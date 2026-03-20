PMU ou Betclic : quel est le meilleur bookmaker en 2026 ?

En Mars 2026, Betclic est notre meilleur choix pour parier sur le sport en général, ses cotes sont régulièrement plus hautes et son application tourne mieux que n’importe quel concurrent français. PMU reste la seule vraie adresse pour le turf et son seuil de retrait à 1 € est un avantage concret que ses rivaux n’offrent pas (10 € chez Betclic).

Nous avons ouvert un compte chez les deux, testé les bonus, comparé les cotes sur les mêmes matchs et sollicité les services clients pour vous donner un avis tranché.

Avantages Betclic Avantages PMU Meilleures cotes sur la NBA et le foot européen Retrait possible dès 1€, sans plafond Application mobile la plus fluide du marché français Offre turf sans équivalent en France Streaming NBA intégral inclus dans le compte 30+ sports dont grilles et paris hippiques S'inscrire sur Betclic S'inscrire sur PMU Sport

PMU ou Betclic : notre comparatif pour choisir

Betclic gagne cette comparaison sur les paris sportifs. Ses cotes sont meilleures sur la NBA et le football européen notamment, son application est la seule à ne pas nous avoir causé de problèmes en live et l’expérience de paris sur mobile est clairement supérieure. PMU s’impose uniquement si vous misez sur le turf ou si vous tenez au téléphone pour joindre le support.

Critères Betclic PMU Bonus 100 € remboursés en cash 100 € remboursés en cash Meilleures cotes Régulièrement parmi les meilleures sur la NBA et les compétitions européennes Compétitif sur la Ligue 1, dans la moyenne ailleurs Fonctionnalités Paris live ✅

Streaming ✅

Cash out ✅

Pari combiné ✅

Grilles ✅

Betbuilder ✅ Paris live ✅

Streaming ✅

Cash out ✅

Pari combiné ✅

Grilles ❌

Betbuilder ✅ Catalogue 25+ sports 30+ sports Application iOS 4,5/5 / Android 4,5/5 iOS 4/5 / Android 3/5 Sécurité et fiabilité 5/5 5/5 Service client Chat 7j/7, email 24h/24 ; pas de téléphone Chat (12h-22h), email, téléphone (8h30-22h) Autres univers Poker ✅, Turf ✅ Poker ✅, Turf ✅ Note globale 18/20 16/20

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux bookmakers, consultez notre test de Betclic et notre avis sur PMU sport.

Bonus de bienvenue et offres : avantage Betclic

Sur le montant, les deux bookmakers sont à égalité : 100 € remboursés en cash sur le premier pari perdant. Mais dans les faits, l’offre Betclic est plus simple à encaisser.

Si vous perdez un pari de 100 €, vous récupérez les 100 € dans les 24h, directement disponibles, sans condition supplémentaire. Chez PMU, le remboursement arrive en deux temps : 25 € après le résultat du pari, puis les 75 € restants seulement après validation complète du compte (pièce d’identité + RIB envoyés). Si vous n’avez pas anticipé cette étape, vous attendez.

Critères Betclic PMU Montant Jusqu’à 100 € Jusqu’à 100 € Type de remboursement Argent réel (cash) Argent réel (cash) Mise minimale 1 € 1 € Cote minimale 1,00 1,00 Dépôt minimum 10 € Dès 5 € (selon méthode) Délai de versement Dans les 24h après résultat En 2 étapes : 25% après résultat, 75% après validation compte S’inscrire Activer le bonus Activer le bonus PMU

Le versement en deux étapes chez PMU peut agacer. Concrètement : vous recevez 25€ si vous perdez un pari de 100€, puis les 75€ restants seulement après avoir envoyé vos documents d’identité et votre RIB. Betclic verse les 100€ d’un coup sous 24h, sans validation préalable. Si vous ouvrez un compte et misez le jour même, Betclic est plus immédiat.

Ni l’un ni l’autre de ces deux bookmakers ne verse son bonus en freebets, c’est un avantage commun qui les place au-dessus de Bwin ou Unibet, qui remboursent en crédits de jeu qu’on ne peut pas retirer directement.

Cotes : avantage Betclic

Nous avons comparé les cotes sur une dizaine de matchs NBA et de Ligue des Champions sur la même période. Betclic était systématiquement au-dessus ou à parité avec PMU sur le basketball. Sur les matchs de NBA en saison régulières durant le mois de février, PMU affichait des cotes inférieures de 3 à 5% en moyenne sur les favoris. Sur un volume de paris mensuel conséquent, cet écart est réel.

