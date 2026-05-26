Inscription Bet365: Comment créer son compte ?

C’est officiel depuis ce mardi 26 mai 2026 : bet365 ouvre enfin son site français. Pour les fans de NBA, c’est un événement à part. Le géant britannique est historiquement l’un des bookmakers les plus généreux sur le basket américain, avec une profondeur de cotes sur les joueurs qu’aucun opérateur français n’égalait jusqu’ici. Wembanyama, Jokic, Doncic, etc : leurs lignes statistiques individuelles deviennent enfin pariables avec un vrai choix de marchés.

Nouveau 5 rating Avis Bet365 Jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue Légal en France

Bookmaker fiable et régulé par l'ANJ (depuis Avril 2026)

Spécialiste du Basket S'inscrire sur Bet365

Ce guide vous accompagne pas à pas dans l’inscription sur bet365 France, l’activation du bonus de bienvenue jusqu’à 100€ et les premiers paris à placer sur la NBA. Pour le détail des cotes habituelles et de la plateforme, vous pouvez consulter notre avis complet sur bet365.

L’offre de bienvenue bet365 en bref

L’offre de lancement est un premier pari protégé jusqu’à 100€. Concrètement : vous misez sur le marché de votre choix (NBA, NCAA, EuroLeague, peu importe). Si le pari passe, vous touchez vos gains classiques. S’il perd, bet365 vous rembourse l’équivalent de votre mise (plafonné à 100€) en freebets à rejouer.

Conditions de l’offre Détail Type d’offre Premier pari protégé (remboursé en paris remboursés) Montant maximum 100 € en freebets Dépôt minimum 5 € Date limite de réclamation 1 mois après l’inscription Cote minimale Aucune cote minimale imposée Conditions de mise des crédits Les gains excluent la mise en freebets

Aucun code à saisir lors de l’inscription : il suffit de cocher la case “Réclamer 100€ en bet crédits” sur l’écran du premier dépôt. Si vous voulez vérifier les éventuelles évolutions de l’offre, on tient à jour notre page dédiée au code promo bet365.

Inscription bet365 France : le pas à pas

L’inscription suit le parcours standard d’un opérateur agréé par l’ANJ. Comptez environ cinq minutes pour la création du compte, plus quelques heures à une journée pour la validation KYC (on y revient). Préparez en amont une pièce d’identité valide et un RIB, ça vous fera gagner du temps.

Étape 1 : Accéder au site bet365 France

Rendez-vous sur la page d’inscription bet365 France. Le bouton jaune “S’inscrire” en haut à droite ouvre le formulaire. La page d’accueil met en avant le bandeau “Premier pari protégé jusqu’à 100€” qui correspond à l’offre de bienvenue.

Page d’accueil de bet365.fr – 26 Mai 2026

Étape 2 : Remplir le formulaire d’inscription

Le formulaire demande les informations classiques : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, email, numéro de téléphone, nationalité. Vous choisissez ensuite un identifiant et un mot de passe. Comptez deux à trois minutes si vous tapez vite.

Etape données personnelles – 26 mai 2026

Étape 3 : Fixer ses limites de jeu (obligatoire ANJ)

Depuis la régulation ANJ, tout opérateur français doit faire fixer à ses nouveaux inscrits des limites hebdomadaires de dépôt et de mise. Bet365 vous propose un écran dédié.

Astuce : ces limites peuvent être resserrées à tout moment, mais ne peuvent être relâchées qu’après un délai d’attente. Mieux vaut donc démarrer prudent et ajuster ensuite si besoin.

Limites de jeu hebdomadaires – 26 mai 2026

Étape 4 : Justificatif d’identité

C’est l’étape qui peut faire patienter. Vous téléversez une pièce d’identité (CNI, passeport ou permis) et un justificatif d’identité.

