Comment retirer de l’argent sur 1xBet en 2026 ?

Pour retirer de l’argent sur 1xBet, ouvrez l’application puis suivez Menu > Autre > Gestion du compte > Retirer. Sélectionnez ensuite Wave, Orange Money ou un autre moyen de paiement et confirmez votre demande.

En novembre 2026, notre équipe a relevé 15 minutes pour un retrait Wave de 700 XOF en Côte d’Ivoire, contre un parcours MTN ralenti par 20 heures de vérification KYC. Complétez votre profil avant tout retrait et veillez à la qualité des documents envoyés afin d’éviter tout blocage de la demande.

1XBET Retrait 1xBet Retrait Wave reçu en 15 min lors de notre test

Retraits Mobile Money de 500 à 1 500 000 XOF

Pas de frais de retrait relevés sur Wave et Orange Money Retirer ses gains Vérifié aujourd’hui par notre équipe Conditions générales: 18+. Retrait de 500 à 1 500 000 XOF via Wave, Orange Money, MTN ou Moov. Même numéro qu’au dépôt obligatoire. Vérification d’identité jusqu’à 72h au premier retrait.

Sommaire 1. Comment faire un retrait sur 1xBet étape par étape ?

2. Où se trouve le bouton Retirer dans l’application 1xBet ?

3. Peut-on retirer l’argent d’un bonus 1xBet ?

4. Quelles conditions remplir avant de faire un retrait sur 1xBet ?

5. Les moyens de retrait sur 1xBet en Afrique

6. Comment faire un retrait sur 1xBet chez un partenaire ou par ID ?

7. Délai des retraits sur 1xBet

8. Comment suivre l’avancée d’un retrait 1xBet ?

9. Problème de retrait 1xBet : pourquoi votre argent est-il bloqué ?

10. Questions fréquentes : comment retirer de l’argent sur 1xBet ?

Comment faire un retrait sur 1xBet étape par étape ?

Pour faire un retrait sur 1xBet, connectez-vous à votre compte, accédez à la rubrique “Retirer des fonds”, choisissez votre moyen de paiement et suivez la procédure.

Connectez-vous à votre compte joueur 1xBet. Appuyez sur Menu, dans le bandeau inférieur droit de la page. Descendez jusqu’à la partie “Mon compte”, puis sélectionnez “Retirer des fonds”.

Accès aux retraits sur le site mobile 1xBet

Choisissez votre méthode de paiement dans la Caisse. Saisissez le montant à retirer, dans la limite autorisée par la méthode choisie. Renseignez votre numéro de téléphone associé au portefeuille Mobile Money utilisé pour le dépôt. Vérifiez les informations, puis confirmez pour envoyer votre demande de retrait.

Aperçu des méthodes de retrait disponibles en Côte d’Ivoire

Vous pouvez ensuite consulter l’évolution de votre retrait via le bouton vert “Demande de retrait” sur la même page.

Où se trouve le bouton Retirer dans l’application 1xBet ?

Dans l’application 1xBet sur Android, le bouton “Retirer” se trouve dans la rubrique “Gestion du compte”, accessible depuis le menu.

Pour y accéder :

Ouvrez l’APK 1xBet et appuyez sur “Menu”, en bas à droite Sélectionnez “Autre” dans la barre des catégories Appuyez sur “Gestion du compte” Choisissez “Retirer”, à côté du bouton “Effectuer un dépôt”

Pour retirer des fonds sur le site mobile, le parcours diffère : Menu > Mon compte > Retirer des fonds. Les deux interfaces donnent ensuite accès à la Caisse.

Accès au bouton “Retirer” dans l’application Android

Peut-on retirer l’argent d’un bonus 1xBet ?

Les fonds bonus ne sont pas retirables tant que les conditions de mise ne sont pas remplies. Vérifiez toujours les conditions de votre offre avant de jouer : notre page consacrée au code promo de 1xBet les détaille.

Contrairement au solde disponible réel, qui comprend vos dépôts et vos gains, le bonus est un crédit bloqué. En Côte d’Ivoire, pour débloquer les fonds issus du bonus sportif, vous devez d’abord miser 12 fois le montant du bonus sur des combinés d’au moins trois sélections, chacune cotée à 2,10 minimum.

Prenons un dépôt de 1 000 XOF : le bonus de bienvenue à 200 % ajoute 2 000 XOF, soit 3 000 XOF sur votre compte. Ces 2 000 XOF de bonus ne sont pas immédiatement retirables. Pour débloquer les fonds concernés, vous devez d’abord remplir le rollover x12, soit 24 000 XOF de mises éligibles.

Combiné NBA de 2 000 XOF : trois sélections à plus de 2,10

Quelles conditions remplir avant de faire un retrait sur 1xBet ?

Pour effectuer un retrait sur 1xBet, vous devez avoir un profil renseigné, un solde disponible et un moyen de paiement conforme aux règles du bookmaker.

Profil complété : vos nom, date de naissance et adresse doivent être correctement renseignés. Retrouvez les étapes pour créer un compte 1xBet.

vos nom, date de naissance et adresse doivent être correctement renseignés. Retrouvez les étapes pour créer un compte 1xBet. Vérification d’identité : 1xBet peut demander des justificatifs à tout moment, y compris avant d’autoriser le retrait.

