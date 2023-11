Rien d’inoubliable dans ce Top 10 et comme souvent, il faut attendre les dernières actions pour avoir du spectacle. On retrouve le traditionnel contre par derrière et sur la planche de LeBron James ou encore évidemment le shoot décisif de Paolo Banchero face à Chicago.

Le rookie des Raptors, Markquis Nowell, vole un ballon et sert Jalen McDaniels avec un joli passe dans le dos en transition. Enfin, à la première place, Drew Eubanks monte sur Karl-Anthony Towns.