PMU est plus compétitif sur le football français. Sur les matchs de Ligue 1, les cotes sont proches, voire identiques. Mais dès qu’on sort du championnat français, Serie A, Bundesliga, compétitions UEFA, Betclic reprend l’avantage.

Les deux plateformes proposent des mécanismes de boost sur les combinés. Le Multi+ de Betclic part de +5% pour 5 sélections jusqu’à +50% pour 15 sélections ou plus, versé en cash. Le CombiMax de PMU monte jusqu’à +75%, ce qui est supérieur sur le papier. En pratique, les cotes de base de Betclic compensent souvent cet écart dès 7-8 sélections.

Fonctionnalités : avantage Betclic

Fonctionnalités Betclic PMU Live Streaming ✅ ✅ Cash out ✅ ✅ Paris live ✅ ✅ Pari combiné ✅ ✅ Loto foot / Grilles ❌ ✅ Betbuilder ✅ (MyCombi) ✅ (CombiMatch)

L’unique avantage fonctionnel de PMU sur Betclic, c’est les grilles. Si vous jouez régulièrement au Loto Foot ou à des formules de type système, PMU est votre seule option parmi les deux.

Sur le reste, le MyCombi de Betclic est plus abouti que le CombiMatch de PMU. Le CombiMatch est arrivé récemment et reste limité au football. Le MyCombi couvre aussi le basketball, ce qui compte pour notre audience, et se combine avec d’autres matchs dans un même ticket. En live, la mise à jour des cotes sur le MyCombi Betclic est plus rapide, sur PMU, nous avons eu plusieurs fois des délais lors des paris NBA en soirée.

Le Cash Out partiel existe chez les deux. Betclic propose en plus le Cash Out automatique, qui ferme le pari dès qu’on atteint un seuil de gain défini. PMU n’a pas encore cette option.

Catalogue de sports : avantage PMU

PMU couvre 30+ sports contre 25+ chez Betclic. L’écart n’est pas spectaculaire mais il est réel sur les sports de niche. PMU couvre davantage de ligues mineures en football et propose plus de marchés sur les sports d’hiver et le volleyball.

Betclic compense par la profondeur de son offre sur les événements majeurs : entre 130 et 200 types de paris par match sur les grandes rencontres NBA ou Champions League. PMU est moins exhaustif sur ces marchés, on trouve moins d’options sur les stats de joueurs ou les paris par quart-temps.

Pour un parieur qui suit plusieurs sports différents et aime les ligues secondaires, PMU offre plus de couverture. Pour quelqu’un qui mise principalement sur la NBA et les 5 grands championnats, la profondeur de Betclic est plus utile.

Application : avantage Betclic

Betclic Android Betclic iOS PMU Android PMU iOS Taille ~50 Mo ~150 Mo 110 Mo 157,3 Mo Version nécessaire Android 8.0+ iOS 13.0+ Android 8.0+ iOS 14.0+ Note store 4,5/5 (99 000 avis) 4,7/5 (279 000 avis) 3,1/5 (12 500 avis) 4,0/5 (10 400 avis)

L’écart de notes est brutal sur Android : 3,1/5 pour PMU contre 4,5/5 pour Betclic, sur une base d’avis sans comparaison : + 300 000 notes pour Betclic contre 22 900 pour PMU. Ce n’est pas un échantillon marginal.

Les avis Android PMU reviennent sur les mêmes problèmes : déconnexions intempestives, latence en live, et une interface qui force à se reconnecter plusieurs fois par session. En testant sur un match NBA un soir de semaine, nous avons eu exactement ça, les cotes gelaient pendant 10 secondes au moment des changements de quart.

Sur iOS, PMU remonte à 4,0/5 mais reste loin derrière les 4,7/5 de Betclic sur 279 000 avis. Betclic sur mobile est également plus léger sur Android (~50 Mo contre 110 Mo pour PMU), ce qui se ressent à l’usage : l’application s’ouvre plus vite, les cotes en live se mettent à jour sans délai perceptible.

L’application PMU sport reste utilisable pour des paris classiques en pré-match. Mais pour suivre un match NBA en direct depuis son téléphone, avec des cotes qui bougent toutes les 30 secondes, les problèmes de réactivité documentés par des milliers d’utilisateurs Android ne sont pas anodins.

