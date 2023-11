Histoire(s) de basket | Chaos à Detroit, la bagarre du siècle

Le 19 novembre prochain, la NBA célèbrera l’anniversaire d’un des évènements les plus délirants, tristes, violents et probablement bizarres de son histoire : la bagarre monumentale entre les Indiana Pacers, les Detroit Pistons et même une partie du public de Detroit.

Les images surréalistes de Ron Artest qui monte dans les tribunes se battre avec un spectateur, les chaises qui volent, les coups de poing. Et puis les suspensions et une belle équipe d’Indiana complètement gâchée et détruite pas l’évènement.

Cet épisode d’Histoires de basket plonge dans le chaos.

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir directement sur vos applications les nouveaux épisodes chaque mardi et jeudi. Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir le second retour de Michael Jordan alors que l’Amérique était traumatisée par le 11 septembre , la première aventure internationale de la NBA ou bien encore l’histoire du logo des Chicago Bulls.

L’épisode – Chaos à Detroit, la bagarre NBA du siècle

