365.fr. Jouer comporte des risques, réservé aux français de +18 ans. S'inscrire sur Bet365

Le bonus de bienvenue bet365 en France peut monter jusqu’à 100 €. Pour l’obtenir, vous devez perdre votre 1er pari.

Nous l’avons testé le 27 mai 2026, au lendemain du lancement officiel de bet365.fr.

Verdict : une offre qui s’aligne sur les meilleurs bonus en France, mais qui reste un ton en dessous de Winamax ou Unibet, dont les offres restent plus avantageuses (cash pour l’un, 110 € pour l’autre).

Lancé le 26 mai 2026, soit juste avant les Finals de NBA (début le 3 juin) et moins de trois semaines avant la Coupe du Monde 2026 (début le 11 juin), c’est l’occasion idéale pour créer un compte et faire un 1er pari sur l’un de ces événements.

Quelle est l’offre de bienvenue bet365 en France ?

bet365 propose à ses nouveaux clients un Safety Net Bet : si vous perdez votre premier pari, alors bet365 crédite votre compte en freebets avec un montant équivalent à votre mise (100 € max.).

Vue de notre page “offres” lors de notre test du bonus bet365

L’activation ne nécessite aucun code promo bet365, il suffit de créer un compte, de déposer de l’argent, de cocher la case dédiée, puis de placer votre mise qualifiante.

Ce format « premier pari garanti » est désormais bien ancré dans les habitudes du marché français. C’est exactement le même bonus que Betclic.

Le vrai problème de ce bonus bet365 : les freebets ne sont valables que 7 jours là où chez Betclic ils sont valables 30 jours et chez Unibet 365 jours !

Si vous ne trouvez pas de match sur lequel parier dans les 7 jours, vos freebets seront perdus…

Côté montant, celui-ci atteint le plafond recommandé par l’ANJ pour les bonus de paris sportifs, 100 €.

Conditions du bonus bet365 : ce qu’il faut lire avant d’activer

Condition du bonus Détails du bonus bet365 Montant maximum 100 € Type de bonus Freebets (Safety Net Bet) Pari qualifiant Premier pari sportif après inscription et dépôt Déclenchement Uniquement si le pari qualifiant est perdant Cote minimale Aucune n’est mentionnée dans les T&C Délai de validité des crédits 7 jours à compter de l’ajout au solde Rollover / wagering Les freebets ne sont pas retirables. Ils doivent être remisés au moins une fois, seuls les gains nets le sont Sports éligibles Toutes disciplines disponibles sur bet365.fr Dépôt minimum 5 € Délai pour réclamer l’offre 30 jours après la création du compte Code promo requis Non

Note importante : les T&C complets sont consultables directement sur bet365.fr, dans la section Promotions et sur la page du bonus de bienvenue. Nous recommandons de les vérifier avant toute activation, car les conditions peuvent évoluer à tout moment.

Comment activer le bonus bet365 étape par étape

Nous avons réalisé l’inscription complète sur bet365.fr le 27 mai 2026. Voici le processus tel que nous l’avons vécu.

Rendez-vous sur bet365.fr et cliquez sur le bouton jaune « S’inscrire » en haut à droite de l’écran. Remplissez vos informations personnelles : pays de résidence, email, numéro de téléphone, prénom, nom, date et lieu de naissance. Définissez vos limites de jeu responsable (obligation ANJ) : limites de mise hebdomadaire et de dépôt. Renseignez vos identifiants (email + mot de passe). Le champ « code bonus » est visible à cette étape, vous pouvez le laisser vide. Téléchargez vos documents pour la vérification du compte : une pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport ou permis de conduire). La validation KYC peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures selon l’affluence. Effectuez votre premier dépôt. Le minimum est de 5 €, mais pour profiter pleinement de l’offre, déposez le montant que vous souhaitez parier (dans la limite de 100 € pour le premier pari protégé). Cochez impérativement la case « Réclamer [montant du dépôt] € en Bet Crédits » pour activer l’offre.

Quelle est la valeur réelle du bonus bet365 ?

La valeur réelle du bonus bet365 oscille entre 0 € et 100 € selon que vous gagnez ou perdez vos paris.

Scénario A : vous gagnez votre premier pari (100 € à cote 2.00)

Vous récupérez 100 € de gains nets en cash retirable.

L’offre est clôturée, vous ne recevez aucun freebet.

Bilan : vous repartez avec 200 € au total (votre mise de 100 € + 100 € de gains).

Scénario B : vous perdez votre premier pari (100 € à cote 2.00)

Vous perdez vos 100 €, mais vous recevez 100 € en freebets dans les minutes qui suivent.

Vous devez rejouer ces crédits dans les 7 jours sur le pari de votre choix.

Si vous rejouez ces 100 € de freebets à cote 2.00 et gagnez → vous récupérez 100 € de gains nets en cash retirable. La mise en freebets, elle, n’est pas rendue.

Si vous perdez également ce second pari → les freebets sont perdus définitivement.

