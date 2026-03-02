Betclic ou Winamax : quel est le meilleur bookmaker en 2026 ?

En Mars 2026, Betclic est le meilleur bookmaker par rapport à Winamax pour la majorité des parieurs : meilleure application, plus de fonctionnalités exclusives (annulation de pari, assurance combiné) et un service client avec chat en direct.

Winamax contre-attaque avec ses cotes légèrement plus hautes et un bonus remboursé en cash. On a comparé les bonus, les cotes, les applis et les promos des deux bookmakers pour vous aider à trancher.

Avantages Betclic Avantages Winamax Meilleure appli du marché (4,7/5 iOS, 4,5/5 Android), plus légère et plus fluide Cotes légèrement plus hautes sur le 1N2 football (confirmé par études Odoxa) Assurance combiné : mise remboursée en cash si un seul match faux dans le combi Bonus remboursé en cash (argent réel retirable), pas en freebets Jusqu’à 350 marchés par match sur les grosses affiches foot (vs 100-200 chez Winamax) Bonus poker jusqu’à 250 € (égal au 1er dépôt), formats Expresso et Space KO S'inscrire sur Betclic S'inscrire sur Winamax

Betclic ou Winamax : notre comparatif pour choisir

Betclic prend l’avantage dans cette confrontation grâce à la meilleure application mobile du marché, des fonctionnalités uniques (annulation de pari en 2 minutes, assurance combiné, MyCombi) et un service client accessible par chat.

Winamax reste un concurrent redoutable avec des cotes parmi les plus hautes du marché et un bonus en cash. Les deux bookmakers sont très proches, mais Betclic offre une expérience utilisateur plus complète au quotidien.

Critères Betclic Winamax Bonus 100 € en freebets (1er pari remboursé si perdant) 100 € en cash (1er pari remboursé si perdant) Meilleures cotes Cotes solides et homogènes, très compétitif sur les buteurs et over/under Cotes légèrement plus hautes sur le 1N2 football (études Odoxa) Fonctionnalités Paris live, live streaming, Cash out, MyCombi, Loto Foot, annulation de pari, assurance combiné Paris live, live streaming, Cash out, MyMatch, Combo Booster, Grilles, Loto Foot Catalogue 20+ sports, jusqu’à 350 paris/match 20+ sports, 100-200 paris/match Application iOS : 4,7/5 / Android : 4,5/5 iOS : 4,6/5 / Android : 4,3/5 Sécurité & fiabilité 5/5 5/5 Service client 7/7, chat (8h-minuit), e-mail, FAQ complète 7/7, e-mail uniquement, FAQ complète Autres univers Poker + Turf Poker Note globale 18/20 17/20

Pour aller plus loin, consultez notre avis sur Betclic ou découvrez notre avis sur Winamax pour tout savoir sur chaque opérateur.

Bonus de bienvenue et offres : avantage Winamax

Sur le papier, Winamax a l’avantage : son remboursement se fait en cash (argent réel retirable). Chez Betclic, le remboursement se fait en feebets. Mais en pratique, l’écart est moins important qu’il n’y paraît : les feebets Betclic n’ont aucune cote minimale et sont valables 60 jours, ce qui laisse tout le temps de les transformer en gains réels.

Critères Betclic Winamax Montant Jusqu’à 100 € Jusqu’à 100 € Type Freebets (feebets) Cash (argent réel) Mise minimale 1 € 1 € Côte minimale 1,00 1,00 Dépôt minimum 10 € 15 € Délai de versement Immédiat après résultat Immédiat après résultat Validité du bonus 60 jours 30 jours

Le vrai atout Betclic, c’est la souplesse. Aucune cote minimale (comme Winamax), un dépôt minimum plus bas (10 € vs 15 €) et surtout 60 jours pour utiliser vos feebets. Chez Winamax, vous n’avez que 30 jours : si vous prenez votre temps, c’est serré. Vous pouvez obtenir le code promo Betclic ou voir le code promo Winamax pour connaître l’offre en cours.