Important à savoir le jour du lancement : la validation KYC est plus lente que d’habitude. Notre dossier de test, soumis ce mardi, est toujours en cours de vérification deux heures après soumission. Le rush des inscriptions du jour J explique probablement ces délais. Comptez plusieurs heures, voire la journée entière, avant que les docs soient validées. Dans les jours qui viennent, ce délai devrait revenir à la norme du marché (15 minutes à 2 heures). Heureusement, la validation n’est nécessaire que pour les retraits, pas les prises de pari.

Délai anormal sur la validation des documents d’identité – 26 mai 2026

En parallèle, vous recevez un mail intitulé “bet365 s’engage en faveur du Jeu responsable” qui rappelle les outils disponibles (limites de dépôt, auto-exclusion, suivi du temps de jeu). C’est standard, mais pas inutile de jeter un œil avant de se lancer.

Confirmation de création de compte – 26 Mai 2026

Étape 5 : Premier dépôt et activation du bonus

Une fois le compte validé, direction l’écran de dépôt. Le minimum est de 5€, mais pour exploiter pleinement l’offre, déposez au moins le montant que vous comptez parier (qui sera remboursé en cas de défaite). Astuce : si vous voulez un premier pari protégé à 80€, déposez 80€. Le plafond du remboursement est de 100€, donc inutile de dépasser cette somme pour cette première étape.

Sur l’écran de dépôt, cochez la case “Réclamer 100€ en Bet Crédits” avant de valider. Une fois le paiement effectué, une modale “Dépôt effectué avec succès” confirme l’opération.

Confirmation dépôt via carte bancaire – 26 mai 2026

Nouveau 5 rating Avis Bet365 Jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue Légal en France

Bookmaker fiable et régulé par l'ANJ (depuis Avril 2026)

Spécialiste du Basket S'inscrire sur Bet365

Le premier pari après l’inscription: playoffs NBA oblige

Le compte est crédité, le bonus est activé : il ne reste qu’à choisir son premier pari. Pour le lectorat Basket USA, l’offre du jour est plutôt généreuse côté NBA. Le match d’ouverture mis en avant à la une de bet365 France est San Antonio Spurs vs OKC Thunder, mercredi 27 mai à 2h30 (heure française). Voici les principales cotes proposées sur cette affiche.

Marché SA Spurs OKC Thunder Vainqueur du match 2,50 1,55 Handicap (+4,5 / -4,5) 1,84 1,84 Total points (Plus / Moins de 216,5) 1,84 1,84

Les cotes boostées Wembanyama, signature bet365

C’est ici que bet365 sort vraiment du lot pour les fans NBA. Le bookmaker propose deux paris personnalisés sur Victor Wembanyama avec une cote boostée par rapport à sa cote standard :

Pari personnalisé Wembanyama Cote initiale Cote boostée 20+ pts, 15+ rebonds, 5+ passes, 2+ tirs à 3 pts 9,00 9,00 25+ pts, 5+ passes, 3+ tirs à 3 pts 7,75 8,50

Cotes boostées Wemby – 26 mai 2026

Une mise de 10€ sur le second combo rapporte 80€ de gains potentiels, contre 67,50€ en cote standard. Pour un parieur qui suit la trajectoire du Français cette saison, c’est exactement le genre de pari qui justifie de tester la plateforme.

Le pari personnalisé : construisez votre propre combiné NBA

L’autre force de bet365 sur le basket, c’est le pari personnalisé (équivalent du Bet Builder). Vous combinez vous-même plusieurs marchés au sein d’un même match : une ligne statistique sur un joueur, le vainqueur, un total, un handicap, etc. Le bookmaker calcule automatiquement la cote combinée en tenant compte de la corrélation entre les événements.

Exemple testé sur Spurs – Thunder : Wembanyama 30+ points + Victoire Spurs = cote 5,15. Avec une mise de 10€, le gain potentiel grimpe à 51,50€. C’est mathématiquement cohérent : un Wemby à 30+ points augmente significativement les chances de victoire de San Antonio, donc la cote combinée en bénéficie. Le pari personnalisé est particulièrement adapté au basket, où les performances individuelles des stars ont un impact direct sur le résultat.