Sécurité et fiabilité : égalité

Les deux opérateurs sont agréés ANJ et opèrent dans le cadre légal français depuis 2010, PMU sous la licence 0002-PS-2010-06-07, Betclic sous la 0011-PS-2010-06-07. Protocole SSL, vérification KYC, séparation des fonds joueurs : les deux cochent toutes les cases réglementaires. Pas de distinction possible sur ce critère.

Ce qui différencie les deux, c’est le bilan sur le terrain. PMU existe depuis 1930 et sa réputation est solide, mais son score Trustpilot de 3,1/5 sur 2 300 avis indique que les problèmes techniques (bugs applicatifs, litiges sur le bonus) finissent parfois en mauvaise expérience. Betclic n’a pas de tels retours documentés à cette échelle. Les deux sont fiables, mais PMU accumule davantage de plaintes opérationnelles.

Méthodes de paiement : avantage PMU

Méthode Betclic PMU CB (Visa/Mastercard) ✅ ✅ PayPal ✅ ✅ Skrill ✅ ✅ Neteller ✅ ✅ Paysafecard ✅ ✅ Neosurf ❌ ✅ Apple Pay ✅ ❌ Google Pay ✅ ❌ Virement bancaire ✅ ✅ Retrait minimum 10€ 1€

PMU accepte Neosurf, Betclic accepte Apple Pay et Google Pay, les deux couvrent des méthodes différentes selon les habitudes.

Sur les retraits, les deux passent par virement bancaire uniquement, conformément à la loi française. Betclic propose un virement instantané disponible pour certaines banques, un vrai plus si votre banque est compatible.

Service client : avantage PMU

PMU est le seul des deux à proposer un numéro de téléphone : le 3971, accessible de 8h30 à 22h. C’est concret. Quand un pari est bloqué ou qu’un retrait ne passe pas, avoir quelqu’un au bout du fil règle le problème plus vite qu’une série d’emails.

Cela dit, lors de notre test du chat Betclic, un conseiller humain a répondu en moins de 2 minutes sur une question technique, sans bot, sans menu automatisé. C’est efficace. Le chat PMU est disponible de 12h à 22h, ce qui laisse un angle mort le matin.

Pour des paris NBA qui commencent tard le soir, les deux services sont disponibles. La différence se joue surtout si vous avez besoin d’aide un dimanche matin.

Autres univers disponibles : égalité

Sur le poker, Betclic et PMU proposent des offres de bienvenue modestes mais fonctionnelles. Betclic donne 5 tickets d’1 € dès le premier dépôt, utilisables sur plusieurs formats. PMU organise des promos régulières avec tickets Twister. Betclic est bien plus réputé pour jouer au poker et bénéficie d’un trafic supérieur.

Sur le turf, PMU joue dans une catégorie différente. L’opérateur retransmet toutes les courses françaises en streaming direct, fournit les historiques de performance des chevaux, les statistiques des jockeys et les analyses des partants.

Betclic propose aussi des paris hippiques avec un remboursement de 100 € en freeraces, mais sans la profondeur analytique ni la culture PMU. Si vous pariez sur le turf plus de deux fois par semaine, PMU est votre adresse, point final.

PMU ou Betclic : quel est le meilleur pour vous ?

Betclic gagne avec 18/20 contre 16/20 pour PMU. Pour la grande majorité des parieurs sportifs, le choix est simple : meilleures cotes, meilleure app, meilleur streaming NBA. PMU reste le bon choix dans des cas précis, turf, grilles, ou si vous avez besoin d’un support téléphonique.

Choisissez Betclic si vous :

Pariez sur la NBA, la Champions League ou les grands championnats

Utilisez votre mobile en live, notamment pour les matchs du soir

Voulez les meilleures cotes disponibles sur le marché français

S'inscrire sur Betclic

Choisissez PMU si vous :

Pariez régulièrement sur les courses hippiques

Jouez aux grilles type Loto Foot

Préférez avoir un support téléphonique disponible

S'inscrire sur PMU Sport

Les deux bookmakers sont fiables, régulés ANJ, et proposent 100€ en cash sans condition de cote. Ce n’est pas un mauvais choix dans les deux cas, mais Betclic est l’opérateur qui nous a le plus satisfaits dans la durée. Pour comparer d’autres options disponibles sur le marché, retrouvez notre sélection des meilleurs bookmakers en ligne du moment.