Betclic complète son offre avec 5 tickets Spin & Rush pour le poker (1€ chacun) ou un bonus turf jusqu’à 100 €. Winamax propose un bonus poker plus élevé (jusqu’à 250 € égal au premier dépôt), mais le déblocage est progressif : il faut cumuler 30 Miles par euro de bonus en jouant au poker ou en pariant, le tout en 3 mois maximum.

À titre d’exemple, pour débloquer 250 €, il faut accumuler 7 500 Miles. Chez Betclic, les tickets poker sont crédités immédiatement sans condition de jeu.

Au final, Winamax gagne sur le type de remboursement (cash vs freebets), mais Betclic gagne sur les conditions d’utilisation. Pour un débutant, les feebets Betclic sans cote minimale sont plus faciles à exploiter.

Cotes : avantage Winamax

Winamax affiche des cotes légèrement plus hautes sur les paris 1N2 en football, un avantage confirmé par les études Odoxa. Sur les grosses affiches de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, l’écart existe mais reste faible (quelques centimes par cote en moyenne).

Betclic se rattrape sur les marchés secondaires. Sur les paris buteurs, over/under et score exact, nos tests montrent que Betclic est souvent au même niveau, voire au-dessus de Winamax. Si vous pariez au-delà du simple 1N2, l’écart entre les deux se réduit fortement.

Les cotes boostées hebdomadaires de Betclic ajoutent un vrai plus. Winamax propose aussi des boosts, mais moins fréquemment. Pour les parieurs diversifiés, les deux se valent presque.

Fonctionnalités : avantage Betclic

Fonctionnalités Betclic Winamax Live Streaming ✅ ✅ Cash out ✅ ✅ Paris live ✅ ✅ Pari combiné ✅ (MyCombi) ✅ (MyMatch) Loto Foot ✅ ✅ Betbuilder ❌ (MyCombi équivalent) ❌ (MyMatch équivalent) Annulation de pari ✅ (2 min) ✅ (2 min) Assurance combiné ✅ ❌

Betclic prend clairement l’avantage ici. L’annulation de pari dans les 2 minutes après validation est unique en France : si vous changez d’avis ou repérez une erreur, vous pouvez revenir en arrière. Winamax propose désormais l’équivalent.

L’assurance combiné Betclic est un autre argument fort : si un seul de vos matchs est faux dans votre combi, vous récupérez votre mise en cash. Ce filet de sécurité change la donne pour les amateurs de paris combinés.

Winamax répond avec le Combo Booster et les Grilles, mais ces outils visent à augmenter les gains plutôt qu’à limiter les pertes. Pour les parieurs qui veulent sécuriser leurs mises, Betclic a un net avantage.

Catalogue de sports : avantage Betclic

Les deux bookmakers proposent une vingtaine de sports avec une couverture complète des grandes compétitions : Ligue 1, Ligue des Champions, NBA, Top 14, Roland-Garros, UFC. Aucun sport majeur ne manque chez l’un ou l’autre.

Là où Betclic creuse l’écart, c’est la profondeur : jusqu’à 350 paris par match sur les grosses affiches de football. Winamax plafonne entre 100 et 200 marchés par match. Si vous aimez les paris spécifiques (type de but, corners, cartons), Betclic offre nettement plus de choix.

Winamax compense avec des types de paris originaux et les Grilles. Mais en volume pur de marchés disponibles, Betclic a l’avantage.

Application : avantage Betclic

Betclic Android Betclic iOS Winamax Android Winamax iOS Taille ~218 Mo ~200 Mo ~250 Mo ~300 Mo Version min. Android 8.0 iOS 15.0 Android 8.0 iOS 12.0 Note 4,5/5 4,7/5 4,3/5 4,6/5

Betclic possède l’application de paris sportifs la mieux notée en France (4,7/5 sur iOS). L’interface est épurée, la navigation rapide et le FastBet permet de valider un pari en 3 taps. L’appli est aussi plus légère (~200 Mo contre ~300 Mo pour Winamax sur iOS).

L’appli Winamax est complète avec le Swipe et le streaming TV, mais elle est plus lourde et certains utilisateurs Android signalent des ralentissements. Sur iOS, la différence est mince (4,7 vs 4,6), mais sur Android l’écart se creuse (4,5 vs 4,4).

