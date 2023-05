Le Top 5 de la nuit | Les Harlem Globe Nuggets

Non content de donner une fessée aux Suns, les Nuggets l’ont fait avec style ! Il suffit de regarder le Top 5 de la nuit pour s’en convaincre puisque Kentavious Caldwell-Pope et Michael Porter Jr nous gratifient chacun de superbes « circus shot ». Quant à Jamal Murray et Nikola Jokic, ils échangent leurs rôles, et c’est le Canadien qui signe une passe dans le dos pour l’ancien MVP.

Au milieu de ce show des Nuggets, on trouve un contre de Joel Embiid sur Jaylen Brown, et un cadrage-débordement de James Harden qui scotche Marcus Smart sur place.