En clair : le bonus n’a de valeur que si votre premier pari est perdant, et à condition de remporter le pari joué avec vos freebets. C’est un filet de sécurité sur votre première mise.

Les sports et marchés disponibles pour utiliser le bonus

Pour les amateurs de basketball, l’offre est particulièrement dense : NBA, Euroligue, Pro A, FIBA, NCAA, les principales compétitions mondiales sont disponibles avec des marchés variés (vainqueur du match, handicap, total de points, performances individuelles de joueurs).

Les compétitions de Basket éligibles au bonus bet365

Sur un match NBA, vous pouvez par exemple miser sur le vainqueur, le total de points combinés, le meilleur marqueur de la rencontre, ou encore l’écart final.

Le Bet Builder permet de combiner plusieurs de ces sélections sur un même match en une seule mise, une fonctionnalité particulièrement adaptée aux parieurs qui suivent la NBA de près et souhaitent croiser plusieurs analyses sur une même rencontre.

Parmi les autres sports couverts :

Football

Tennis

Rugby

Cyclisme

Handball

Volleyball

Natation

MMA

À noter que certaines disciplines ne sont pas disponibles sur bet365.fr : les courses hippiques, l’e-sport, les virtuels, le fantasy sport, le cricket et les fléchettes.

Les options de dépôt et retrait concernant le bonus

Comme nous le mentionnons dans notre avis bet365 suite à nos tests, le bookmaker propose plusieurs méthodes de dépôt pour obtenir votre bonus : carte bancaire (Visa, Mastercard), Apple Pay, Google Pay, Paysafecard et virement bancaire.

Le dépôt minimum est de 5 €pour commencer à parier sur bet365 .

Peut-on retirer immédiatement le bonus de bienvenue bet365 ?

Non, le bonus de bienvenue bet365 ne peut pas être retiré immédiatement, et ce pour deux raisons.

La première est liée au format du bonus lui-même : les freebets reçus après un pari qualifiant perdant doivent obligatoirement être rejoués avant tout retrait.

Seuls les gains générés par ces crédits tombent dans votre solde retirable.

La seconde concerne les retraits en général sur bet365.fr : seuls les virements bancaires sont autorisés pour retirer vos fonds, avec un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrés.

Bet365 exige également une vérification d’identité complète avant de valider tout premier retrait, pièce d’identité et justificatif de domicile.

Nous vous recommandons de compléter cette étape dès l’inscription pour ne pas bloquer vos gains au moment où vous souhaitez les encaisser.

Même si vous gagnez avec vos freebets dès le premier jour, comptez au minimum quelques jours avant de voir l’argent sur votre compte bancaire.

Que vaut le bonus bet365 face à celui des concurrents ?

Bookmaker Offre de bienvenue Conditions Bet365 100 € en freebets 1er pari perdant remboursé, crédits valables 7 jours Winamax 100 € en cash 1er pari perdant remboursé en argent réel, sans conditions de remise en jeu Unibet 110 € en freebets 1er pari doublé (gagnant ou perdant) Betclic 100 € en freebets Même format que Bet365, freebets valables 30 jours

La vraie distinction sur ce tableau, c’est Winamax : leur remboursement en cash signifie que vous pouvez retirer directement les 100 € sans condition supplémentaire.

C’est une proposition de valeur nettement différente de celle de bet365.

Unibet se distingue par sa mécanique de pari doublé, en plus d’offrir un plafond plus élevé : que votre pari soit gagnant ou perdant, vous récupérez 110 € en freebets.

bet365 s’aligne donc sur Betclic avec les crédits de paris, une offre solide mais clairement pas la meilleure.

Le bonus bet365 vaut-il le coup ? Notre verdict

Après avoir testé l’inscription, le dépôt et le processus d’activation complet le 27 mai 2026, notre position est nuancée.

Le bonus bet365 correspond à l’offre de Betclic : 100 € en freebets si le premier pari est perdant.

Ce n’est pas l’offre la plus haute (Unibet propose 110 €), ni la meilleure mécanique (nous préférons les 1er paris doublés peu importe le résultat) et le remboursement ne se fait pas en cash.

Mais ce bonus a le mérite d’exister, en France, tous les bookmakers n’en proposent pas (CircusBet et Netbet). Le vrai problème de ce bonus : les freebets valables 7 jours.

Pour les chasseurs de bonus, ce n’est pas l’offre du siècle. En revanche, pour tous les autres parieurs, c’est l’occasion de créer un compte sur bet365 et de tester ses services avec une garantie en cas de 1er pari perdu.

Le bonus est versé automatiquement sur votre compte à l’issue de votre échec sur le 1er pari, sans aucune friction.

Pour les parieurs NBA et basket en général, la vraie valeur de bet365 réside davantage dans ses fonctionnalités exclusives (le Bet Builder couvrant 16 sports, la règle « 2 Goals Up », « Sub On Play On ») que dans son bonus d’inscription.