Découvrez notre test complet de l’application Betclic et celui de l’application Winamax pour comparer en détail.

Sécurité et fiabilité : égalité

Les deux bookmakers sont agréés par l’ANJ et comptent parmi les plus fiables du marché français. Betclic, fondé en 2005 et installé à Bordeaux, détient environ 20% des parts de marché. Winamax, créé en 2006 et basé à Paris, revendique le titre de n°1 du pari sportif en France depuis 2021.

Les deux proposent le retrait instantané (en quelques minutes par virement), la connexion biométrique et le chiffrement SSL. Côté avis utilisateurs, les deux affichent des notes très proches sur les stores (4,6-4,7 sur iOS).

Impossible de les départager sur la sécurité. Deux poids lourds du marché, deux plateformes fiables et régulées.

Méthodes de paiement : égalité

Méthode de paiement Betclic Winamax Carte bancaire (Visa/MC) ✅ ✅ PayPal ✅ (dépôt uniquement) ✅ Apple Pay ✅ ✅ Google Pay ❌ ✅ Virement bancaire ✅ (instantané dispo) ✅ (instantané dispo) Paysafecard ✅ ✅ Skrill ✅ (dépôt) ❌ Neteller ✅ (dépôt) ✅

Les deux sites proposent les principaux moyens de paiement et le retrait instantané. Betclic accepte Skrill en plus, Winamax a Google Pay. Le dépôt minimum par carte est plus bas chez Winamax (10 € vs 15 €), mais Betclic propose un dépôt à 10 € pour toutes les méthodes contre 15€ minimum chez Winamax hors carte. Aucun frais des deux côtés.

Service client : avantage Betclic

Betclic propose un chat en direct tous les jours de 8h à minuit, un support par e-mail (réponse en 24-48h) et une FAQ bien fournie. C’est le standard qu’on attend d’un bookmaker de premier plan.

Winamax ne propose ni chat en direct, ni téléphone. Le seul moyen de joindre le support, c’est par e-mail, avec des délais de 24 à 48h. C’est le principal point faible de Winamax et un vrai problème si vous avez un souci urgent avec votre compte ou un pari en direct.

Betclic gagne nettement sur ce critère. Le chat en direct fait la différence au quotidien, surtout pour les parieurs réguliers.

Autres univers disponibles : avantage Betclic

Côté poker, Winamax est le leader français avec des formats comme l’Expresso et le Space KO. Betclic propose du poker (Spin & Rush, Cash Game, tournois) intégré directement dans l’appli paris sportifs, ce qui est plus pratique. Le niveau de jeu chez Betclic est aussi plus accessible pour les débutants.

Le vrai plus de Betclic, c’est le turf. Avec son appli dédiée, le streaming des courses et des paris dès 0,50 €, Betclic est le seul à proposer trois univers (sport + poker + turf). Winamax ne propose pas de paris hippiques. Ça fait de Betclic la plateforme la plus polyvalente des deux.

Betclic ou Winamax : quel est le meilleur pour vous ?

Betclic remporte cette comparaison avec un score de 16/20 contre 15/20 pour Winamax. Son application, ses fonctionnalités exclusives et son service client en font le choix le plus complet pour la majorité des parieurs français.

Betclic est fait pour vous si :

Vous cherchez la meilleure application mobile et la meilleure expérience utilisateur

Vous aimez les fonctionnalités de sécurité (annulation de pari, assurance combi, chat en direct)

Vous voulez parier sur le sport, le poker et le turf sur un même compte

S'inscrire sur Betclic

Winamax est fait pour vous si :

Vous voulez les meilleures cotes sur le 1N2 football pour maximiser vos gains

Vous préférez un bonus remboursé en cash plutôt qu’en freebets

Vous êtes un joueur de poker confirmé et cherchez la meilleure offre poker en France

S'inscrire sur Winamax

Les deux restent d’excellents bookmakers agréés par l’ANJ. La différence se joue sur des détails, mais c’est Betclic qui offre l’expérience la plus complète au quotidien, entre son appli, ses fonctionnalités et son service client.

Vous hésitez encore ? N’hésitez pas à comparer avec les meilleurs sites de paris sportifs pour faire votre choix.