1xBet peut demander des justificatifs à tout moment, y compris avant d’autoriser le retrait. Solde disponible : le montant demandé doit être couvert par vos fonds retirables. Un bonus dont les conditions de mise restent à remplir n’est pas un solde librement retirable.

le montant demandé doit être couvert par vos fonds retirables. Un bonus dont les conditions de mise restent à remplir n’est pas un solde librement retirable. Coordonnées de paiement : utilisez le même portefeuille ou numéro Mobile Money qu’au dépôt. Les moyens de paiement doivent vous appartenir.

utilisez le même portefeuille ou numéro Mobile Money qu’au dépôt. Les moyens de paiement doivent vous appartenir. Mises effectuées : les paris cumulés doivent être équivalents aux dépôts. Un retrait sans activité de jeu suffisante peut être refusé.

Ce dernier point est souvent méconnu des joueurs. Si vous déposez 10 000 XOF et n’engagez que 6 000 XOF sur des paris NBA, 1xBet peut refuser votre retrait : ses conditions générales exigent un volume de mises équivalent aux dépôts, à des cotes d’au moins 1,10. Cette règle s’applique même sans bonus actif.

Pourquoi 1xBet demande-t-il une pièce d’identité avant le retrait ?

1xBet demande a minima une pièce d’identité pour vérifier que le compte appartient bien au joueur et prévenir les fraudes. Dans Menu > Profil personnel, nous avons renseigné les informations liées à notre document d’identité : son numéro et sa date de délivrance. Le bookmaker peut aussi réclamer une copie d’une pièce officielle avec photographie et un justificatif du moyen de paiement.

La vérification d’identité peut retarder un premier retrait. Notre vérification a été validée sous 20 heures, mais les conditions de 1xBet prévoient jusqu’à 72 heures pour examiner les documents. Des contrôles supplémentaires peuvent être effectués dans certains cas.

Informations d’identité du profil 1xBet

Les moyens de retrait sur 1xBet en Afrique

Les moyens de retrait proposés par 1xBet varient selon les pays. Voici les méthodes que nous avons relevées dans les cinq marchés étudiés.

Pays Méthodes de retrait disponibles 1xBet Côte d’Ivoire Wave, Orange Money, MTN, Moov, Visa/Mastercard, AstroPay, Binance Pay, Airtm, MoneyGo USD, cryptomonnaies 1xBet Sénégal Orange Money, Wave, Wizall, cryptomonnaies 1xBet Cameroun MTN, Orange Money, Express Union, cryptomonnaies 1xBet Maroc Espèces, cryptomonnaies 1xBet Algérie Espèces, cryptomonnaies

1xBet impose d’utiliser les mêmes coordonnées de paiement qu’au dépôt. Si vous avez alimenté votre compte par différentes méthodes, les retraits doivent être répartis proportionnellement.

Imaginons que vous déposiez 6 000 XOF par Wave et 4 000 XOF par Orange Money. Wave représente 60 % de vos dépôts, Orange Money 40 %. Pour un retrait de 5 000 XOF, la règle de 1xBet implique donc 3 000 XOF vers Wave et 2 000 XOF vers Orange Money, sous réserve des fonds retirables. Vous ne pouvez pas choisir librement de tout récupérer sur Wave.

Retirer de l’argent sur 1xBet par Wave

Voici comment retirer de l’argent sur 1xBet par Wave :

Dans la rubrique “Retraits”, appuyez sur “Wave”. Saisissez le montant souhaité, entre 500 et 1 500 000 XOF. Renseignez le numéro de téléphone associé à votre compte Wave, utilisé lors du dépôt. Vérifiez les informations, puis confirmez l’opération.

Formulaire de retrait Wave

Attention à bien utiliser les mêmes coordonnées de paiement qu’au dépôt : 1xBet peut refuser une demande qui ne respecte pas cette règle.

Retirer de l’argent sur 1xBet par Orange Money

Pour découvrir comment retirer de l’argent sur 1xBet par Orange Money, suivez ces étapes :

Accédez aux retraits et sélectionnez “Orange Money”. Indiquez le montant à retirer, dans une fourchette allant de 500 à 1 500 000 XOF. Saisissez le numéro Orange Money utilisé pour effectuer votre dépôt. Vérifiez les coordonnées, puis appuyez sur “Confirmer”.

En cas de problème de retrait 1xBet par Orange Money, consultez “Demandes de retrait” en haut de page pour vérifier le statut de l’opération avant de contacter l’assistance. Conservez votre numéro de compte joueur et les références de la demande.

Formulaire de retrait Orange Money

MTN MoMo et Moov Money : sont-ils proposés pour retirer sur 1xBet ?

MTN MoMo (Mobile Money) et Moov Money figurent parmi les méthodes de retrait disponibles sur 1xBet en Côte d’Ivoire et au Cameroun en novembre 2026. Les deux formulaires affichent les mêmes limites : 500 à 1 500 000 XOF. Il suffit de renseigner le montant et le numéro de téléphone associé au portefeuille utilisé lors du dépôt.