Wembanyama 30+ points + SA Spurs vainqueur” avec cote 5,15 et gain potentiel 51,50€ pour 10€ misés

L’option pari “value” : utiliser le pari protégé sur un underdog

Stratégiquement, le bonus “premier pari protégé” se prête bien à un pari à cote moyenne ou haute. Sans le bonus, vous prendriez peut-être OKC à 1,55 (gain limité). Avec le filet de sécurité, vous pouvez tenter le Spurs à 2,50, ou directement une cote boostée Wemby à 8,50. Si ça passe, le gain est réel. Si ça ne passe pas, vous récupérez votre mise en freebets pour rebondir. Le calcul de la value est nettement à l’avantage du parieur, à condition d’être conscient que les freebets ne sont remboursés qu’une fois et que les gains issus des crédits excluent la mise initiale.

Ce que bet365 apporte aux parieurs NBA (et qu’on ne trouve pas ailleurs)

Une profondeur de props joueurs inédite en France

Là où la plupart des bookmakers français se limitent au vainqueur, au handicap et au total de points sur la NBA, bet365 propose des dizaines de props par match : points individuels, rebonds, passes décisives, paniers à trois points, double-double, triple-double, combinaisons (points + rebonds, points + passes), premier joueur à marquer, dernier joueur à marquer, etc. Sur les stars (Wembanyama, Jokic, Doncic, SGA), le menu est encore plus large.

Encaissement anticipé (cash out)

Disponible sur la majorité des marchés, le cash out vous permet de clôturer un pari avant la fin du match. Particulièrement utile en NBA, où un Q4 catastrophique peut faire basculer un prono qui semblait acquis trois minutes avant la fin. Vous pouvez sécuriser une partie des gains ou limiter une perte.

Mobile, dépôts et retraits

Les méthodes de paiement disponibles au lancement sont la carte bancaire (Visa, Mastercard), le virement bancaire et Paysafecard. PayPal pose en revanche question : le support client nous a confirmé en live chat que l’option était bien active sur la version française, mais elle n’apparaît concrètement nulle part dans les options de dépôt de notre compte test. Difficile de savoir s’il s’agit d’un déploiement progressif, d’un bug d’affichage ou d’une approximation côté support. À surveiller dans les jours qui viennent. Les retraits sont gratuits, avec un délai annoncé de 1 à 3 jours ouvrés selon la méthode choisie.

Côté mobile, l’application bet365 n’est pas encore disponible sur les stores français au moment du lancement. La plateforme reste accessible via le navigateur mobile, qui est bien optimisé (les captures de cet article ont été faites depuis ce navigateur web), mais les habitués de l’app sur les versions internationales devront patienter.

Notre verdict pour les parieurs NBA

Le lancement de bet365 en France est une vraie bonne nouvelle pour les parieurs NBA. La profondeur des marchés joueurs, les cotes boostées récurrentes sur les stars et les paris personnalisés font de bet365 une option crédible voire supérieure aux bookmakers français historiques sur le segment basket américain. L’offre de bienvenue à 100€ en pari protégé n’est pas révolutionnaire, mais elle est claire, accessible (5€ de dépôt minimum) et bien adaptée à un premier pari à cote moyenne ou haute, type Spurs ou cote boostée Wemby.

Bémols à connaître : la validation des docs est lente le jour du lancement (compter plusieurs heures), PayPal n’est pas proposé, et l’application mobile n’est pas encore disponible. Rien de rédhibitoire, mais autant le savoir.

Pour aller plus loin sur l’offre, les marchés et nos retours d’expérience, consultez notre avis détaillé bet365.

Nouveau 5 rating Avis Bet365 Jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue Légal en France

Bookmaker fiable et régulé par l'ANJ (depuis Avril 2026)

Spécialiste du Basket S'inscrire sur Bet365

Les jeux d’argent sont interdits aux mineurs et peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Offre soumise à conditions, à réclamer avant le 25 juin 2026 à 15h45.