C’est le lot d’un grand nombre de « role players » : ne jamais connaître son temps de jeu avant une rencontre. C’est le cas de Cory Kispert, le spécialiste du shoot des Hawks, et dimanche, face aux Pistons, l’ailier s’est retrouvé au coeur du temps-fort des Hawks pour inscrire 18 points en seulement 18 minutes, son meilleur total de la saison. Il a terminé à 7/13 au tir, dont 4/10 derrière l’arc, sans perdre le moindre ballon pour un différentiel de +21.

Son influence s’est particulièrement ressentie au début du quatrième quart-temps. Présent durant ce fameux 18-0 qui a fait passer Atlanta de -11 à +7, Corey Kispert a apporté son adresse, mais également ses lectures et son activité sans ballon. « Il est difficile de minimiser son importance dans ce match », a estimé Quin Snyder. « Nous avons eu des conversations très franches parce qu’il était sorti de la rotation. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est sa force mentale et son engagement permanent envers l’équipe. »

Corey Kispert a connu des semaines irrégulières, entre passages dans la rotation, minutes réduites et rencontres passées sur le banc. Plutôt que de se disperser, l’ancien des Wizards s’est concentré sur sa préparation.

« Il y a eu des matchs durant lesquels je n’ai pas joué du tout, puis d’autres où j’ai joué avant de ressortir de la rotation », a-t-il expliqué. « Avec cette incertitude, la seule chose que je peux contrôler, c’est mon approche. Que je sorte du banc ou que je joue seulement les quatre ou cinq dernières minutes d’un match déjà décidé, je dois être prêt. C’est le métier que j’ai choisi. »

Plus qu’un simple shooteur

Quin Snyder a justement salué cette capacité à rester investi malgré la frustration. « Tu peux être en colère contre moi, mais continue à te donner pour l’équipe », lui a demandé le technicien. « Sa capacité à s’effacer au profit du groupe est assez unique. C’est pour cela qu’il était prêt et qu’il a eu un tel impact. Son énergie a été contagieuse. »

Réputé pour son adresse extérieure, Corey Kispert a aussi travaillé pour ne plus être considéré comme un joueur uniquement capable de shooter de loin. « Choisir entre shooter, attaquer le cercle ou passer, c’est la qualité qui m’a permis de rester en NBA », a-t-il détaillé. « Le tir reste ma principale qualité, mon talent de niveau NBA. Mais quelqu’un qui ne peut pas attaquer le cercle est très facile à défendre. Quand vous pouvez faire les deux et finir près du panier, vous devenez beaucoup plus difficile à contenir. »

Face à l’une des meilleures défenses de la ligue à 3-points, il a notamment profité du travail de ses coéquipiers au rebond offensif. Une fois la défense de Detroit désorganisée, Corey Kispert a pu retrouver des tirs plus naturels.

« C’est après un rebond offensif que vous obtenez les meilleurs 3-points contre une équipe comme Detroit. Les défenseurs doivent suivre le ballon, regarder le rebond, puis retrouver les shooteurs. Quand la balle revient au large, le tir ressemble presque à un tir à l’entraînement » conclut-il ainsi.

Corey Kispert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 77 23.4 45.5 35.0 87.1 0.7 2.0 2.7 1.1 1.2 0.5 0.6 0.3 8.2 2022-23 WAS 74 28.3 49.7 42.4 85.2 0.4 2.4 2.8 1.2 1.3 0.4 0.7 0.1 11.1 2023-24 WAS 80 25.8 48.6 38.3 72.6 0.4 2.4 2.8 2.0 1.8 0.5 1.2 0.2 13.4 2024-25 WAS 61 26.3 45.1 36.4 85.2 0.6 2.4 3.0 1.7 1.6 0.4 1.0 0.2 11.6 2025-26 WAS/ATL 58 18.6 46.7 36.7 79.4 0.5 1.8 2.3 1.6 1.0 0.3 0.8 0.2 9.2 2026-27 ATL 10 12.4 55.9 48.8 100.0 0.4 1.1 1.5 1.0 0.4 0.3 0.3 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.