En cas de problème de retrait 1xBet par MTN Money, vérifiez d’abord qu’il apparaît dans “Demandes de retrait”, ainsi que la concordance de vos coordonnées de paiement. Ces vérifications valent également pour Moov Money. Si la demande reste bloquée, contactez l’assistance avec votre numéro de compte joueur et les références de la transaction.

Retraits MTN et Moov Money

Comment faire un retrait sur 1xBet chez un partenaire ou par ID ?

Le bookmaker dispose d’un réseau d’agents équipés de MobCash, une application permettant le retrait 1xBet par ID. Ils peuvent retirer des fonds du compte d’un joueur et de les lui verser en espèces. Cette possibilité dépend du pays : au Maroc et en Algérie, les retraits en espèces figurent parmi les options proposées, aux côtés des cryptomonnaies.

En Côte d’Ivoire, nous n’avons pas trouvé d’option “Espèces” dans la Caisse, ni de rechargement par ID. Contrairement aux versions marocaines et algériennes, cette méthode n’y est pas directement affichée.

Avant de vous déplacer dans un point de vente, faites confirmer par l’assistance 1xBet que l’agent est agréé pour effectuer ce retrait. Ne transmettez jamais votre mot de passe ni un code de confirmation à un intermédiaire.

Délai des retraits sur 1xBet

Les délais relevés dans notre dossier diffèrent selon la méthode et les vérifications :

Retrait Wave le 9 novembre 2026 : demande de 700 XOF à 14 h, réception à 14 h 15, soit 15 minutes de délai.

Retrait MTN le 2 novembre 2026 : demande de 3 100 XOF à 10 h 30, suivie de 20 heures de vérification KYC. Réception 5 heures après la validation de l’identité.

De son côté, le bookmaker annonce 15 minutes pour les retraits Mobile Money en Côte d’Ivoire, jusqu’à 1 heure pour les e-wallets et 7 jours ouvrables pour les cartes bancaires.

Comment suivre l’avancée d’un retrait 1xBet ?

Pour suivre un retrait 1xBet qui tarde, rendez-vous dans Menu > Mon compte > Historique des transactions, sur le site mobile : vous y retrouverez les opérations enregistrées et leurs informations de suivi.

Accès à l’historique des transactions

Problème de retrait 1xBet : pourquoi votre argent est-il bloqué ?

Un problème de retrait 1xBet peut venir d’une condition de paiement non respectée ou d’un contrôle du compte. Avant de contacter le service client, vérifiez ces cinq points :

KYC incomplet : une vérification d’identité peut suspendre la demande de retrait.

une vérification d’identité peut suspendre la demande de retrait. Bonus actif : les fonds promotionnels restent soumis aux conditions de mise.

les fonds promotionnels restent soumis aux conditions de mise. Mises insuffisantes : le volume de paris requis après un dépôt n’est pas atteint.

le volume de paris requis après un dépôt n’est pas atteint. Moyen de paiement différent : la méthode n’est pas la même que celle du dépôt.

la méthode n’est pas la même que celle du dépôt. Montant non autorisé : la somme dépasse le solde disponible et/ou le plafond.

Lors de notre échange avec l’assistance via le chat en direct, le conseiller nous a indiqué que la vérification KYC était toujours en cours : un justificatif était trop flou. La procédure a repris après cette correction.

Je ne reçois pas le code de confirmation : que faire ?

Si le code SMS de retrait 1xBet n’arrive pas, vérifiez le numéro enregistré dans votre profil, votre réseau mobile et demandez un nouveau code.

Nous n’avons pas trouvé d’alternative qui expliquerait comment retirer de l’argent sur 1xBet sans code de confirmation. Si l’application propose Google Authenticator pour sécuriser le compte, nous n’avons pas établi qu’il peut remplacer le SMS lors d’un retrait.

Pourquoi mon retrait 1xBet a-t-il été rejeté ?

Un retrait rejeté sur 1xBet peut résulter d’un KYC incomplet, de conditions de mise non remplies ou de coordonnées de paiement incorrectes.

Motif du rejet Ce qu’il faut faire Identité non validée Fournir les documents demandés Bonus ou mises non conformes Vérifier et respecter les conditions applicables Coordonnées différentes du dépôt Utiliser le moyen de paiement d’origine Montant non autorisé Vérifier le solde et les plafonds de la méthode utilisée

Retrait validé mais argent non reçu : à qui s’adresser ?

Si votre retrait 1xBet est marqué comme traité mais que l’argent n’apparaît pas sur votre portefeuille Mobile Money :

Consultez “Demandes de retrait” et “Historique des transactions” et notez le statut, le montant et la date. Prenez des captures d’écran de ces pages.

Contactez d’abord le service client 1xBet, par chat ou e-mail de préférence, avec votre numéro de compte joueur et les références de l’opération.

Si 1xBet confirme l’envoi des fonds, contactez l’opérateur Mobile Money avec les justificatifs disponibles.

Questions fréquentes : comment retirer de l’argent sur 1xBet ?